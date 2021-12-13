Тегеран пытаются отрезать от торговых посредников, - И.Субботин

22:22 13.12.2021

Израиль и США ищут возможности усиления давления на Иран через Эмираты

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

13.12.21



Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет совершил исторический визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – первый с того момента, как страны заключили официальную сделку о нормализации отношений (Авраамовы соглашения). Несмотря на то что акцент в переговорах на высшем уровне был сделан на расширении экономического взаимодействия, одной из немаловажных тем являлся и Иран. С учетом того, что Абу-Даби выступает вторым по величине торговым партнером Тегерана, ключ к увеличению давления на Исламскую Республику и израильская, и американская стороны ищут в аравийском государстве. Специально для этого в ОАЭ отправляется и делегация Минфина США.

В рамках первого официального визита Беннет провел встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Заидом. "Послание, которое я хочу передать лидерам ОАЭ и гражданам Эмиратов, заключается в следующем: взаимное партнерство и дружба (между двумя странами. – "НГ") естественны, – заявил глава правительства эмиратским СМИ. – Мы соседи и двоюродные братья. Мы внуки пророка Авраама".



Официальное сближение двух ближневосточных стран после почти полувека разлада началось в эпоху экс-президента США Дональда Трампа, чья администрация выступала посредником в этом процессе. Тем не менее утративший в этом году должность премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, при котором велись переговоры о заключении Авраамовых соглашений, так и не успел нанести визит в Эмираты.



По оценкам Wall Street Journal (WSJ), восстановление дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ принесло на начальном этапе неоднозначные экономические результаты: наиболее успешными проектами стали только те, которые были простимулированы "сверху". По-видимому, эту ситуацию и захотел изменить Беннет в ходе визита. Источники, которых цитирует издание Jerusalem Post, говорят: официальные лица ОАЭ проявляли активный интерес к прошлому премьера, который до прихода в большую политику занимался бизнесом в сфере высоких технологий.



Тем не менее для переговоров в ОАЭ у Беннета был и другой, более очевидный повод. Возобновленные в Вене переговоры между Ираном и "пятеркой" посредников (Россия, КНР, ФРГ, Франция и Британия), в которых косвенно участвуют и США, пока не внушают надежды на то, что "ядерная сделка" будет восстановлена. И США, и Израиль ищут пути оказать воздействие на иранскую сторону так, чтобы повысить ее договороспособность. "Иранское присутствие – это то, что мы должны отбросить как можно подальше от Государства Израиль, от Красного моря, от тех мест, которые напрямую затрагивают свободу нашего судоходства. Для этого нам нужно укреплять наши партнерские связи", – заявил WSJ высокопоставленный израильский источник.



Эмираты, несмотря на свои тесные союзнические отношения с США, в то же время являются вторым по величине торговым партнером иранцев. По данным таможенной службы Исламской Республики, с марта 2020 по март 2021 года, аравийское государство выступало вторым по величине экспортером не связанной с нефтью продукции. Объем этого экспорта при этом достиг 9,6 млрд долл. Кроме того, ОАЭ стали третьим по величине импортером ненефтяных иранских товаров.



В связи с этим в ОАЭ на этой неделе отправляется делегация Минфина США, в которую вошла в том числе директор Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) ведомства Андреа Гацки – человек, который курирует санкционную политику. Как пояснили в Белом доме, переговорщики должны обсудить с Абу-Даби вопросы, касающиеся торговли с Тегераном. Вашингтон хочет предупредить, что ему известно обо всех операциях, которые подпадают под его экстратерриториальные санкции, и что тот, кто занимается этим, очень сильно рискует.



При Трампе OFAC активно практиковало политику ограничительных мер на эмиратском направлении. Так, в марте 2020 года управление ввело рестрикции против пяти компаний, базирующихся в аравийском государстве, за их предполагаемое участие в теневой закупке нефтепродуктов у Национальной иранской нефтяной компании. А в декабре того же года Минфин США дал зеленый свет санкциям против двух компаний из ОАЭ за предполагаемую помощь иранской компании Triliance Petrochemical в экспорте нефтехимических продуктов за рубеж. В сообщении американского ведомства по этому поводу отмечалось, что оба юридических лица выполняли функцию подставных компаний для Triliance в посреднических сделках.



Если меры давления на ОАЭ будут продолжены при президенте Джозефе Байдене, это, вероятно, приведет к снижению доверия между Вашингтоном и Абу-Даби, но вряд ли убедит в чем-то иранскую сторону, спасательным кругом для которой остается взаимодействие с Китаем, ставшим, как свидетельствуют мартовские данные, крупнейшим импортером нефти из Исламской Республики.



13.12.21