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|Кыргызскую "Национальную академию Манас и Ч.Айтматова" возглавил Талантаалы Бакчиев
22:54 13.12.2021
Талантаалы Бакчиев назначен директором государственного учреждения "Национальная академия "Манас" и Чынгыза Айтматова". Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов представил коллективу госучреждения нового руководителя.
Талантаалы Бакчиев - манасчы, исследователь эпоса "Манас", доктор филологических наук.
Эдиль Байсалов пожелал руководителю успехов и плодотворной работы.