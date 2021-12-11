Президентом Приднепровской Республики переизбран Вадим Красносельский

16:15 13.12.2021

В Приднестровье победил безальтернативный президент Красносельский

"Итог выборов был предсказуем"



В Приднестровье 12 декабря состоялись выборы президента. В понедельник во второй половине дня ЦИК объявил предварительные итоги голосования: с результатом 79,4% победил действующий глава непризнанной республики Вадим Красносельский. Многие отметили как задержку с объявлением итогов выборов, так и их фактическую безальтернативность, а также низкую явку, которая составила 35,5%.



"Итог выборов был предсказуем"



Накануне голосования Молдавия депортировала из Кишиневского аэропорта 9 российских граждан, которые собирались прибыть в Приднестровье в качестве наблюдателей на выборах. Однако Тирасполь заявил, что международные наблюдатели на выборах все же присутствовали.



На пост главы Приднестровья претендовали всего два кандидата: нынешний президент республики Вадим Красносельский и мелкий предприниматель, депутат райсовета Сергей Пынзарь. Последнего считают "техническим" кандидатом. Пынзарь набрал 11,8% голосов. Остальные почти 10% бюллетеней признаны недействительными, что довольно много. Не исключено, что с большим количеством сознательно испорченных в знак протеста бюллетеней связана задержка с подведением итогов выборов, объявление которых ожидалось утром 13 декабря.



Это, а также низкую явку (на предыдущих президентских выборах в 2016 году она составляла 59%) можно связать с тем, что выборы прошли без участия оппозиции. Экономисту Николаю Малышеву и руководителю Тираспольской школы политических исследований Анатолию Дируну было отказано в регистрации кандидатами. Как было официально объявлено, из-за недостоверных подписей, собранных для выдвижения. Их сторонники в социальных сетях призывали граждан выразить свой протест путем порчи бюллетеней во время голосования, так как графа "против всех" там отсутствует.



Первый замдиректора Института стран СНГ Владимир Егоров был в числе тех граждан РФ, которых депортировали из Кишинева накануне выборов в ПМР. Об этом он рассказал в интервью "МК".



- 9 декабря в 16 часов мы с женой прилетели в кишиневский аэропорт. – рассказал он. – Мы прошли паспортный контроль, мне в паспорт уже поставили штамп о разрешении на въезд в Молдавию. Но за зоной паспортного контроля меня встретили представители СИБ (Служба Информации и безопасности, т.е. молдавские спецслужбы – М.П.). Их было двое. На просьбу представиться они грубо ответили, что мне не надо знать, кто они. Мы представили неопровержимые доказательства, что нас ждут наши друзья в Молдове.



Мы предполагали, что нас могут не пропустить, поэтому заранее было подготовлено приглашение от принимающей молдавской стороны. Причем принимающая сторона по громкой связи и по телефону подтверждала, что ждет нас. Тем не менее, сотрудники СИБ на это никак не отреагировали, поскольку решение, видимо, было принято заранее. Мне было сказано, что у меня есть правительственные награды ПМР, поэтому я являюсь нежелательной персоной в Молдавии. Сказали, что Институт стран СНГ – недружественная Молдавии структура.



После того, как два с половиной часа меня с пристрастием допрашивали, они объявили, что во въезде в страну нам отказано. У нас изъяли паспорта, чемоданы и нас с женой препроводили в транзитную зону, где мы наконец смогли выпить воды и кофе.



- Сколько вы находились в транзитной зоне?



- С 19 часов 9 декабря до половины второго ночи. Пока мы там находились, к нам подходили молдавские таможенники, пограничники, которые совершенно искренне извинялись и говорили, что не имеют к этому инциденту никакого отношения, что все это дело рук СИБ.



- Какие вопросы вам задавали во время этой "беседы"?



- С какой целью прибыл? Собираюсь ли я посетить Приднестровье? Я ответил: "Да, конечно". Лукавить смысла не было. Собираюсь ли я участвовать в общественно-политических мероприятиях? Это я тоже подтвердил. Спрашивали, где я преподаю. Как отношусь к Молдавии. Не планирую ли каких-то акций. Не планирую ли принять участие в каких-то мероприятиях в Молдавии. Я ответил, что не планирую.



- Вы летели в группе с Нарочницкой и другими, которых депортировали?



- Нет, мы летели отдельно.



- С чем связана низкая явка на выборах в Приднестровье?



- Думаю, это связано с тем, что активная часть населения республики вынуждена значительную часть времени находиться за ее пределами. Очень много приднестровских студентов учится в России. С другой стороны, многие вынуждены покидать республику из-за блокадных мероприятий со стороны Кишинева.



Вчера министр иностранных дел ПМР на круглом столе заявил, что приднестровские пенсионеры не могут снять пенсии с карточек. Все это заставляет людей искать возможности для существования за пределами Приднестровья. Я не думаю, что низкая явка связана с каким-то политическим протестом или гражданским пессимизмом. На избирательные участки явилась примерно треть населения, что тоже немало. Значительная часть населения Приднестровья оценивает деятельность Красносельского положительно, поэтому итог выборов был предсказуем.



Марина Перевозкина