 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Итоги Кырвыборов. Осужденный за коррупцию Нурлан Ражабалиев стал депутатом парламента
09:14 13.12.2021

13 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Сюжет: Выборы - 2021

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов признала состоявшимися и определила результаты выборов депутатов Жогорку Кенеша еще в семи одномандатных избирательных округах.

На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на территориях этих округов избранными признаны следующие кандидаты:

по Баткенскому одномандатному избирательному округу № 2 - Нурлан Ражабалиев;
по Кадамджайскому одномандатному избирательному округу № 3 - Ырысбек Атажанов;
по Кок-Жарскому одномандатному избирательному округу № 4 - Омурбек Бакиров;
по Ноокатскому одномандатному избирательному округу № 5 - Жусупбек Коргонбай уулу;
по Токтогульскому одномандатному избирательному округу № 19 - Кундузбе Сулайманов;
по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 - Жаныбек Абиров;
по Манасскому одномандатному избирательному округу № 20 - Дастанбек Джумабеков.
Напомним, Нурлан Ражабалиев был признан виновным в коррупции на таможне в феврале 2021-го. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к выплате штрафа в размере 260 тысяч сомов. Тогда же в суде сообщили, что он выплатил ущерб в размере 12 миллионов сомов.

В ходе предвыборной кампании на него поступали жалобы в ЦИК о том, что Нурлан Ражабалиев занимается подкупом. Однако ни один из фактов не подтвердился. Как и в отношении других победителей - Омурбека Бакирова, Дастанбека Джумабекова и Жаныбека Абирова.

Источник - 24.kg
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