Почему Назарбаев не спас Советский Союз?

01:22 13.12.2021 У СССР были варианты развития, но их упустили



Дмитрий Родионов

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Андрей Милюк

Дмитрий Галкин



Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал причины развала Советского Союза, во времена которого он был главой Казахской ССР и членом Политбюро ЦК КПСС.



По его словам, социалистическая экономика изжила свой ресурс.



"Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении", - сказал Назарбаев, подчеркнув, что "изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства".



Назарбаев также отметил, что это наложилось на недостаток политической воли у элит того времени. "Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства", - добавил он.



Экс- президент привел в пример Китай, которому удалось перестроить экономику на капиталистический манер.



Назарбаев упомянул и волнения в прибалтийских республиках Советского Союза. По его словам, они были искусственным приложением к государству и уровень жизни в них был лучше, чем в других частях страны.



Он также отметил, что что сигналом для остальных республик послужило объявление независимости властями РСФСР 12 июня 1990 года. "Вот так мы подошли к путчу", - резюмировал он.



В год 30-летия распада СССР многие начинают рассуждать о причинах этого явления, о том, можно ли было что-то изменить. Проанализировать рассуждения Назарбаева мы попросили наших экспертов.



- Советская экономическая модель действительно работала все хуже и хуже, - считает политический обозреватель газеты "2000" Дмитрий Галкин.



- Но это объясняется, на мой взгляд, не исчерпанностью ее внутренних ресурсов, а сменой экономического уклада на мировом уровне. Советская модель позволяла управлять крупным промышленным и (значительно хуже) сельскохозяйственным производством. Но она не могла приспособиться к новому типу потребительского поведения (оно уже начало изменяться вследствие появления новых средств коммуникации и хранения информации), не обладала механизмами, позволяющими развивать сферу услуг, не позволяла провести автоматизацию и осуществить внедрение в производство промышленных роботов из-за угрозы резкого сокращения спроса на рабочую силу.



В этом отношении Китай, который тогда был намного беднее Советского Союза, оказался в более выгодном положении, поскольку мог провести индустриализацию уже в новых условиях с учетом тех вызовов и возможностей, что возникли в начале 1980-х.



"СП": - По словам Назарбаева, к концу существования СССР "новое руководство, которое пришло и объявило перестройку и демократизацию, недостаточно имело воли". Не имело? Воли к чему?



- Воли провести необходимые социально-экономические преобразования. Ее у советского руководства действительно не было. И объясняется это, на мой взгляд, резким обострением политической борьбы в советской политической элите после смерти Брежнева. Проведение любых реформ связано с риском значительного падения уровня жизни в период преобразований.



И окружение Горбачева опасалось, что социальным недовольством, которое могут вызвать перемены, воспользуются его политические оппоненты, прежде всего, сторонники консервативного курса. Поэтому Горбачев не решился пойти на изменение советской экономической модели до тех пор, пока она окончательно не перестала работать, и ее реформирование стало попросту невозможным.



"СП": - Назарбаев считает, что события в Вильнюсе, волнения в Прибалтике отвернули эти республики от Москвы. Согласны?



- Трудно представить, что должен был сделать Горбачев для того, чтобы убедить руководство республик Прибалтики не выходить из состава Советского Союза. Политические лидеры Латвии, Эстонии и Литвы, вытеснившие прежнее советское руководство республик, хорошо понимали, что их сепаратистские устремления поддерживаются США, Великобританией и (в меньшей степени) Германией. Поэтому они были готовы всеми возможными средствами добиваться независимости. И попытка центральной власти силой подавить протестные акции только позволила ускорить этот процесс, настроив значительную часть населения республик Прибалтики против Москвы. Но, если бы советское руководство повело себя по-другому, прибалтийские республики все равно бы пытались выйти из состава СССР.



"СП": - По словам Назарбаева, решение РСФСР принять Декларацию о государственном суверенитете стало "сигналом для всех, что все могут объявить независимость".



- Разумеется, если бы Россия не заявила о своем суверенитете, то большинство советских республик (за исключением Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Армении и Молдавии) не стали бы провозглашать собственную независимость. Но после того, Россия перестала подчиняться союзному руководству, было бы, мягко говоря, странно оставаться под контролем центральной власти.



"СП": - А какие, по-вашему, республики были готовы к компромиссу?



- Казахстан и республики Средней Азии были не просто готовы к компромиссу, они активно добились сохранения союзного государства, пусть и на иных условиях. Но наиболее жестким и последовательным противником этого было именно окружение Ельцина. Российская власть занимала по отношению к союзному руководству значительно более враждебную позицию, чем украинская и белорусская, с которыми правительство Горбачева вполне могло договориться.



"СП": - Можно ли было сохранить Союз - и в каком виде? Экс-президент привел в пример Китай, которому удалось перестроить экономику.



- У Китая, как я уже говорил, не было проблем, связанных с необходимостью постепенного реформирования устаревшей экономической модели. Он мог заново построить промышленность, отвечающую новым требованиям. Кроме того, массовая бедность позволяла руководству страны не опасаться, что падение уровня жизни приведет к социальному кризису. Так что сравнивать советский и китайский опыт, на мой взгляд, некорректно.



Советский Союз, на мой взгляд, вполне можно было бы сохранить в виде конфедерации государств, обладающих высокой степенью самостоятельности, напоминающей современный Евросоюз. Но эта возможность исчезла после того, как в 1990 году начался экономический кризис, обусловленный изменением внешнеэкономической конъюнктуры вследствие глобальной рецессии, который ускорил распад советской экономической модели.



- Нурсултан Абишевич скромно забыл упомянуть, что сам входил в так яростно критикуемую им "социалистическую, тоталитарную" власть, - напоминает политолог Андрей Милюк.



- Причем на самом высоком уровне. Все эти пассажи про недостаток воли и провалы в управлении - это и про самого Назарбаева. Причин распада СССР можно найти множество. Если уж Назарбаев взялся за работу над ошибками, то надо упомянуть две причины, о которых он умалчивает в своей речи.



Во-первых, это разложение высших функционеров власти, их предательство государственной идеологии. Пока населению с экранов рассказывали о советских космических кораблях, бороздящих просторы коммунистических галактик, само руководство мечтало о капиталистической роскоши, с вожделением смотрело в сторону Запада. Так распад пошел дальше, в народ, и всем этим идеалам просто перестали верить, видя неискренность в самой политической элите страны.



Во-вторых, это смена концепции развития самого советского государства, уход в сторону того, что принято называть национал-коммунизмом. В сталинский период СССР власти постепенно, под давлением обстоятельств, пришли к подходу, при котором интернационалистская риторика по факту использовалась для объединения народов страны вокруг русских. Такой рациональный имперский подход.



В дальнейшем происходит слом, и уже национальные окраины империи используют формально декларируемый интернационализм, как инструмент развития своего национального самосознания, для воспитания собственных национальных элит. У этих элит просто не будет иного пути, чем выстраивать будущий национальный миф на фундаменте русофобии.



Назарбаев - типичный продукт этого "нацбилдинга". К его чести - один из лучших. Следует вспомнить хотя бы о том, что Казахстан последним вышел из СССР, но все же вышел. В силах Назарбаева было замедлить всеобщий распад, сгладить надвигающуюся катастрофу, но как мы уже слышали ранее, власти имели "недостаточно воли".



Без четкого обозначения своего места в тех процессах, речь Назарбаева - это просто рассуждения интересующегося политикой пенсионера. Он все время строит речь так, будто рассказчик был вне процессов принятия решений. Но это совершенно не интересно, он говорит банальности, уводит разговор на частности и следствия. Бессмысленно опровергать пенсионера Назарбаева, но высший функционер позднего СССР Назарбаев нам так и не раскрылся. Источник - СвободнаяПресса

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