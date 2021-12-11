Юная казахстанка Жибек Кулымбетова стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве

11:21 13.12.2021

Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве



15-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова стала чемпионом мира по грэпплингу в разделе GI в Москве, передает корреспондент МИА "Казинформ".



В финале турнира World championship grappling/grappling GI Moscow 2021 в весовой категории до 44 кг Жибек встретилась с россиянкой. В напряженной схватке ей удалось одолеть соперницу по очкам - 8:4. В общей сложности она провела три схватки.



"Все соперницы были сильными, особенно была тяжелая схватка в финале. В какой-то момент я чуть соперницу не "задушила", но ей удалось вырваться из удушающего приема. Я боролась до последних сил и сумела выиграть ее, чему очень рада. Хочу отметить, что я тщательно готовилась к турниру, гоняла вес. Теперь мне надо восстановиться и продолжать дальше тренироваться", - поделилась Жибек Кулымбетова.



Она также поблагодарила своего тренера Нурсултана Орынбасарова, руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области Нурбакыта Тенизбаева, своих родителей и всех казахстанцев за поддержку. Отметим, в турнире участие принимают дети, юноши и ветераны из девяти стран мира. До этого проводился чемпионат среди молодежи и взрослых.



Жибек Кулымбетова является воспитанницей клуба имени Сагадата Нурмагамбетова "Sagadat batyr - QTT", а также выступает от имени детско-юношеской спортивной школы Илийского района Алматинской области. Недавно она стала четырехкратной чемпионкой мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.