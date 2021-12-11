|11:34 Главную елку страны расположили в парке "Новый Узбекистан"
11:32 Механизмы глобальной стабильности и модернизация БРИКС, - С.Шахрай
11:30 Газовые санкции США бьют по России, но попадают... по Европе. - Donya-e Eqtesad
11:28 И вашим, и нашим.., - Замир Кабулов о рос-политике в Афгане (апология бесхребетности)
11:21 Юная казахстанка Жибек Кулымбетова стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
11:16 Индианка Харнааз Сандху выиграла конкурс "Мисс Вселенная"
11:12 КазСпорт возглавил керлингист и петангист Жарасбаев
11:09 Кыргызский Джала-Абад. На крышу дома упали... две лошади (фото)
10:42 Проект Тюркского мира уже стал серьезным геополитическим фактором, - И.Стародубцев
09:59 Блокируй и властвуй. Кому и зачем нужна "цифровизация"? - М.Хазин
09:54 "Современный Казахстан сравним с Украиной нулевых", - депутат ГосДумы Бородай
09:50 Число умерших от COVID-19 в США достигло 800 тысяч, - Голос Америки
09:46 30 новеньких Т-72Б3М приехали в Тадж. Защищать Рахмона от талибов
09:41 Atlantico (Франция): миф о Западе как единственной цивилизации рабовладельцев и правда об исламском рабстве
09:38 Узбеки запустили аэропорт в окруженном кыргызами анклаве Сох
09:37 Голубой водород вместо угля. Но почему активисты-экологи в ужасе от планов правительства Японии? - ВВС
09:30 Апартеид по-казахски. Мисс Орал прикусила язык, обижаясь на русских, - "СП"
09:20 Путин: мигранты должны приезжать в Россию, уже зная язык и законы (ненаучная фантастика)
09:14 Итоги Кырвыборов. Осужденный за коррупцию Нурлан Ражабалиев стал депутатом парламента
09:04 Демократия сегодня. Это что? - Владимир Овчинский
08:05 Токаев наградил Назарбаеву орденом "Барыс" 1 степени
07:24 Президентские выборы в Ливии как фактор риска, - К.Семенов
01:22 Почему Назарбаев не спас Советский Союз?
00:34 Стоит ли США воевать за Украину? - Spectator
|Кыргызский Джала-Абад. На крышу дома упали... две лошади (фото)
11:09 13.12.2021
В Джалал-Абаде две лошади упали на крышу дома
Бишкек, 13.12.21. /Индира Камчыбекова - Кабар/. В городе Джалал-Абад на улице Курортный ключ произошло необычное происшествие.
Как сообщает МЧС, по случайности две лошади упали на крышу дома потому, что дом находится вдоль горы.
Прибывшие на место спасатели помогли вытащить лошадей и передали их хозяину.