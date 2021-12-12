Голубой водород вместо угля. Но почему активисты-экологи в ужасе от планов правительства Японии? - ВВС

09:37 13.12.2021

Руперт Уингфилд-Хейз

Би-би-си, Токио

12 декабря 2021

На берегу Токийского залива строится мощная угольная ТЭС. Экологические активисты недовольны



Катастрофа 2011 года в Фукусиме сформировала негативное отношение в японском обществе к ядерной энергетике. Поможет ли избавиться от угля новый источник энергии, на котором настаивает правительство страны? Активисты напуганы.



Роскошный осенний день. Я гляжу с холма на Токийский залив. Со мной Такао Саики, джентльмен лет семидесяти с небольшим. Всегда учтивый и спокойный, сегодня Саики-сан сердится.



"Это просто смехотворно!" - восклицает он на безупречном английском.



Причина, вызвавшая его возмущение, - гигантская конструкция, перекрывающая вид на залив. Это - строящаяся угольная ТЭС мощностью 1,3 млн киловатт.



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"Не понимаю, почему мы продолжаем жечь уголь, чтобы получать электроэнергию! - негодует Рикуро Судзуки, третий участник нашей маленькой компании и друг Такао Саики. - Одна эта станция будет выбрасывать в атмосферу семь миллионов тонн двуокиси углерода в год".



Резоны моих знакомых очевидны. Но способна ли Япония (на фоне всемирной озабоченности негативным влиянием угольной энергетики на климат) не наращивать, а сократить потребление этого вида топлива?



Так почему снова уголь? Ответ на этот вопрос - ядерная катастрофа 2011 года в Фукусиме.



В 2010 году около трети энергии в стране давал мирный атом. Планировалось строительство новых станций. Но после тяжелой аварии на одной из них все японские АЭС были остановлены.



Спустя 10 лет их большая часть по-прежнему законсервирована, и предложения о перезапуске вызывают в обществе сильное сопротивление.



ТЭС на природном газе заработали с полной нагрузкой. Но, как недавно убедилась и Британия, газ дорог.



Такао Саики и Рикуро Судзуки выступают против угольной энергетики

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Такао Саики (справа) и Рикуро Судзуки выступают против угольной энергетики



Поэтому правительство решило построить 22 новые ТЭС на дешевом угле, поступающем из Австралии. С точки зрения экономики, это правильно. Но не с позиций экологии. Международные борцы с изменениями климата наращивают давление на японские власти.



"Не исключено, что инвестиции японских энергетических компаний в угольные ТЭС в итоге придется списать по графе "Убытки", - говорит эксперт в этой области профессор Томас Кабергер из Технического университета Чалмерса в шведском Гетеборге. - Это отразится на банках и пенсионных фондах и может стать серьезной проблемой для Японии".



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В отличие от Европы, делающей ставку на возобновляемую энергию ветра и солнца, в Японии считают самым перспективным направлением водород и аммиак, при сжигании которых не образуется углекислый газ. В конструкцию ТЭС закладывается техническая возможность перехода на новое топливо.



Но амбиции японского правительства идут дальше. Там мечтают сделать Японию первой в мире "водородной экономикой".



И тут вступает в дело автогигант Toyota.



"Тойота Мирай" - первая электрическая модель концерна без вредных выхлопов

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"Тойота Мирай" - первая электрическая модель концерна без вредных выхлопов



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Что это было?

Что это было?

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.



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В другой приятный солнечный денек я отправился на новенькую водородную автозаправку в центральной части Токио. Уселся на кожаное сиденье "Тойота Мирай", роскошного седана размером с большой "Лексус", нажал кнопку "Старт" и плавно выкатил на улицу.



Машина легка в управлении, движется бесшумно, и единственный оставляемый ей след - небольшие лужицы воды на асфальте.



"Мирай" значит по-японски "будущее". Это первая "Тойота" без вредных выбросов. На ней установлен электродвигатель, но, в отличие от других электромобилей, нет тяжелых батарей под полом. Вместо них - топливный элемент под капотом и баки с водородом под задним сиденьем.



В топливном элементе водород смешивается с кислородом, при их сжигании вырабатывается электричество. Та же технология использовалась для энергоснабжения кораблей "Аполлон" во время лунных миссий.



Пока многим это кажется странным выбором. Водородный двигатель стоит дороже и устроен сложнее, чем батареи. Известный поборник электромобилей Илон Маск назвал идею глупой.



Это не так, возражает глава PR-отдела Toyota Хисаси Накаи. По его словам, концерн собирается оснащать водородными двигателями не только автомобили.



"Я знаю, что существуют разные мнения, - говорит он мне. - Но мы верим в эффективность и перспективы водорода как источника энергии, сводящего к нулю вредные выбросы. Мы продолжим совершенствовать эту технологию, чтобы извлечь из нее максимум возможного".



По словам Хисаси Накаи, Toyota планирует будущее, в котором водородные топливные элементы будут работать повсюду - в домах, в офисах, на предприятиях. И стремится идти в авангарде создания этого "водородного общества".



Здесь мы подходим к главному вопросу: где Япония собирается брать водород в таких количествах?



Ответ заключается в словах "голубой водород".



Угольные терриконы рядом с ТЭС в Хекинане на острове Хонсю

АВТОР ФОТО,REUTERS

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Угольные терриконы рядом с ТЭС в Хекинане на острове Хонсю



Добыча водорода из воды с использованием энергии из возобновляемых источников дает нам так называемый зеленый водород. Процесс гидролиза (разделения H2O на водород и кислород) известен давно, но пока слишком дорог для применения в промышленных масштабах.



На сегодняшний день большая часть водорода извлекается из природного газа и того же угля. Это стоит дешево, но в результате образуется масса углекислого газа. Но если улавливать его, связывать и закапывать, можно получить желанный голубой водород.



Именно этим японцы и намерены заняться.



В этом году Япония и Австралия начали строить в Латроб-Валли в австралийском штате Виктория предприятие по переработке лигнита (бурого угля) в водород, который затем будет охлаждаться до температуры -253 градуса Цельсия, перекачиваться в жидком виде на специальное транспортное судно и доставляться в Японию.



А что произойдет с попутно образующимся углекислым газом? Пока он будет уходить в атмосферу, но участники проекта обещают в будущем улавливать его и хоронить на океанском дне.



Активные участники кампании борьбы с изменением климата в ужасе от этого плана. Они говорят, что технология не отработана, и все кончится тем, что Япония несколько десятилетий будет добывать и сжигать дополнительное количество бурого угля.



По мнению профессора Кабергера, самая слабая сторона проекта - экономическая.



Новые угольные станции возводятся в Японии ускоренными темпами

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Новые угольные станции возводятся в Японии ускоренными темпами



"Технически это возможно, но использовать органическое топливо для получения водорода с последующим захоронением отходов всегда будет дороже, чем жечь его привычным способом, - указывает он. - Между тем во многих местах планеты себестоимость электроэнергии из возобновляемых источников уже сейчас ниже, чем вырабатываемой на традиционных ТЭС".



Кабергер считает, что японское правительство выбрало голубой водород в качестве основной стратегии десять лет назад, когда ветряные и солнечные станции были экономически менее эффективны, чем теперь, и сейчас находится в плену собственного решения.



"Японские компании нуждаются в дешевой энергии, чтобы быть конкурентоспособными, и они нуждаются в "чистой" энергии, чтобы не оказаться международными изгоями. Промедление может обойтись им дорого", - полагает эксперт.



Тем временем стройка не берегу Токийского залива идет полным ходом. Станция должна вступить в строй в 2023 году. Срок ее эксплуатации рассчитан на 40 лет.



"Мне стыдно за Японию, - говорит присоединившаяся к нашей прогулке по склонам холма 21-летняя активистка Хикари Мацумото. - Я раздосадована. В других странах молодежь протестует на улицах, а наш народ спокоен. Мое поколение должно наконец высказаться".