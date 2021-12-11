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|Индианка Харнааз Сандху выиграла конкурс "Мисс Вселенная"
11:16 13.12.2021
Индианка выиграла конкурс "Мисс Вселенная"
21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная". Состязания проходили в курортном израильском городе Эйлат.
Как сообщает PhilStar Global, девушка стала третьей гражданкой Индии, удостоенной этого почетного титула.
Известно, что победительница конкурса работает администратором, а в свободное время - актрисой и моделью. Также Сандху является активисткой, она выступает за расширение прав женщин и ограничение выбросов углекислого газа.