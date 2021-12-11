Итоги Кырвыборов. Осужденный за коррупцию Нурлан Ражабалиев стал депутатом парламента

09:14 13.12.2021

13 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Выборы - 2021



Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов признала состоявшимися и определила результаты выборов депутатов Жогорку Кенеша еще в семи одномандатных избирательных округах.



На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на территориях этих округов избранными признаны следующие кандидаты:



по Баткенскому одномандатному избирательному округу № 2 - Нурлан Ражабалиев;

по Кадамджайскому одномандатному избирательному округу № 3 - Ырысбек Атажанов;

по Кок-Жарскому одномандатному избирательному округу № 4 - Омурбек Бакиров;

по Ноокатскому одномандатному избирательному округу № 5 - Жусупбек Коргонбай уулу;

по Токтогульскому одномандатному избирательному округу № 19 - Кундузбе Сулайманов;

по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 - Жаныбек Абиров;

по Манасскому одномандатному избирательному округу № 20 - Дастанбек Джумабеков.

Напомним, Нурлан Ражабалиев был признан виновным в коррупции на таможне в феврале 2021-го. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к выплате штрафа в размере 260 тысяч сомов. Тогда же в суде сообщили, что он выплатил ущерб в размере 12 миллионов сомов.



В ходе предвыборной кампании на него поступали жалобы в ЦИК о том, что Нурлан Ражабалиев занимается подкупом. Однако ни один из фактов не подтвердился. Как и в отношении других победителей - Омурбека Бакирова, Дастанбека Джумабекова и Жаныбека Абирова.