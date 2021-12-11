Умер кино-режиссер Сергей Соловьев ("Асса")

17:11 13.12.2021

За 3 года до смерти Сергей Соловьев пережил страшную трагедию

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За 3 года до смерти Сергей Соловьев пережил страшную трагедию



В понедельник, 13 декабря, в Москве на 78-м году жизни скончался известный кинорежиссер Сергей Соловьев. За последние годы он неоднократно попадал в больницы.



Как утверждается, здоровье режиссера подорвала страшная трагедия. В феврале 2018 года от осложнений после гриппа умер его сын Дмитрий. Мужчине было 43 года. Он работал с отцом с 2000-х годов.



В итоге, в 2019 году Соловьев оказался в клинике. Там медики диагностировали у него язву желудка, а также проблемы с сердцем. Тогда в его окружении отмечали, что проблемы со здоровьем возникли из-за переутомления.



Спустя год он был вновь госпитализирован. У него уже обнаружили инфильтрат нижних конечностей. Произошло скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы, пишет "СтарХит". Кроме того, у него выявили диабет, что могло помешать провести операцию. Тем не менее, хирургическое вмешательство прошло успешно.



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О смерти режиссера фильма "Асса" сообщили родственники и друзья режиссера. Они нашли его мертвым в квартире в центре столицы, сообщает РЕН. Причины смерти пока не называются.



Кроме "Ассы", Соловьев снял целый ряд известных фильмов, включая "Сто дней после детства", "Анна Каренина", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" и другие.



Кирилл Степунин