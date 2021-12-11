Путин: мигранты должны приезжать в Россию, уже зная язык и законы (ненаучная фантастика)

09:20 13.12.2021

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трудовые мигранты должны приезжать в страну, уже зная русский язык и российские законы. на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.



"Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь, у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев", - сказал Путин 9 декабрч на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.



Российский президент отметил, что он уже обсуждал этот вопрос с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, совместная работа в этом направлении ведется с Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.



В мае этого года Путин поручил министру просвещения РФ представить предложения по активизации изучения русского языка в Таджикистана. Он на совещании с членами правительства 13 мая попросил подготовить дополнительные предложения по поддержке русского языка в Таджикистане и других странах ближнего зарубежья, поскольку "того, что делается сегодня, явно недостаточно".



Владимир Путин отметил, что обсудил этот вопрос с главой Таджикистана во время недавнего рабочего визита в Москву Эмомали Рахмона.



В конце 2019 года стало известно, что Россия в ближайшие три года построит пять новых школ в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде, где обучение будет вестись на русском языке.



Тем временем, трудовым мигрантам жить и работать в России становится все труднее. По сообщениям СМИ, скоро изменятся правила въезда в Россию: с 29 декабря 2021 года иностранцы, прибывающие в страну более чем на три месяца, должны сдавать отпечатки пальцев, а также подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, в том числе ВИЧ.



С 1 октября в России формально прекратил действовать мораторий на депортацию нелегальных мигрантов, введенный весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Затем стало известно, что послабления продлены до 30 декабря 2021 года, но не для всех нелегалов, а для вставших на миграционный учет.



В ноябре глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из "стран ближнего зарубежья".



Кроме того, Бастрыкин предложил "прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью", и "четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля".



Россия остается основным рынком труда для таджикских мигрантов. По данным Минтруда РТ, в текущем году из республики на заработки в Россию выехали около 481 тыс. таджикских граждан. Власти РФ считают, что общая численность таджикских трудовых мигрантов в этой стране составляет более 1 миллиона человек. По официальным данным, около 800 тыс. таджикистанцев имеют российские паспорта.



С начала января текущего года трудовые мигранты из Таджикистана перевели на родину порядка 755 миллионов долларов. Такие сведения были опубликованы на днях на сайте Центрального банка России.



Благополучие каждой четвертой семьи в Таджикистане зависит от денежных переводов из России. Национальный банк Таджикистана сообщил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса мигранты отправили денежных переводов на 6,3 процента меньше.