"Современный Казахстан сравним с Украиной нулевых", - депутат ГосДумы Бородай

09:54 13.12.2021

"Современный Казахстан сравним с Украиной нулевых": депутат Бородай о политике Астаны

10 декабря 2021



Александр Бородай. Иллюстрация: politnavigator.net

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и бывший председатель Совета министров ДНР Александр Бородай оценил лингвистическую позицию властей Казахстана после отказа от вывесок на русском языке.



"Я вижу сходство современного Казахстана с Украиной нулевых. Мы продолжаем относиться к части наших бывших республик как к нашим естественным союзникам, а с течением времени это становится не так", - констатирует Бородай.

Парламентарий также напомнил об уменьшении числа русскоговорящих, приверженцев русской культуры и менталитета в обозначенных республиках:



"Их число уменьшается, это происходит в том числе путем сознательного искоренения русской культуры и выдавливания ее носителей. И это еще в лучшем случае. Республики Средней Азии покинуло огромное количество носителей русской культуры, неважно, кто они были по национальности - азербайджанцы, евреи, белорусы, украинцы или великороссы. Но они были носителями русской культуры, и их по большей части выдавили. А влияние тех, кто остался, на социальную жизнь в Средней Азии уже, к сожалению, минимально".



Бородай добавил, что в подобной ситуации союз стран Средней Азии с Россией держится только благодаря взаимной выгоде. При этом он прогнозирует: однажды руководители республик решат поменять внешнеполитический курс.



Как сообщает "Газета.Ru", депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана согласились с изменениями и дополнениями Сената (верхняя палата) в проект законодательных поправок по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках.



Таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.



Парламентарий Берик Абдыгалиулы утверждает, что в законопроект внесены нормы, направленные на изложение традиционных исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также других географических объектов, бланков и вывесок на государственном (казахском) языке. И только при необходимости - на русском и других языках.



Разработчики законопроекта уверены, что он будет способствовать недопущению социальной напряженности, связанной с неправильным оформлением и неаутентичным переводом визуальной информации, а также создаст благоприятные условия для межконфессионального взаимодействия, соблюдения прав физических и юридических лиц в вопросах религии.