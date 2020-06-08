Atlantico (Франция): миф о Западе как единственной цивилизации рабовладельцев и правда об исламском рабстве

09:41 13.12.2021 Atlantico (Франция): миф о Западе как единственной цивилизации рабовладельцев и правда об исламском рабстве

Atlantico: в ответ на упреки в "системном расизме" во Франции расследуют рабовладение мусульман

Татарский всадник

© CC0 / Public Domain, Абрахам де Брюин (Abraham de Bruyn) |

О том, что англичане и французы вывозили из Африки черных рабов в Америку, известно давно, пишет Atlantico. Эта страница истории используется для обвинений в "системном расизме" современных белых мужчин. Автор призывает посмотреть на ситуацию в контексте: задолго до этого мусульмане арабских стран, Турции и Орды вывозили из Европы миллионы белых рабов. Что с ними стало?

Полезно вспомнить о некоторых исторических фактах в тот момент, когда идеология политкорректного "вокизма" (woke) все больше и больше задает тон в обществе



13.12.2021174274Tweet

Александр дель Валль (Alexandre Del Valle)

Христианский Запад постоянно осуждают за работорговлю в минувшие века, особенно "трансатлантическую работорговлю", приписываемую белым европейцам. Однако о работорговле в мусульманских странах, которая длилась намного дольше (1200 лет), чем в трансатлантическая (300 лет) почти никогда не упоминается. Причина - политкорректность. И в отличие от европейских элит, которые в эпоху Просвещения осуждали рабство, никто в мусульманском мире не набрался до сегодняшнего дня смелости, чтобы оглянуться назад и осудить арабо-мусульманское рабство. Так, ученый из Вест-Индии Тидиан Н"Диайе, сам потомок рабов, с сожалением отмечает забывчивость представителей черной аристократии, которым трудно перейти к объективному научному взгляду. Дело в том, что чернокожая элита многих африканских стран - сами мусульмане, и эмоциональный подход к вере часто заставляет их поставить исламскую солидарность выше памяти предков.



Замалчивание насилия длинной в 11 веков



Тидиан Н"Диайе считает, что замалчивание работорговли в мусульманских государствах - это настоящая несправедливость. Она увековечивает произошедшие в прошлом злоупотребления, потому что забвение не позволяет нам понять масштаб этого явления. А ведь оно продолжалось одиннадцать веков. По его мнению, многих людей сбивает с толку тот факт, что "преступлением против человечности" была признана только трансатлантическая работорговля. А не арабо-исламистская работорговля, которая была намного ужаснее и напоминала настоящий геноцид. В итоге возникло заблуждение, что работорговлей занимались одни европейцы.



Автор напоминает, что еще до чернокожих первыми жертвами рабства были белые, в первую очередь славяне. И продавали их в арабские мусульманские страны. Европейцы, которые столь безжалостно относятся к своему прошлому, систематически умалчивают тот факт, что арабско-мусульманское и турецко-османское рабство в течение 1000 лет использовало в качестве "сырья" белых европейцев. В первую очередь славян, но, помимо них, жертвами восточных рабовладельцев становились и другие белые. Это были в первую очередь балканские и греческие христиане. Но были среди полоненных и жители стран с романскими языками - со всего Средиземноморья. Попадались среди захваченных арабами рабов даже английские и германские христиане. Большинство этих несчастных стали рабами в результате набегов и морского пиратства, не прекращавшихся в Средиземноморье и на Черном море вплоть до начала XIX века.



Но, несмотря на эту неоспоримую историческую реальность, почему-то одни европейцы раскаиваются и постоянно подвергаются нападкам из-за этого ужасного явления. Причем на международном уровне. Так, на Всемирной конференции ООН "Против расизма, ксенофобии и рабства", проходившей в Дурбане с 28 августа по 7 сентября 2001 года вопрос о мусульманском рабстве не был включен в повестку дня. А ведь конференцию в Дурбане собрали по инициативе Совета по правам человека, в ней участвовало большинство исламских стран-членов Организации исламского сотрудничества (тогда она называлась Организация "Исламская конференция" - ОИК, прим. ИноСМИ). Зато эта самая конференция ООН в Дурбане предоставила своим спикерам возможность всестороннего бичевания Запада, который обвиняли в "исламофобии", "расизме", "сионизме" и рабстве.



Не те раскаиваются



Хотя западный мир постоянно раскаивается и вынужден извиняться за преступления прошлого, в самом западном мире расового рабства давно нет. Зато рабство живо и прекрасно себя чувствует сегодня в некоторых других частях мира. В первую очередь - в исламских странах, где рабство никогда не осуждалось, хотя там оно унесло еще больше человеческих жизней, чем в европейских империях.



Примеры? Пожалуйста. В течение долгого времени рабство чернокожих немусульман практиковалось и разрешалось законом на Аравийском полуострове, на Индийском субконтиненте, а также в Африке: в Нигере, Мали, Судане, Нигерии и Мавритании. Иногда рабство практикуется там и в наши дни. Эта ужасная практика сохраняется и в такой исламской стране, как Судане. Последними странами, ратифицировавшими законы о отмене рабства, были два государства, официально живущие по нормам шариата - набора норм поведения древних мусульман, изначально допускавшего рабство. Эти государства - Саудовская Аравия (ратифицировала отмену рабства в 1962 году) и Мавритания (ратифицировала в 1981 году). В своей книге "Охотники за жемчугом" Альбер Лондр рассказывал о том, что работорговля вовсю шла в арабских странах еще в 1925 году. Великий историк цивилизаций Средиземноморья Фернан Бродель даже горько заключал, что ислам оказался "самой терпимой к рабству цивилизацией", потому что арабо-мусульманская работорговля была более длительной и более кровавой, чем у европейцев. По оценкам Международной организации труда (МОТ), сегодня 25 миллионов человек все еще живут в условиях, сходных с рабством, отсюда и термин "современное рабство". Но где живут эти рабы? Эти рабы живут и работают преимущественно в Африке, в Азии и в мусульманских странах. По данным ООН, ежегодно два миллиона человек попадают в рабство в незападном мире (все те же Африка, Азия, Ближний Восток и т.д.). Но никому еще не приходило в голову осуждать за "преступления против человечности" страны, где и в наши дни практикуется такое вот рабство.



Какая работорговля убивала больше и дольше, чем трансатлантическая?



Арабо-мусульманская работорговля подразделяется на три категории: сахарская работорговля, египетская работорговля (в основном женщинами), а также занзибарская работорговля. Во всех случаях это была настоящая торговля: с котировками, с трехсторонним обменом, с контрактами - все как в трансатлантической работорговле. По мнению международного эксперта Жана Поля Гуревича, с IX до XVII века в результате только "арабской" работорговли, без учета пиратских пленений со стороны мореходов Османской империи и берберийских охотников за заложниками, погибли по крайней мере одиннадцать миллионов человек. Это как раз то же количество людей, которое Африка потеряла в результате трансатлантической работорговли. Но рабы арабских мусульман были кастрированы и почти все убиты, в то время как потомки вывезенных европейцами рабов смогли обеспечить продолжение рода и стали свободными. Последними получили возможность сформировать свое свободное сообщество бывшие негры-рабы из стран Карибского бассейна. В отличие от растворившихся в небытии славян-рабов в Османской империи, бывшие возделыватели сахарного тростника с темной кожей создали вместе с другими народами Латинской Америки свою особую креольскую цивилизацию.



Скрытый геноцид хуже открытого



В книге "Скрытый геноцид" Тидиан Н"Диайе отмечает, что 70 миллионов потомков африканских рабов все еще живут в Северной и Южной Америке и на Карибских островах, в то время как следы потомков африканских рабов, депортированных миллионами в арабские и тюркоговорящие мусульманские страны, найти почти невозможно. Этот факт доказывает, что "арабская" торговля неграми была геноцидом, в то время как торговля тем же живым товаром, организованная европейцами в Атлантике, стала началом новой черно-белой цивилизации. А у мусульман только в Сахаре ("сахарская работорговля") из девяти миллионов плененных жертв два миллиона умерли, в основном в результате кастрации. Итогом "восточной" (еще называемой "египетской") работорговли, которая вершилась на побережье Красного моря, стали восемь миллионов погибших чернокожих, в том числе более двух миллионов в результате кастрации. Получается, что погиб каждый второй из 17 миллионов чернокожих, депортированных или кастрированных арабскими работорговцами.



По словам Тидиана Н"Диайе, "эта страница истории должна быть дописана", и исламскую работорговлю также следует осудить как преступление против человечества. Автор считает, что расизм и желание уничтожить африканские "черные" народы были очевидны у восточных рабовладельцев. Именно ими объясняется широко распространенная практика кастрации, которая избавляла рабовладельцев от продолжения рода рабов, а значит, и от риска возмездия. Ведь о не имеющих потомков жертвах вряд ли будут помнить… Тидиан Н"Диайе вспоминает, например, что величайший арабский ученый и историк Ибн Хальдун, автор знаменитых "Пролегоменов", считал чернокожих более приспособленными к рабству, потому что они… имеют много общего с животными. И тут следует напомнить, что арабо-исламская работорговля, гораздо более жестокая, началась раньше и продолжалась гораздо дольше, чем "атлантическая" работорговля - до XX века.



Исламский геноцид рабов и всеобщая кастрация



Кастрация христианских или чернокожих пленников, ставших жертвами набегов мусульманских работорговцев, была настолько масштабной, что почти привела к полному исчезновению депортированного населения. Стерилизация рабов-мужчин не позволяла им размножаться в плену. Чтобы поддерживать количество доступного живого товара, приходилось совершать больше грабежей и покупать больше новых рабов. Согласно аль-Мукаддаси, в регионе Альмерия в исламской Андалусии (ныне область в Испании) практиковали кастрацию этих рабов, чтобы затем использовать их в качестве евнухов в своих гаремах. Самая лучшая карьера, на которую могли рассчитывать такие евнухи, - стать солдатами. Зато теперь в моде в моде ностальгия по утраченной арабской Испании, "мирному Аль-Андалусу", который на самом деле был центром рабства славян, западных европейцев и чернокожих….



СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Участники акции протеста против полицейского насилия и расового неравенства возле посольства США в Париже

Valeurs actuelles: почему белых по определению считают расистами?

Valeurs Actuelles08.06.2020

"Похороны по-эстонски": бытовой расизм и попрание национальных устоев (Delfi)

Delfi.ee23.06.2021

Steigan: норвежцев с детства учат быть русофобами

Steigan blogger03.02.2021

TAC: вирус "системного расизма" - предлог для узурпации власти

The American Conservative10.06.2020

Европейских рабов называли там арабским термином "аль-сакалиба". Появилась династия Насридов, способствовавшая богатству Гранады и великолепию резиденции гранадских эмиров - Аль-Гамбры. Однако последователям мифа о "терпимой Андалусии" на самом деле неплохо бы узнать правду. Это великолепие было основано на рабском труде огромного числа белых христианских рабов. Он применялся при добыче и транспортировке золота из Судана в исламскую Испанию, а также при перевозке драгоценных металлов из Северной Африки. Благодаря разграблению золотых месторождений Южного Судана, самого сердца чернокожего рабства, арабо-мусульманские халифы смогли покупать рабов по очень высоким ценам. Пиратство и набеги стали обычным делом в Магрибской исламской империи Альмохадов, правившей в завоеванной маврами Испании с 1000 года. Так, остров Майорка был базой для исламских пиратов, которые постоянно совершали набеги на Корсику, Сардинию и Прованс. Порты Сеута и Мелилья также были тогда пристанищем для пиратов.



Белые антирасисты, которые постоянно признают свою вину и берегут свое негодование только для европейского рабства, должны знать, что арабо-мусульманские империи и пираты-мусульмане обратили в рабство миллионы христианских мятежников, "плохих" мусульман", славян из Восточной Европы и чернокожих африканцев. Европейские рабы, прежде всего язычники-славяне, долгое время были востребованы исламскими халифами, в том числе из просвещенной Андалусии и Багдада. Славония (местность на востоке Хорватии) стала настоящим заповедником для отлова белых рабов, и не зря ее название арабы перевели именно как "страна рабов".



В результате мусульманских завоеваний в рабство попадали все больше европейцев, не давались мусульманам в плен только крестоносцы. Таким образом, миллионы европейских славян и чернокожих африканцев были порабощены, депортированы и массово кастрированы арабскими рабовладельцами, и вот этот факт сейчас не вспоминают.



Рабыни - главная добыча



По логике вещей арабо-исламская экспансия требовала большего числа пленниц, необходимых для работ по дому и для пополнения гаремов. Так, гарем Абд-аль-Рахмана III, правившего с 912 по 961 год в Кордове (Испания), насчитывал 6300 рабынь, евнухов и слуг, а дворец Фатимидского халифа в Каире имел в своем распоряжении более 12 000 черных рабов. Столкнувшись с таким растущим бедствием, католические ордена, занялись выкупом рабов, в том числе крестоносцев, взятых в рабство мусульманами. Занимались этим и орден тринитариев, основанный в Италии в 1193 году, и орден мерседарианцев, основанный в Испании в 1203 году. Совместно они начали проводить активную благотворительную и дипломатическую деятельность.



На протяжении веков народные праздники в Испании, Сицилии, Португалии и Сардинии были организованы в честь непрерывных сражений против сарацинских и берберийских пиратов, а также освобождения из их рук христиан. Но вот уже несколько десятилетий авторы учебников истории, СМИ, политики и модные интеллектуалы тщательно скрывают эту реальность, которую следует отрицать в силу упрощенного утверждения, что "только европеец мог быть работорговцем, колонизатором и носителем тоталитарного сознания"…



Таким образом, порабощение миллионов людей Западной, Восточной и Южной Европы, захваченных в средневековье мусульманскими захватчиками, систематически умалчивается. Можно было бы понять необходимость не смаковать болезненные периоды во имя "диалога цивилизаций", если бы это забвение касалось также трагедий, пережитых народами, ставшими жертвами колониализма и европейских рабовладельцев. Но это не так. И одним из отличительных признаков любых манипуляций и дезинформации является полное отсутствие объективного подхода, видящего недостатки в нарративе каждой из сторон.



________________________________________



Тидиан Н"Диае (Tidiane N"Diaye) - первый африканский исследователь, чьи работы "Арабско-мусульманская работорговля", "Завуалированный геноцид" и другие публикации об арабской работорговле были номинированы на премию Renaudot в 2008 году.



Оригинал публикации: Le mythe de l’Occident unique civilisation esclavagiste et la réalité de l"esclavagisme islamiqueОпубликовано 09/12/2021 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639377660

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

- Спикер Сената побывал с рабочей поездкой в городе Алматы и Алматинской области

- Н. Нигматулин выступил на международной конференции к 30-летию Независимости Казахстана

- Нурлан Нигматулин поздравил жителей Павлодарской и Актюбинской областей с 30-летием Независимости Казахстана

- Хаос или коммерциализация государства?

- Аскар Мамин вручил госнаграды жителям Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей

- Крымбек Кушербаев поздравил с 40-летием независимости жителей Атырауской, Туркестанской, Жамбылской областей и Шымкента

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2021 года №868

- В Цифровом офисе Правительства РК состоялось совещание по вопросам регулирования цен на СЗПТ

