 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президентом Приднепровской Республики переизбран Вадим Красносельский
16:15 13.12.2021

В Приднестровье победил безальтернативный президент Красносельский
"Итог выборов был предсказуем"

В Приднестровье 12 декабря состоялись выборы президента. В понедельник во второй половине дня ЦИК объявил предварительные итоги голосования: с результатом 79,4% победил действующий глава непризнанной республики Вадим Красносельский. Многие отметили как задержку с объявлением итогов выборов, так и их фактическую безальтернативность, а также низкую явку, которая составила 35,5%.

"Итог выборов был предсказуем"

Накануне голосования Молдавия депортировала из Кишиневского аэропорта 9 российских граждан, которые собирались прибыть в Приднестровье в качестве наблюдателей на выборах. Однако Тирасполь заявил, что международные наблюдатели на выборах все же присутствовали.

На пост главы Приднестровья претендовали всего два кандидата: нынешний президент республики Вадим Красносельский и мелкий предприниматель, депутат райсовета Сергей Пынзарь. Последнего считают "техническим" кандидатом. Пынзарь набрал 11,8% голосов. Остальные почти 10% бюллетеней признаны недействительными, что довольно много. Не исключено, что с большим количеством сознательно испорченных в знак протеста бюллетеней связана задержка с подведением итогов выборов, объявление которых ожидалось утром 13 декабря.

Это, а также низкую явку (на предыдущих президентских выборах в 2016 году она составляла 59%) можно связать с тем, что выборы прошли без участия оппозиции. Экономисту Николаю Малышеву и руководителю Тираспольской школы политических исследований Анатолию Дируну было отказано в регистрации кандидатами. Как было официально объявлено, из-за недостоверных подписей, собранных для выдвижения. Их сторонники в социальных сетях призывали граждан выразить свой протест путем порчи бюллетеней во время голосования, так как графа "против всех" там отсутствует.

Первый замдиректора Института стран СНГ Владимир Егоров был в числе тех граждан РФ, которых депортировали из Кишинева накануне выборов в ПМР. Об этом он рассказал в интервью "МК".

- 9 декабря в 16 часов мы с женой прилетели в кишиневский аэропорт. – рассказал он. – Мы прошли паспортный контроль, мне в паспорт уже поставили штамп о разрешении на въезд в Молдавию. Но за зоной паспортного контроля меня встретили представители СИБ (Служба Информации и безопасности, т.е. молдавские спецслужбы – М.П.). Их было двое. На просьбу представиться они грубо ответили, что мне не надо знать, кто они. Мы представили неопровержимые доказательства, что нас ждут наши друзья в Молдове.

Мы предполагали, что нас могут не пропустить, поэтому заранее было подготовлено приглашение от принимающей молдавской стороны. Причем принимающая сторона по громкой связи и по телефону подтверждала, что ждет нас. Тем не менее, сотрудники СИБ на это никак не отреагировали, поскольку решение, видимо, было принято заранее. Мне было сказано, что у меня есть правительственные награды ПМР, поэтому я являюсь нежелательной персоной в Молдавии. Сказали, что Институт стран СНГ – недружественная Молдавии структура.

После того, как два с половиной часа меня с пристрастием допрашивали, они объявили, что во въезде в страну нам отказано. У нас изъяли паспорта, чемоданы и нас с женой препроводили в транзитную зону, где мы наконец смогли выпить воды и кофе.

- Сколько вы находились в транзитной зоне?

- С 19 часов 9 декабря до половины второго ночи. Пока мы там находились, к нам подходили молдавские таможенники, пограничники, которые совершенно искренне извинялись и говорили, что не имеют к этому инциденту никакого отношения, что все это дело рук СИБ.

- Какие вопросы вам задавали во время этой "беседы"?

- С какой целью прибыл? Собираюсь ли я посетить Приднестровье? Я ответил: "Да, конечно". Лукавить смысла не было. Собираюсь ли я участвовать в общественно-политических мероприятиях? Это я тоже подтвердил. Спрашивали, где я преподаю. Как отношусь к Молдавии. Не планирую ли каких-то акций. Не планирую ли принять участие в каких-то мероприятиях в Молдавии. Я ответил, что не планирую.

- Вы летели в группе с Нарочницкой и другими, которых депортировали?

- Нет, мы летели отдельно.

- С чем связана низкая явка на выборах в Приднестровье?

- Думаю, это связано с тем, что активная часть населения республики вынуждена значительную часть времени находиться за ее пределами. Очень много приднестровских студентов учится в России. С другой стороны, многие вынуждены покидать республику из-за блокадных мероприятий со стороны Кишинева.

Вчера министр иностранных дел ПМР на круглом столе заявил, что приднестровские пенсионеры не могут снять пенсии с карточек. Все это заставляет людей искать возможности для существования за пределами Приднестровья. Я не думаю, что низкая явка связана с каким-то политическим протестом или гражданским пессимизмом. На избирательные участки явилась примерно треть населения, что тоже немало. Значительная часть населения Приднестровья оценивает деятельность Красносельского положительно, поэтому итог выборов был предсказуем.

Марина Перевозкина

Источник - mk.ru
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