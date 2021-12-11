Главную елку страны расположили в парке "Новый Узбекистан"

11:34 13.12.2021

В парке "Новый Узбекистан" ведется работа по установке главной новогодней елки страны, на его территории появится ледовый каток. Праздничные елки нарядят и в других традиционных локациях столицы.



В этом году главная новогодняя елка страны устанавливается в парке "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.



Сейчас парк продолжают украшать, в нем строится ледовый каток. В рамках праздничных мероприятий в парке будут организованы выступления артистов и праздничные ярмарки. Для удобства пожилых посетителей на территории парка запустят движение мини-автобусы.



Как уточнили в столичной администрации, новогодние елки также появятся в традиционных локациях в большинстве районов Ташкента.



В прежние годы самую большую елку устанавливали на площади Мустакиллик. В 2016 году местом основных новогодних гуляний стала площадь возле парка "Анхор-Локомотив", который в тот год начал свою работу. В следующем году главную елку расположили в парке "Навруз", открытом в том же году. Начиная с 2018 года самое большое новогоднее дерево наряжали на площади возле Национальной библиотеки Узбекистана.