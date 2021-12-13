Число умерших от COVID-19 в США достигло 800 тысяч, - Голос Америки

09:50 13.12.2021

13 Декабрь, 2021

Смертность на душу населения в США оказалась выше, чем во многих других развитых странах



Число летальных исходов в США, связ анных с коронавирусом, в воскресенье достигло 800 тысяч. Печальная веха была пройдена на фоне подготовки страны к потенциальному всплеску заболеваемости из-за увеличения времени, которое люди проводят в помещениях в связи с холодной погодой, и распространения высокозаразного штамма "омикрон".



Пройденный рубеж означает, что число умерших от коронавируса превысило все население штата Северная Дакота.



Несмотря на широкую доступность вакцин, в этом году в США от вируса умерло больше людей, чем в прошлом, из-за более заразного варианта "дельта" и отказа многх американцев вакцинироваться от COVID-19.



С начала года в США умерло более 450 тысяч человек, заболевших COVID-19, что составляет 57 процентов всех смертей от этого заболевания с начала пандемии.



Эксперты в области здравоохранения утверждают, что большинство пациентов, умерших в этом году, были невакцинированы. Смертность увеличилась, несмотря на достижения в области ухода за пациентами с COVID-19 и появление новых методов лечения, таких как моноклональные антитела.



По данным агентства "Рейтер", число летальных исходов в США выросло с 600 тысяч до 700 тысяч за 111 дней. Следующие 100 тысяч человек умерли всего за 73 дня.



Согласно анализу Reuters, во многих других странах смертность на душу населения оказалась значительно ниже.



США стали лидером среди стран "Большой семерки" по числу смертей от COVID-19 на душу населения за период с 1 января по 30 ноября - это в три раза выше, чем в соседней Канаде, и в 11 раз выше, чем в Японии.



Среди 38 членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Соединенные Штаты занимают по этому показателю 30-е место.



В сравнении с Евросоюзом, смертность на душу населения в США за последние 11 месяцев оказалась в 1,3 раза больше, чем в ЕС.



США занимают первое место по числу зарегистрированных смертей от COVID-19 в мире. За ними следуют Бразилия и Индия.



Ожидается, что число заболевших в Соединенных Штатах в ближайшее время превысит 50 миллионов человек.