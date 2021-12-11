Газовые санкции США бьют по России, но попадают... по Европе. - Donya-e Eqtesad

11:30 13.12.2021

Donya-e Eqtesad (Иран): угрозы санкций против России не дают покоя европейскому газовому рынку

Donya-e Eqtesad: санкциями против России США нанесут гигантский ущерб Европе



Donya-e EqtesadDonya-e Eqtesad, Иран



Вопреки тому, что спрос на российский газ в Европе растет, разговоры о санкциях в адрес России не утихают, удивляется Donya-e Eqtesad. Похоже, в ЕС не понимают, что любые "адские" меры против Москвы сулят колоссальные проблемы европейским газопотребителям.



Газовый поток в Европу



ИА "Фарс": Цены на природный газ в Европе превысили отметку в 1150 долларов за тысячу кубометров топлива, и произошло это на фоне сообщений о новых санкциях, грозящих России со стороны США.



В результате угроз США в адрес России и предостережений, что новые санкции будут "невиданного масштаба" и совершенно не похожи на другие, выросли и объемы потребления голубого топлива в Европе - они за прошедшую неделю выросли более чем на 3%. Однако это не мешает европейским странам-партнерам США также, вместе с ними изучать возможности введения "самого широкого спектра" санкций против банковской и вообще финансовой системы России.



Ни для кого не секрет, что вопрос поставок российских энергоносителей в Европу очень тесно увязан с ситуацией вокруг Украины, как, собственно, и вопрос санкций, которые уже были введены в отношении России после присоединения Крыма.



Санкции были тогда введены в ответ на покушение со стороны России на "суверенитет Украины". Сейчас американские официальные лица вновь выдвинули против России обвинения в якобы готовящейся "агрессии" против Украины, запланированной, согласно неким "документам" и разведданным, на январь будущего года. Россия категорически отвергла подобные обвинения, назвав их полностью безосновательными.



Пока на Россию сыпались подобные обвинения, Европа продолжала "бороться" с ростом цен на газ, начавшимся с осени текущего года, и также с возникшим вследствие этого острым дефицитом топлива и энергоносителей.



Некоторые европейские политики, как только ситуация на газохранилищах Европы начала резко обостряться с началом осени, стали обвинять Россию в умышленных поставках газа в недостаточных объемах. Но значительного снижения цены не произошло даже после того, как по поручению президента России объемы поставок были увеличены. Российская газовая компания-гигант "Газпром" заявила, что не следует ожидать значительного падения цен в ближайшие месяцы, но, в то же время цена в пределах тысячи долларов за тысячу кубометров также не будет постоянной и стабильной.



Когда же ситуация на резервуарах газа стабилизировалось, в Вашингтоне "вдруг" заявили о готовящемся вторжении России на Украину, и сразу же комиссия по международным отношениям Сената США объявила о подготовке "немыслимых и невиданных ранее" санкций в отношении России "в наказании" за готовящееся вторжение. Эти заявления только усиливали нервозность на европейском газовом рынке, однако естественно, что никто из европейских партнеров США не выдвинул обвинения против Вашингтона в умышленной дестабилизации на энергетических рынках и в преднамеренном нагнетании истерии вокруг российского военного присутствия на западных границах. Все продолжали обвинять Россию, которая якобы готовит военную агрессию против Украины и которая использует поставки энергоносителей как "стратегическое оружие".



Более того, тогда же председатель Комиссии Сената по международным отношениям заявил, что "откровенно" предупреждает всех, "кто может услышать и в Москве, и в Киеве, и в других точках мира", о небывалом характере экономических санкций против России, таких, каких она ранее "еще не испытывала".



При этом он также добавил, что намерен добиваться включения этих санкций в законодательство по оборонному бюджету США. Хотя в первом чтении этот закон не был поддержан конгрессменами, сенатор, а вслед за ним и Госдепартамент, продолжали говорить о "невиданных" санкциях, при которых будет "фактически уничтожена" вся российская банковская система, будут также заморожены обязательства Москвы по госдолгу и кредитам, и при которых Россия будет отключена от системы международных переводов "SWIFT", и в целом, таким образом, вся российская экономика будет "парализована". Не говоря уже о том, что лично президент России Путин и "все его ближайшее окружение" не смогут получать доступ к своим счетам в западных банках, и Россия будет официально исключена из международной системы экономики. "Представьте себе, я откровенно говорю, что это совсем не те стандартные санкции, которые мы обычно применяем, это будет то, что мы называем "матерь всех санкций", которые находятся на самом краю санкционного спектра и которые применяются в крайних случаях" - говорил глава Комиссии Сената по международным отношениям. И сейчас, по его словам, как раз и наступил этот "самый крайний случай" в отношении Москвы.



Однако стоит заметить, что подобные "адские" санкции против России одновременно с "параличом", который сулят экономике России, принесут и колоссальные проблемы европейским газопотребителям, которые также не смогут, в случае отключения России от международных банковских систем и системы переводов, рассчитываться с поставщиками сырья из России.



В современной мировой экономике все взаимозависимо, и американским политикам, прежде чем вводить эти парализующие Россию санкции, придется поломать голову, чтобы создать такой механизм санкций, который одновременно не нанес бы гигантский ущерб и их европейским партнерам и союзникам. Однако при современном характере мировой экономики такой механизм создать едва ли возможно.