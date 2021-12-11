Кыргызский Джала-Абад. На крышу дома упали... две лошади (фото)

11:09 13.12.2021

В Джалал-Абаде две лошади упали на крышу дома



Бишкек, 13.12.21. /Индира Камчыбекова - Кабар/. В городе Джалал-Абад на улице Курортный ключ произошло необычное происшествие.



Как сообщает МЧС, по случайности две лошади упали на крышу дома потому, что дом находится вдоль горы.



Прибывшие на место спасатели помогли вытащить лошадей и передали их хозяину.