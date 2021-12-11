 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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30 новеньких Т-72Б3М приехали в Тадж. Защищать Рахмона от талибов
09:46 13.12.2021

201-я российская военная база в Таджикистане приняла новые танки Т-72Б3М. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает ИА "Sputnik Узбекистан" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны России.

Поступившая техника будет задействована в более чем 40 разноплановых учениях, говорится в официальном сообщении по этому поводу.

"Торжественная церемония передачи экипажам новых танков Т-72Б3М состоялась на территории 201-й военной базы России, дислоцированной в республике Таджикистан. Во время зимнего периода обучения российские танкисты пройдут переподготовку на новые образцы техники, проведут занятия по вождению и огневой подготовке. Также запланировано участие новых танков в не менее 40 разноплановых учениях, в том числе с другими подразделениями соединения", - говорится в релизе пресс-службы.

Сообщается, что все поступившие на вооружение боевые машины обладают улучшенными тактико-техническими характеристиками. Танк Т-72Б3М оснащен новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором. Кроме того, модернизировано боевое отделение танка: установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины. Это позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели.

201-я российская военная база в Таджикистане является крупнейшим военным объектом России за ее пределами.

Источник - eadaily.com
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