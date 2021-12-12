Президентские выборы в Ливии как фактор риска, - К.Семенов

07:24 13.12.2021 Декабрьское голосование может не привести к стабилизации обстановки в стране



Об авторе: Кирилл Владимирович Семенов – эксперт Российского совета по международным делам.



12.12.21



Халифа Хафтар из ключевого участника гражданской войны превратился в одного из претендентов на власть.

Мировое сообщество и ведущие страны мира возлагают надежды на проведение президентских выборов в Ливии 24 декабря. Избрание новой легитимной власти рассматривается в качестве основополагающего фактора для стабилизации обстановки в стране. Тем не менее разногласия между участниками выборного процесса и поддерживающими их фракциями внутри Ливии могут привести не только к срыву голосования, но и к новому витку эскалации.

Еще в конце прошлого года, когда только был запущен процесс формирования правительства национального единства (ПНЕ) и нового президентского совета, созданных в феврале 2021 года в рамках Ливийского форума национального диалога (ЛФНД), многим экспертам было очевидно, что страна вряд ли будет готова к проведению президентских выборов в декабре 2021 года. Уровень противоречий был крайне высок. Страна была по-прежнему разделена. На западе действует широкий спектр сил, возникших на основе альянса "Рассвет Ливии" в 2014 году, от исламистов и берберских националистов до регионалистов из Мисраты и Зинтана, ставших сперва базой поддержки правительства Фаиза Сараджа, а теперь и ПНЕ Абдульхамида Дбейбы. А восток находится под властью военачальника Халифы Хафтара и председателя Палаты представителей Агилы Салеха.



Надо признать, что в рамках стратегии на безусловное проведение выборов в декабре 2021 года удалось достичь определенных подвижек. Это позволило в некоторой степени снизить напряженность и наладить, пусть и ограниченный, диалог между западом и востоком. Собственно, готовностью ведущих политиков восточной Ливии взаимодействовать с ПНЕ Дбейбы и был обусловлен грядущими выборами в стране, в которых и Хафтар и Салех намеревались принять участие. При ином, более долгосрочном сценарии существования ПНЕ, не ограниченным декабрем 2021 года, признание этого правительства Триполи со стороны Хафтара и Салеха вряд ли было бы возможным. Фактически ПНЕ Дбейбы, как и предшествующее ему ПНС Сараджа, и так превратилось в орган власти запада Ливии, не имея возможности полноценного функционирования на востоке.



Поэтому призывы провести выборы 24 декабря можно считать определенной уступкой Хафтару и институтам востока Ливии, которые через эти выборы смогли бы легализовать свой статус. Однако, как впоследствии стало выясняться, позиции этих деятелей оказались куда слабее, чем предполагалось. Они были вынуждены начать всевозможные манипуляции для того, чтобы обеспечить собственный успех в голосовании.



Таким образом, несмотря на снижение эскалации, по мере приближения их сроков проведения противоречия стали нарастать. В частности, заседающие на востоке страны депутаты Палаты представителей в сентябре отозвали вотум доверия для ПНЕ, хотя и сделали это в отсутствии кворума.



В дальнейшем также стали рельефно вырисовываться проблемы с принятие законодательства о выборах. Оно так и не было окончательно проработано и несет в себе массу нарушений. Надо учитывать, что и продолжающие работу на востоке страны депутаты Палаты представителей во главе с Салехом, издающие законы от имени ливийского парламента, рассматриваются многими ливийцами в качестве одной из враждующих сторон. Депутатов считают действующими в интересах Хафтара. Поэтому и отношение к изданным ими законам касательно проведения выборов соответствующее.



В свою очередь, представители ЛФНД настаивали на том, что в выборах не должны были принимать участие как военные, так и те лица, против которых возбуждены уголовные дела, или же те, кто уже был осужден судом, но по тем или иным причинам смог избежать наказания. Запрет должен распространяться и на обладателей иного, кроме ливийского, гражданства. Все это исключило бы из списка участников выборов – и Хафтара, и Сейфа аль-Ислама Каддафи.



Потому данные предложения и не были приняты депутатами во главе с Салехом, которые издали собственную версию законов о выборах и их не смутило то, что они нарушили регламент. Подготовленный группой депутатов законопроект не был даже поставлен на голосование, а просто подписан Салехом. Тем не менее ведущие внешние спонсоры ливийского урегулирования одобрили новую версию закона, закрыв глаза на имеющиеся нарушения при его принятии, так как рассчитывали провести выборы "любой ценой". Это, естественно, закладывает мину замедленного действия. Итоги голосования просто могут быть аннулированы Верховным судом Ливии, если тот сочтет, что процедура выборов не соответствовала Конституционной декларации.



Поэтому, вероятно, правы были те, кто указывал, что сперва необходимо согласовать Конституционную декларацию, включив туда положения о выборах, а также создать единую ливийскую армию и только затем проводить сами выборы. Тогда голосование прошло бы в соответствии с конституционными нормами, а не сиюминутными положениями, принимаемыми в целях обеспечения собственных интересов одной из сторон конфликта.



Показательно, что ливийские суды и избирательная комиссия уже начали игнорировать законы о выборах, принятые частью депутатов Палаты представителей. Так, премьер-министр Абдульхамид Дбейба был одобрен в качестве кандидата. Это несмотря на то, что, согласно принятому положению, он не мог баллотироваться, так как должен был за три месяца до выборов уйти со своего поста.



Именно на невозможность участия Дбейбы в выборах и делали ставку восточно-ливийские политики – глава ПНЕ сейчас является самым популярным политиком и, по опросам, за него готовы проголосовать более 40% ливийцев.



Одновременно угрозу интересам Хафтара и лоббирующим его интересы депутатам может представлять и Сейф аль-Ислам Каддафи. Он способен обойти военачальника на выборах. Ведь уровень поддержки Каддафи-младшего может варьироваться от 18 до 25%. В связи с этим предпринимались усилия к тому, чтобы не позволить ему участвовать в выборах. Здесь Хафтар был солидарен со многими силами запада Ливии, которые также считали его участие недопустимым.



Само по себе гипотетическое возвращение к власти в стране семьи Каддафи для весьма широкого среза ливийцев будет воспринято как экзистенциальная угроза. У них нет сомнений в том, что Сейф аль-Ислам и его сторонники раньше или позже начнут мстить своим оппонентам, и особенно причастным к гибели Муаммара Каддафи.



Вместе с тем количество непримиримых противников Каддафи-младшего значительно превышает число тех, кто его поддерживает. Если предположить, что Сейф аль-Исламу тем или иным путем удастся выигратьпрезидентские выборы, шансы на то, что большинство ливийцев примут его избрание и пустят его в Триполи, приближаются к нулю.



Само по себе участие в выборах кандидата, чей приговор в виде смертной казни пока остается в силе, несмотря на отдельные решения о его отмене, будет, безусловно, оспорено Верховным судом. Также избрание Каддафи может быть поставлено под сомнение международным сообществом. Все-таки Сейф аль-Ислам разыскивается Международным уголовным судом и включен в национальные санкционные списки различных государств. Тем не менее Каддафи-младший может сыграть важную роль в сложившейся ситуации. Его позиция по поддержке тех или иных сил будет влиять на исход выборов, если те, конечно, все-таки состоятся.



И к Хафтару также есть множество правовых претензий, включая наличие ордеров на его арест в Ливии. В то же время, как показывают опросы, уровень его поддержки незначительный и находится в границах 9–12%. Он уступает и Дбейбе, и Сейфу аль-Исламу и имеет примерно равные шансы с бывшим министром внутренних дел Фатхи Башаггой. На стороне Хафтара остается разве что силовой и административный ресурс на востоке Ливии, с помощью которого он способен увеличить количество голосов в свою поддержку. В то же время и само населения восточной Ливии значительно уступает западу страны. Поэтому Хафтару было крайне важно снять Дбейбу и Сейфа аль-Ислама с выборов, а затем постараться договориться с последним, чтобы получить хотя бы часть его голосов.



Отказ американской лоббистской компании продолжать работу с Хафтаром также является сигналом для военачальника и связан с "Актом о стабилизации Ливии", который был принят 28 сентября Палатой представителей США. Согласно этому закону, президент Соединенных Штатов должен наложить санкции на иностранных лиц, которые оказывают "существенную поддержку ополченцам или военизированным группам в Ливии" в нарушение резолюции 1970 СБ ООН. Это касается лично Хафтара. Поэтому если Сенат США одобрит этот законопроект, то даже в случае успеха Хафтара на выборах Соединенные Штаты могут не признать их итоги. Но и сам Хафтар вряд ли признает итоги голосования, если они закончатся не в его пользу. Он использует озвученные претензии к иным кандидатам. Скорее всего в любом случае Ливию ждет продолжающийся раскол по линии "восток-запад" вне зависимости от того, будут или не будут проведены выборы в декабре.



В то же время, несмотря на угрозу обострения обстановки по итогам выборов, вряд ли речь может идти о возобновлении полномасштабных боевых действий. Внешние спонсоры противоборствующих сторон не склонны в настоящее время к конфронтации. Но ограниченные боевые операции и боестолкновения нельзя исключать, а значит, стопроцентной гарантией восстановления спокойствия в Ливии проведенные выборы точно не станут. Источник - ng.ru

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