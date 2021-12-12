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Киев пытается вывезти Саакашвили из Грузии
20:39 12.12.2021

Экс-президент обвинил Иванишвили в выполнении заказа Кремля
Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
12.12.21

Украина начинает активно работать над возвращением своего гражданина, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного на исторической родине по ряду обвинений. При этом команда адвокатов и врачей Саакашвили предпринимает попытки любой ценой и под любым предлогом не только вытащить его из заключения, но, очевидно, и из Грузии.
В Тбилисском городском суде в эти дни рассматривается сразу несколько дел, по которым обвиняется Михаил Саакашвили. Сам он, находящийся в военном госпитале в Гори, где поправляет здоровье после полуторамесячной голодовки, присутствует на заседаниях суда избирательно. В последнее время он, похоже, несколько потерял интерес к процессам, на которых пытался выступать обличителем властей Грузии. Экс-президент вернулся к их критике из больничной палаты.

Новым поводом для гневного выступления Саакашвили против властей стал арест бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Георгия Лордкипанидзе по обвинению в организации его нелегального въезда в страну. По словам Саакашвили, Лордкипанидзе стал первым высокопоставленным полицейским Одесской области, который не брал взяток. "Он предотвратил диверсии России в Одессе… Провел ряд успешных операций против российской разведки как в Грузии, так и в Украине. Я поражен тем, что правительство "Грузинской мечты" за 9 лет нахождения у власти не обнаружило ни одного российского агента, но предъявила обвинения генералу Лордкипанидзе. Поэтому я считаю происходящее выполнением прямого заказа России", – говорится в обращении Саакашвили.

Прокурор Леван Вепхвадзе на брифинге подробно рассказал о той работе, которую проделал Лордкипанидзе, обеспечивая нелегальное возвращение Саакашвили в Грузию. Ему предъявлено обвинение за организацию незаконного пересечения государственной границы, а также в злоупотреблении служебным положением при подавлении выступления оппозиции 26 мая 2011 года.

С Саакашвили ситуация, похоже, может запутаться из-за активизации Киева, занявшегося его возвращением в Украину, гражданином которой он является. Один из ближайших соратников бывшего президента, экс-глава Аджарии Леван Варшаломидзе, работающий ныне секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины, сообщил, что в Киеве завершается подготовительная работа различных органов власти по защите прав Саакашвили. "В этом процессе активное участие примет и президент Владимир Зеленский", – заявил Варшаломидзе после посещения Михаила Саакашвили в госпитале. По его словам, экс-президент Грузии поразительно изменился: "Я знаком с ним около 30 лет… и это совершенно другой человек. Он слаб и пассивен. Возможно, перемены вызваны ограничением свободы. Но он готов бороться до конца за победу и свою, и страны".

Именно на слабости Михаила Саакашвили и личностных изменениях акцентируют внимание врачи и адвокаты. По их мнению, заключение, пусть он сейчас и не в тюрьме, а в госпитале, сказывается на нем пагубно. Саакашвили лишен возможности расходовать кипучую энергию и находится в стрессовом состоянии. Они уже заговорили о необходимости немедленного освобождения экс-президента, уточняя, что ему, вероятно, понадобится лечение в специализированной клинике в Европе, поскольку в Грузии таких больниц нет. В их лексиконе все чаще появляется слово "пытки", хотя доказать их применение против Саакашвили будет, по меньшей мере, очень трудно.

Именно с этими врачебными оценками часть грузинской общественности связывает внезапную отставку министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе. По словам представителей власти, Тикарадзе решила покинуть пост из-за банального переутомления – неуклонное осложнение эпидемической обстановки на протяжении уже длительного периода вымотало министра. При этом они не отрицают наличие некоторых противоречий между Тикарадзе и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Саакашвили же убежден, что министр стала жертвой мести неформального правителя Грузии Бидзины Иванишвили. В письме экс-президента, которое передал СМИ его личный врач, говорится, что Иванишвили закрыл глаза на провалы Тикарадзе в борьбе с пандемией, но не спустил ей создание комиссии врачей, благодаря которой он был переведен из тюремного лазарета в военный госпиталь.

По оценке наблюдателей, Саакашвили в своем амплуа – выворачивает любую ситуацию в своих интересах. Показательно в этом плане его письменное интервью украинскому изданию "Новое время". В частности, он наотрез отказался от своего заявления о нежелании быть экстрадированным в Украину: "Я никогда этого не говорил". Теперь он, похоже, готов принять любые действия Киева, если они помогут вырваться на свободу. Саакашвили через это издание поблагодарил Зеленского, главу офиса президента Андрея Ермака, который устраивает регулярные совещания по его вызволению из тюрьмы, а также омбудсмена Людмилу Денисову. "Все они спасли мне жизнь в последний момент, когда я впал в кому после 50 дней голодовки и пыток. Власть (Грузии. – "НГ") точно шла на убийство", – заявил Саакашвили. По его словам, он рад вернуться домой в Киев и продолжить помогать и Грузии, и Украине. "Я остаюсь грузином и гордым носителем украинского паспорта", – сказал он, дополнив повествование тем, что в заключении коротает время за чтением истории Украины от Грушевского, произведений украинских авторов.

Между тем омбудсмен Грузии Нино Ломджария, за активное участие в судьбе Саакашвили получившая ярлык оппозиционного деятеля, на вопрос о состоянии здоровья бывшего главы Грузии отказалась подтверждать острую необходимость его лечения в зарубежной специализированной клинике. Она говорила, что последнее слово должно оставаться за врачами, а сама не против, чтобы в существующий врачебный консилиум был добавлен еще один специалист – по психотропным препаратам. Ломджария пояснила, что слышала жалобы и от Саакашвили, и от его близких на то, что его передозировали подобными лекарствами.

Источник - ng.ru
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