КазСпорт возглавил керлингист и петангист Жарасбаев

11:12 13.12.2021

Серик Жарасбаев назначен вице-министром культуры и спорта РК



Назначен вице-министр культуры и спорта РК. Им стал Серик Жарасбаев, передает Zakon.kz.



Постановлением правительства Республики Казахстан Жарасбаев Серик Маратович назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.



Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет.



Специализация - физическая культура и спорт, государственное и местное управление, спортивное администрирование.



2006-2007 годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором-спортсменом детско-юношеской спортивной школы в Петропавловске.



2007-2010 - главный специалист, начальник учебно-спортивного отдела Управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области.



2011-2012 годы работал экспертом, главным экспертом Управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета спорта Министерства туризма и спорта РК; заместителем начальника Управления туризма, физической культуры СКО.



2012-2014 годы занимал должности начальника Управления летних видов спорта Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры.



2014-2018 годы работал заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.



2018-2019 годы занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.



2019-2021 годы - заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.



С апреля 2021 года и по настоящее время - первый вице-президент РОО "Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга".



Динара Халдарова