Стоит ли США воевать за Украину? - Spectator

Американским чиновникам давно пора задать себе вопрос, действительно ли независимость Украины от России является жизненным интересом США? Можно от всей души желать Киеву свободы, однако расплачиваться за ошибки политиков придется американскому народу, пишет The Spectator. Стоит ли игра свеч?



Фрэнсис Семпа (Francis Sempa)

НАТО слишком расширилась, и США оказались в затруднительном положении, особенно с учетом растущей угрозы, которую представляет для них расширяющийся Китай.



В Конгрессе, в администрации Байдена, а также среди так называемых стратегов звучат многочисленные безответственные заявления о том, что в случае вторжения России США придут Украине на помощь. В новостях сообщают, что Россия сосредоточила вблизи украинской границы более 100 тысяч военнослужащих и планирует в ближайшем будущем перебросить туда дополнительные войска, увеличив их численность до 175 тысяч. Ходят разговоры о войне между Россией и Украиной, конфликт между которыми начался, по меньшей мере, в 2014 году, когда Россия силой аннексировала Крымский полуостров без каких-либо существенных ответных мер со стороны США.



Сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер (Roger Wicker), член Комитета по делам вооруженных сил, в интервью "Фокс ньюс" (Fox News) заявил, что США не должны исключать военных действий для оказания помощи Украине, включая отправку туда войск и угрозу ядерного удара в ответ на агрессию России. Конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и (Mike Rogers) Майк Тернер (Mike Turner) недавно выступили за развертывание военного присутствия США в Черном море и предоставление Украине разведданных и оружия.



В издании "Хилл" (The Hill) бывший заместитель министра обороны в администрации президента Буша-младшего Дов Закхейм (Dov Zakheim) призвал к "массированной переброске оружия по воздуху" на Украину и развертыванию там сил специальных операций США и НАТО. В том же издании Франклин Крамер (Franklin Kramer) из "Атлантического совета" (бывший помощник министра обороны в администрации Клинтона) предложил, чтобы США предоставили Украине оружие, логистическую поддержку, разведданные, помощь в обеспечении оперативного управления и командования, кибербезопасности, а также оборудование системы ПВО и помощь в ведении радиоэлектронной борьбы. А бывший помощник госсекретаря в администрации президента Буша-младшего Дэвид Крамер (David Kramer) недавно призвал американских политиков предоставить Украине дополнительную военную помощь, включая помощь в обеспечении разведки. Писатель-неоконсерватор Макс Бут (Max Boot), ярый сторонник демократии и приверженец войны в Ираке и Афганистане, высказал предположение о возможности принятия Украины в состав НАТО.



Между тем, госсекретарь Энтони Блинкен (Antony Blinken) "подтвердил непоколебимую поддержку" Украине со стороны администрации Байдена в случае агрессии России, хотя президент Байден публично пригрозил лишь ввести против России жесткие экономические санкции и заявил, что США не будут направлять войска на Украину.



Пока ситуация не вышла из-под контроля, следует задать вопрос: действительно ли независимость Украины от России является жизненным интересом США? Является ли российское вторжение на Украину поводом для войны США с Россией?



Ответ на этот вопрос должен серьезно повлиять на политику США в отношении этого последнего российско-украинского кризиса. Причиной этого кризиса можно считать расширение НАТО после окончания холодной войны. Победа Америки в холодной войне привела к ослаблению влияния России в Центральной Европе и расширению Североатлантического альянса в том регионе. В 1999 году в НАТО вступили Чешская Республика, Венгрия и Польша. Пять лет спустя членами альянса стали Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. В 2009 году в НАТО вступили Албания и Хорватия. В 2008 году администрация Буша носилась с идеей пригласить вступить в НАТО Грузию и Украину.



За два года до первого расширения НАТО Джордж Кеннан (George Kennan) написал в "Нью-Йорк Таймс" (The New York Times), что "расширение НАТО стало бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны". Кеннан, который в 1947 году написал знаменитую статью "X", опубликованную в журнале "Форин Афферс" (Foreign Affairs), в которой рекомендовал проводить политику сдерживания, в 1997 году предупредил, что расширение НАТО "может привести к разжиганию националистических, антизападных и милитаристских тенденций в российском общественном мнении. Оно будет иметь негативные последствия для развития российской демократии, вернет атмосферу холодной войны в отношения Востока и Запада, а также направит внешнюю политику России в направлениях, которые решительным образом будут нам не по нраву".



Кеннан, безусловно, выступал против создания НАТО с момента ее основания в 1949 году и ошибался во многих других вопросах на более поздних этапах холодной войны. Но в вопросе расширения НАТО его мнение в основном было пророческим. Безусловно, принятие в НАТО Польши, Венгрии и Чехии, по всей видимости, имело стратегический смысл, а также послужило искуплением предательства США и Великобритании в отношении этих стран в Ялте в 1945 году. Но любое дальнейшее расширение обязательно должно было вызвать реакцию со стороны России, предсказанную Кеннаном. И какой, прости господи, стратегический смысл был в расширении НАТО при включении в его состав стран Балтии, Албании или Хорватии? Никакого, кроме желания потешить свое самомнение и гордыню. А гордыня, как известно, часто приводит к возмездию.



Сегодня Россия не представляет той угрозы для Европы и США, какую представлял Советский Союз во время холодной войны. Конечно, Владимир Путин - плохой парень и злодей (в мире их множество - так было, есть и будет), но главная угроза сегодня исходит от Китая, и нашим политикам следовало бы добиться своего рода разрядки в отношениях с Россией, чтобы не вести холодные войны на два фронта. Но вместо этого мы, похоже, стремимся сблизить Россию и Китай, исходя из того, что демократия борется с автократией, и нам нужно распространять демократию во всем мире.



Украина находится в "сфере влияния" (если позволите использовать этот термин старых дипломатов) России. Мы можем от всей души желать ей независимости и свободы и надеяться на то, что так и будет, но, если говорить начистоту, американские парни не должны воевать и погибать за независимость Украины. И большинство американцев, наверное, очень удивились бы, узнав, что в соответствии с договором мы сегодня обязаны защищать Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию. Независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности.



В упомянутой выше статье, опубликованной в издании "Хилл", Дов Закхейм утверждает, что неспособность адекватно отреагировать на российскую агрессию на Украине послужит сигналом Китаю о том, что США практически не будут реагировать и на агрессию в отношении Тайваня. Это мнение напоминает причитания об "уроках Мюнхена" и "принципе домино" и о том, что если не предпринимать ответные меры сегодня, США могут столкнутся с необходимостью вести активные кинетические войны на двух фронтах. Китай представляет собой более серьезную геополитическую угрозу. Перефразируя высказывание президента Линкольна во время гражданской войны в США после начала конфликта с Великобританией, названного "делом Трента", гораздо лучше вести холодные войны не все сразу, а по одной.



Нынешний кризис вокруг Украины (и, если на то пошло, Тайваня) также должен оживить дискуссию о том, как США обычно вступают в войну. После окончания Второй мировой войны мы вели войны в Корее, Вьетнаме, Персидском заливе и Афганистане без объявления войны Конгрессом. Покойный полковник Гарри Саммерс-младший (Harry Summers, Jr.), написавший блестящую работу о войне во Вьетнаме в контексте теории Клаузевица, подчеркивал важность баланса внутри социального триединства во время войны, образованного из народа, правительства и вооруженных сил. Саммерс полагал, что официальное объявление войны Конгрессом приводит народ (через избранных им представителей) к принятию решения начать войну и, следовательно, помогает поддерживать мобилизацию сил и ведение военных действий в дальнейшем.



Если американские лидеры рассматривают возможность начать войну из-за агрессии России на Украине, то в соответствии с требованием Конституции об объявлении войны Конгрессом в принятии этого решения должен участвовать американский народ.



Оригинал публикации: Does the U.S. Have a Vital National Security Interest in an Independent Ukraine?Опубликовано 10/12/2021

