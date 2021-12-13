Апартеид по-казахски. Мисс Орал прикусила язык, обижаясь на русских, - "СП"

09:30 13.12.2021 В Казахстане вновь всплыл "национальный вопрос" - пока в виде рекламы

Дмитрий Родионов

Айнур Курманов Вадим Трухачев Виктор Шацких

13.12.21



В Казахстане депутатами обеих палат парламента одобрены изменения по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в сфере услуг. Согласно документу, предприниматели будут обязаны размещать рекламу, прейскуранты, ценники, меню, вывески и указатели только на казахском языке. Теперь документ направляется на подпись главе государства.



Ранее депутат Берик Абдыгалиулы сообщал, что в законопроект внесены нормы, направленные на изложение традиционных исторически-сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также других географических объектов, бланков и вывесок на государственном (казахском) языке. И только при необходимости - на русском и других языках.



По словам депутата, решение было принято ввиду обеспокоенности избирателей положением казахского языка в стране.



Это, интересно, каких? Таких, как организатор "языковых патрулей" Куад Ахметов? По сути, закон полностью легализует то, чем занимался этот борец с русским языком.



Вообще-то стоит напомнить, что и на Украине вытеснение русского - сначала из СМИ, потом из госучреждений, потом и сферы услуг и школ - тоже шло под знаменем борьбы за возрождение украинского языка. Чем там все закончилось, наверное, напоминать нет смысла…



- В Казахстане продолжается ползучее наступление на русский язык. Теперь вот отменили его обязательное использование в рекламе. Это значит, часть казахстанского населения не будет понимать рекламные объявления, - говорит журналист Виктор Шацких - Ну, или будет читать их по-своему. Собственно, это уже происходит.



Казахстанский областной город Уральск (это там, где утонул Чапаев), по-казахски называется Орал. Несколько лет назад много веселья в социальных сетях вызвал билборд с фотографией красивой девушки и надписью "Мисс Орал".



При этом проблема русского языка в Казахстане содержит в своей глубине драматическое неразрешимое противоречие. Мне понятно нежелание казахстанских русских учить местный язык. Но у казахских патриотов тоже есть своя правда. Что же это за страна, говорят они, если через 30 лет после завоевания независимости половина населения (русские и часть городских казахов) у нас по-прежнему не знает государственного языка?



Хотя, если эту тему не заострять, то сложившаяся ситуация, в общем, почти всех устраивает. С русским языком в качестве основного (де-факто это в Казахстане именно так) удобно и комфортно. Но желающие заострять тему неизбежно находятся, они подогревают соответствующие настроения и с патриотических позиций давят на верхнее казахстанское начальство. Начальство вынуждено реагировать. Тем более, что ему ведь надо будет переизбираться.



На фоне скандала с "языковыми патрулями" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил перед депутатами о недопустимости ущемления русского языка в стране. Депутаты не так поняли?



- Можно предположить, что непублично Токаев говорил что-то другое, - считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.



- Например, что казахизация должна идти мягче, без грубых перегибов. И вот они проголосовали в соответствии с такой рекомендацией. Речь "всего лишь" о рекламе - причем не о запрете, а всего лишь об отмене обязательного использования. Вроде особо не придраться по форме - но по содержанию все очевидно.



"СП": - Каким образом этот закон и на что повлияет? Что изменит? От того, что не будет вывесок на русском, меньше будут говорить по-русски?



- Повлияет тем, что сократится публичное использование русского языка. А говорить, конечно, меньше не станут на первых порах. Но далее станут, потому что еще какое-то количество русских после принятия пары-тройки таких законов из Казахстана уедет.



"СП": - Одним из главных адептов закона является депутат Берик Абдыгалиулы, который прославился работой в государственной комиссии по реабилитации басмачей и участников Туркестанского легиона Вермахта и мусульманских частей СС. Кроме того, он проходил стажировку в Американском агентстве развития науки и в Гарвардском университете - Школе государственного управления им. Дж. Кеннеди по предмету "стратегическое планирование и управление". Это агент влияния США? Вашингтон намерено толкает казахстанские власти на путь межнациональной розни?



- Это агент влияния США. Они толкают Казахстан на отрыв от России. То, что это осложнит межнациональные отношения, американцам даже нравится. Они в любом случае не проиграют. Если после усиленной казахизации в стране возникнет свой Донбасс, и он фактически отпадет от Казахстана - это вобьет клин между ним и Россией и позволит США укрепиться в регионе.



"СП": - Этот депутат от правящей партии, которая, по сути, подвела законодательную базу под то, чем занимался небезызвестный организатор "языковых патрулей" Куад Ахметов. То есть речь о государственной политике по подавлению русского языка? Чего они добиваются?



- Они добиваются создания подлинно национального казахского государства, где полностью преобладают одна нация и один язык. Чтобы русские и другие народы из страны уезжали. А мешает этому большое распространение русского языка, которое надо максимально сократить. Различия между политиками здесь есть не по содержанию, а по форме и темпам казахизация.



"СП": - Понятно, что казахи пытаются сохранить свой язык. И понятно, что при этом не хотят идти по пути Украины. Но выдавливание русского языкаидет, медленно, но верно. Не приведет ли именно к украинскому сценарию? Или в лучшем случае - к прибалтийскому, где натуральный апартеид? Ведь разница только в темпах и методах, цель-то одна…



- Прибалтийский сценарий они уже запустили. Но на севере Казахстана будет именно украинский сценарий. Петропавловске или Усть-Каменогорск, где преобладают русские, в один прекрасный день взбунтуются. Но нельзя исключить, что отложение от Казахстана пары-тройки северных регионов изначально входит в планы казахизаторов. И, грубо говоря, они готовы обменять казахизацию всей страны на фактическую потерю Петропавловска, Уральска, Кустаная, Павлодара и Усть-Каменогорска. Тем более, что США, ЕС и Турция за Казахстан вступятся и введут санкции по образцу крымских и донбасских.



- Будет тотальная замена вывесок уже на казахском языке и причем на латинице. Это при том, что сам латинский алфавит не утвержден и существует как минимум два возможных варианта, - подчеркивает сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.



- От смены вывесок говорить меньше на русском сразу же не будут, даже может, наоборот. Это рассчитано на перспективу, чтобы постепенно выдавить русский язык из официального пространства. Проблема еще и в другом. Так, сейчас по регионам, городам и районам ездят "ономасты", которые советуют местным властям произвести переименование населенных пунктов и улиц исходя из "актуального перечня исторических деятелей". То есть речь идет не просто о замене вывесок и смене названий кафе, магазинов и ресторанов, а о тотальной дерусификации всей топонимики РК.



"СП": - Совсем недавно президент Казахстана говорил о недопустимости ущемления русского языка в стране…



- Как я указывал ранее, Токаев может вещать что угодно для успокоения Кремля, так как ему отведена роль "говорящей головы" и не более. Ведь реально, несмотря на официальные регалии, он не правит, а всю внешнюю и внутреннюю политику, в том числе и языковую, определяет Нурсултан Назарбаев, который дает указания всем чиновникам и депутатам в качестве суперарбитра или всевластного хана.



Такой же "говорящей головой" или уже "злым полицейским" в отличие от "доброго" Токаева является агент американского влияния и депутат Мажилиса от правящей партии "Нур Отан" Берик Абдыгалиулы. Чтобы не подставлять госсекретаря и председателя государственной комиссии по окончательной реабилитации Крымбека Кушербаева, того еще русофоба, он призван озвучивать идеи о признании "Голодомора", о реабилитации басмачей и пособников нацистов из числа участников Туркестанеского легиона и мусульманских частей СС. Ему поручили и отстаивать все эти дискриминационные поправки в законы "о вывесках". Он должен взять на себя весь удар критики, тогда как истинные вдохновители и организаторы в лице Назарбаева, Кушербаева и Тажина останутся в тени.



"СП": - На севере и востоке Казахстана, даже на юге (Алма-Ата, частично Тараз, бывш. Джамбул) сами казахи в быту на русском говорят. Да и смешанных браков много. В 2017 году доля населения, овладевшего государственным языком, составила 83,1%, в то время, как русским владело 89%. Для большинства (67%) населения северных областей русский является родным. Это никого не смущает?



- Власти не могут в одночасье изменить данное соотношение даже посредством карательных мер. Ведь это же пока общее социокультурное пространство и наследие, дающее неоспоримое преимущество в рамках рыночной экономики. Именно реальный сектор экономики диктует важность знания русского и английского языков, а не казахского. Поэтому чиновничество, конечно, переучивается на новый лад, а весь частный сектор остается русскоязычным.



Но власти стремятся это преодолеть и продавить посредством штрафов и давления на предпринимателей. Насколько это будет успешно, покажет время, но директивами трудно заставить людей говорить только на казахском.



"СП": - Насколько реально изменить эти пропорции в обозримом будущем?



- В обозримом будущем это возможно посредством государственного принуждения, через систему образования, где соросовский выкормыш Асхат Аймагамбетов проводит реформы по американским лекалам, через пропаганду в СМИ и давление националистов, которым дали зеленый свет. Будут тупо заставлять и обрабатывать, и выдавливать русских и русскоязычных из страны. При этом создавая невыносимые условия не только для этнических русских, но и для всех, кто считает русский язык и культуру своими.



Это и значительный пласт русскоязычных казахов, проживающих в городах. В связи с этим будут расти протестные и даже оппозиционные настроения в этой среде, ранее являвшейся лояльной по отношению к власти.



"СП": - Можно ли опасаться повторения на севере Казахстана "украинского сценария"?



- Проблема в том, что это не казахизация в полном смысле, а отуречивание чистой воды. Так как латинизация призвана переместить казахский этнос из русского в тюркский мир оттоманского образца. Тем более, что на стамбульском саммите Организации тюркских государств турецкий язык огузской группы признан эталонным образцом.



То есть ни о каком развитии казахского языка речи не идет, так как это политическое решение подчинено цели "евроинтеграции" Казахстана через союз с Турцией, что означает полный отказ от всего общего советского и русского социокультурного, научного и исторического наследия. Соответственно, и будущего у казахского языка не будет, так как он станет частью турецкого и растворится в нем.



Это вызовет настоящую катастрофу для самих казахов, так как если сейчас разрыв по знаниям между учениками русских и казахских классов в средних школах составляет как минимум два года по данным исследований ОЭСР, то после такого перехода на латиницу разрыв резко увеличится. По-моему - это сознательный шаг правящей верхушки, так как необразованными и одурманенными национализмом и пантюркизмом массами легче управлять. В этом смысле действительно всем и русским, и казахам уготован апартеид. Источник - svpressa.ru

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