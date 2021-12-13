Набор кадров в МИД КНР приостановлен. Коронавирус заставил Пекин урезать расходы на внешнюю политику

21:46 13.12.2021

Владимир Скосырев

13.12.21

Кадры в Китае решают все, но не во внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты находятся на передней линии фронта борьбы Китая за ведущую роль в мире. Но в то время как США, его главный конкурент, увеличивают расходы за рубежом, Пекин стал на этих же расходах экономить. Это соответствует указаниям председателя КНР Си Цзиньпина обеспечить макроэкономическое равновесие и социальную стабильность в 2022 году. Комментаторы в Гонконге отмечают, что этот курс отразился и на проектах, продвигаемых Китаем на Новом шелковом пути.



В конце минувшей недели в Пекине состоялось совещание, на котором, как передала главная газета страны "Жэньминь жибао", руководители Китая наметили приоритетные направления экономической работы в следующем году. Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Китай сохранил лидирующие позиции в мире в области экономического развития и борьбы с эпидемией.



Однако страна сталкивается с серьезными вызовами. Зафиксировано "снижение спроса, нестабильность предложения, ослабление ожиданий". А внешняя среда "становится все более сложной, мрачной и неопределенной". В связи с этим совещание призвало поддерживать социальную стабильность, "чтобы как следует подготовиться к 20-му Всекитайскому съезду КПК".



Съезд состоится во второй половине 2022 года. Газета Global Times, голос Пекина для заграницы, пишет, что в официальном заявлении по итогам совещания размером в 5000 слов слово "стабильность" упоминается 25 раз. Но чтобы сохранить стабильность, нужно не допустить снижения темпов экономического роста; иначе возникнут проблемы с занятостью, то есть угроза безработицы.



Партия, как видим, не обещает трудящимся безоблачного неба над головой. На этом фоне, как передала South China Morning Post, МИД Китая приостановил набор новых кадров. А финансирование программы строительства инфраструктурных сооружений за рубежом в рамках проекта "Пояс и путь" упало до самого низкого с 2013 года уровня.



В беседе с "НГ" старший научный сотрудник Высшей школы экономики Василий Кашин отметил: "Многие сокращения, о которых пишет пресса, связаны с текущими обстоятельствами. Дело в том, что китайская дипломатическая служба в условиях инфекции работает совсем не так, как другие. Насколько я знаю, китайские посольства, включая китайское посольство в Москве, соблюдают максимальные COVID-ограничения. Очень жестко ограничивается активность дипломатов в проведении встреч и других мероприятий. Резко сократилось количество визитов. И это не говоря о том, что визиты на высшем уровне прекратились вообще. Си Цзиньпин уже два года никуда не ездит".



По словам эксперта, для китайских дипломатов в плане поездок за рубеж в какой-то мере наступил мертвый внешнеполитический сезон. "Я думаю, китайцы будут восстанавливать это все, как только прекратится распространение вируса. Они сократили наем в МИД, поскольку резко сокращено направление новых людей в посольства. Из-за этого больше людей остается в центральном аппарате. В Китае все подчинено политике нулевой толерантности к вирусу. Отсюда и ограничение повседневной дипломатической работы", – считает Кашин.



Ограничения сказались и на ключевом китайском внешнеполитическом проекте "Пояс и путь". Он подразумевает проведение большого количества конференций. Поскольку прекратился почти полностью режим путешествий из Китая и в Китай, Пекин перевел эти встречи в основном в цифровой режим. В целом количество проектов тоже сокращается под влиянием экономического кризиса, связанного с коронавирусом, полагает эксперт. "Но если обобщить картину, то нынешние события показывают: для китайцев абсолютный приоритет имеют внутренние вопросы по сравнению с внешними. Столкнувшись с внутренними угрозами, они довольно сильно ограничили внешнеполитическую активность. Хотя у них есть и вакцинная, и многосторонняя дипломатия", – замечает Кашин.



Но поскольку контакты с внешним миром уменьшились, возникает вопрос, не отразилось ли это на том, насколько китайские чиновники, прежде всего высокого ранга, осведомлены о реальной ситуации. Ведь китайские медиа, работающие на внутреннюю аудиторию, даже в большей степени, чем российские государственные СМИ, сообщают читателю и зрителю только ту информацию, которая устраивает начальство.



Кашин говорит, что беспокоиться на сей счет не стоит. Как в советское время ТАСС готовил материалы для внутреннего пользования наряду с общедоступными, так и агентство "Синьхуа" выпускает закрытые бюллетени. МИД – это также канал информирования руководства. Кроме того, есть в ЦК КПК отдел международных связей. Он фактически дублирует МИД. Есть также мощное разведывательное сообщество, которое действует активно и в нынешней ситуации. В общем, информации у Си Цзиньпина будет более чем достаточно.