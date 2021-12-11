Кыргызскую "Национальную академию Манас и Ч.Айтматова" возглавил Талантаалы Бакчиев

22:54 13.12.2021

Талантаалы Бакчиев назначен директором государственного учреждения "Национальная академия "Манас" и Чынгыза Айтматова". Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.



Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов представил коллективу госучреждения нового руководителя.



Талантаалы Бакчиев - манасчы, исследователь эпоса "Манас", доктор филологических наук.



Эдиль Байсалов пожелал руководителю успехов и плодотворной работы.