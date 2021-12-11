|Узбеки запустили аэропорт в окруженном кыргызами анклаве Сох
09:38 13.12.2021
13 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Кыргызстане в анклаве Сох начал работать аэропорт
В Кыргызстане в анклаве Сох начал работать аэропорт. Об этом сообщает Министерство транспорта Узбекистана.
По его данным, во исполнение постановления президента Шавката Мирзиеева налаживается регулярное авиасообщение по маршруту Фергана - Сох - Фергана.
С 12 декабря 2021 года авиакомпания ООО Humo Air на начальном этапе начнет выполнять регулярные рейсы по указанному маршруту два раза в неделю.
Полеты из Ферганы запланированы на понедельник и пятницу в 10.00, а в 12.00 из Соха в Фергану. Авиасообщение осуществляется на самолетах АН-2. Продолжительность полета 30 минут. Пассажиры могут приобрести авиабилеты в аэропортах Ферганы, Андижана и Намангана, а также в зданиях хокимията Сохского района.