 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Блокируй и властвуй. Кому и зачем нужна "цифровизация"? - М.Хазин 
09:59 13.12.2021

Блокируй и властвуй 

Слово "цифровизация" вызывает массу эмоций у самых разных людей. В частности, многие боятся, что цифровизация сократит довольно большое количество рабочих мест, что, как понятно, создаст для многих людей серьезные проблемы. Я, как экономист, тут не стал бы сгущать краски, поскольку в 70-е годы уже была одна попытка роботизации и она успехом не завершилась. Просто потому, что выяснилось, что китайцы дешевле, чем роботы. Но угроза, конечно, есть 

Но сегодня я хотел бы обратить внимание на еще одно обстоятельство. Ведь цифровизация (которая включает в себя, простите за выражение, и "искусственный интеллект", ИИ) применяется (спасибо Мишустину) и в работе правительства! А это создает возможность для существенного сокращения государственного аппарата! Ничего себе, да?

Я напоминаю, что государственный аппарат вырос со времен СССР как минимум в три раза (а то может и больше, специально не считал), что не имеет никакого смысла. Но суть в том, что все властные группировки (и олигархи) считают необходимостью в каждом уважающем себя министерстве и ведомстве иметь своих представителей. Работать они не собираются (да и не могут), задачи решают совершенно не государственные, а сугубо частные, и почему народ должен их кормить на свои налоги – очень большой вопрос. На за несколько десятилетий, которые прошли со времен распада СССР, ситуация настолько стабилизировалась, что для ее изменения нужно революция. Возможно – цифровая.

Ну, для примера. Для чего нужны многочисленные социальные министерства и их сотрудники? Для определения того, нужно кому-то платить или нет? Но это как раз легко сделает ИИ. А вот сейчас они заняты тем, что выбивают из людей разного рода справки для того, чтобы те могли получить то, на что, по закону, имеют право. Но почему государство требует для выделения социальных платежей людям, чтобы эти самые люди в других государственных институтах собирали справки? Пусть этим ИИ займется, а на зарплату сотрудникам мы лучше новые пособия на детей выдадим!

Собственно, Мишустин, по большому счету, этим и занимается, автоматизацией работы чиновников. Он пока, правда, не сокращает министерства и ведомства (задача политическая, один Мишустин тут не справится), но основания для этого точно есть. К слову, можно припомнить наши старые предложения по ликвидации аппарата Пенсионного фонда, который жрет народные деньги, а чем занимается – науке неизвестно, поскольку получить от него помощи в части восстановления пенсионного стажа совершенно не получается. А минимальную пенсию можно и автоматом начислять.

В общем, ругать правительство, конечно, есть за что. Особенно в части работы ее либеральной составляющей. Но и кое-какая осмысленная деятельность в правительстве есть, особенно последние пару лет. Так что давайте смотреть на ситуацию в деталях и конкретике. Ну и за осмысленные действия, все-таки, нужно людей хвалить!

Источник - khazin.ru
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