Токаев наградил Назарбаеву орденом "Барыс" 1 степени

08:05 13.12.2021

Президент подписал указ о награждении ряда казахстанцев

Фото: Акорда

В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан указом президента РК за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны и активную общественную деятельность большая группа граждан награждена государственными наградами, сообщает Zakon.kz.

В их числе видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, деятели культуры и науки, спортсмены, ветераны труда, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов.

Официальный сайт Акорды

За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии, в развитии здравоохранения Республики Казахстан и производственной деятельности высокое звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено писателю А. Ашимову (Тарази), главному врачу ГКП "Онкологический центр" города Нур-Султана М. Тулетаеву, генеральному директору ТОО "Казцинк" Восточно-Казахстанской области А. Хмелеву.



Орденом "Отан" награждены писатель С. Досанов, ветеран труда М. Жолдасбеков, поэтесса А. Бахтыгереева, орденом "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев" – председатель Конституционного совета Қ. Мәми, председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" А. Айдарбаев, председатель правления АО "Национальный научный центр хирургии имени А. Сызганова" Б. Баймаханов, председатель совета директоров TOO "Bazis Holding Сompany" А. Белович, писатель Д. Исабеков, глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.



Орденом "Барыс" І степени награждены генеральный директор АО "Уральский завод "Зенит" Вячеслав Валиев, президент АО "ТНК "Казхром" Арман Есенжулов, председатель правления – ректор НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет" Тлектес Есполов, президент НАО "Отандастар қоры" Нуртай Абыкаев, директор филиала РГКП "Государственная концертная организация "Қазақконцерт" в городе Алматы Алтынбек Коразбаев, акционер – основатель ENRC PLC Александр Машкевич, депутат Мажилиса Парламента Дарига Назарбаева, ветераны труда Нигматжан Исингарин, Қуаныш Сұлтанов, Тулеутай Сулейменов, Зинаида Федотова;



Орденом "Барыс" II степени – Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, председатель Совета директоров ОЮЛ "Концерн TNS-group" Тукен Джумагулов, актер АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова" Нуржуман Ихтымбаев, поэт и писатель Валерий Михайлов, учитель КГКП "Павлодарский колледж сферы обслуживания" Н. Покидова, президент ТОО "Саутс-Ойл" Серикжан Сейтжанов, заместитель директора ТОО "Alanda Clinic" Серик Токпанов, Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, ветеран труда Амин Туяков;



Орденом "Барыс" IІI степени – культуролог К. Абаев, генеральный директор РГП "Банкнотная фабрика Национального Банка Батырбек Альжанов, первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек, ветераны труда Мархабат Байғұт, Галым Байназаров, Рашид Тусупбеков, председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова, директор ТОО "Центр научно-клинической кардиохирургии и трансплантологии" Сейтхан Джошибаев, исполнительный директор ЧФ "Фонд Нурсултана Назарбаева" Канат Джумабаев, академик Национальной академии наук Зайролла Дюсенбеков, председатель Совета директоров АО "Компания "Монтажспецстрой" Евгений Ежиков-Бабаханов, председатель РОО "Союз писателей Казахстана" Ұлықбек Есдәулет, поэтесса Ханбибі Есенқарақызы, председатель Общественного совета города Нур-Султана Сансызбай Есилов, председатель Совета ветеранов Туркестанской области Женисбек Мауленкулов, артист РГКП "Казахская государственная филармония имени Жамбыла" Нургали Нусипжанов, председатель Совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" Эдуард Огай, профессор НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова" Камал Ормантаев, председатель Совета директоров холдинга "BI Group" Айдын Рахимбаев, председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, профессор РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова" Ескен Сергебаев, председатель правления – ректор НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева" Ерлан Сыдыков, депутат Мажилиса Парламента Бекболат Тлеухан, первый заместитель председателя РОО "Всемирная ассоциация казахов" Заутбек Турисбеков.



Почетное звание "Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi" присвоено 28 видным представителям науки и культуры, в том числе артистам театра и кино М. Аджибекову, Ж. Курманбекову и Л. Крючковой, режиссеру Д. Омирбаеву, искусствоведу Е. Резниковой и другим. Почетное звание "Қазақстанның еңбек сiңiрген ұстазы" присвоено учителю ГУ "Специализированная школа для одаренных детей с интернатным учреждением областная "Малая академия искусств имени Н. Тлендиева" Д. Торехановой.



Орденом "Парасат" отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых артист РГКП "Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова" Б. Абдилманов, директор ТОО "Ершовское-2" С. Агайдаров, генеральный директор РОО "Ветераны нефтегазового комплекса" З. Алшымбаев, директор научно-исследовательского центра "Отырар кітапханасы" Т. Жұртбай, директор Центра экономического анализа "Ракурс" О. Жандосов, хормейстер камерного хора Северо-Казахстанской областной филармонии имени Акана Серы Ю. Колчин, заведующий редакцией газеты "Қазақ әдебиеті" Е. Жаппасұлы, заместитель директора департамента Международного финансового центра "Астана" Ш. Құрманбайұлы, писатель З. Наурызбаева, председатель совета директоров ТОО "Альтаир" А. Потиченко и другие.



Ордена "Достық" II степени удостоены Уполномоченный по правам человека Э. Азимова, председатель правления АО "Kaspi.kz" М. Ломтадзе.



В числе награжденных орденом "Құрмет" известная шахматистка Ж. Абдумалик, главный дирижер НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" А. Бурибаев, руководитель ГККП "Высший технический колледж города Кокшетау" А. Еслямова, президент ОЮЛ "Ассоциация боевых искусств" Б. Истыбаев, учитель КГУ "Общеобразовательная школа-гимназия имени И. Трубицына" Жамбылской области Н. Каймалакова, заведующий лабораторией РГП "НИИ проблем биологической безопасности" А. Наханов, сталевар-конвертор АО "АрселорМиттал Темиртау" В. Пастух, директор ГУ "Гимназия № 3 для одаренных детей" города Павлодара К. Куспекова, врач ГКП "Городская клиническая больница № 1" города Шымкента Ж. Суйгенбаев, режиссер К. Умаров.



Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" ІІІ степени стали 105 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства.



Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 553 человека.



За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны орденами "Даңқ" I и II степени, "Айбын" I, II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.



Дана Тургынбай