Украина – ситуацию назад не отыграть? - Св.Князев

22:58 13.12.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 12.12.2021



Бывшая высокоразвитая промышленная держава в кабале



Киевский режим не устает рапортовать о своих экономических "успехах", однако даже те статистические данные, которые публикуют сами украинские власти, свидетельствуют об обратном.



Недавно были подведены итоги внешнеэкономической деятельности Украины за первые 9 месяцев 2021 года. Товарная структура украинского экспорта - катастрофична. На продукцию машиностроения приходится всего 7,9%, а на транспортные средства (включая наземные, воздушные и морские) - и вовсе 1%. Для сравнения: в последний "домайданный" 2012 год доля машиностроения во внешних продажах достигала 10,2%, а транспортных средств – 8,7%. Таким образом, доля высокотехнологической продукции в украинском экспорте снизилась всего за восемь лет более чем вдвое.



Если же говорить о промышленном производстве в динамике, начиная с 1991 года, то ситуация будет выглядеть еще более удручающе. В последний год существования СССР доля машиностроения в промышленном производстве Советской Украины достигала 33%, в 2012 году она снизилась до 12%, а сейчас и вовсе рухнула до 7-8%.



Украина – ситуацию назад не отыграть?



На сегодняшний день украинский экспорт и экономика в целом носят сугубо сырьевой характер, хотя на момент распада СССР Украина специализировалась на производстве продукции конечного потребления с высокой добавленной стоимостью. Сейчас же зерно, металл и древесина составляют в совокупности около 70% от украинского экспорта. А ввозит Украина преимущественно минеральное топливо и высокотехнологическую продукцию. Экономисты подсчитали, что за ввоз в самостийную державу всего одного японского кроссовера вывезти из нее нужно сразу 300 тонн кукурузы. При таком торговом "балансе" ни о каком экономическом росте можно не мечтать.



По словам вице-президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктора Скаршевского, украинская экономика превратилась в сырьевой придаток (включая экспорт рабочей силы), в аграрную деиндустриализированную страну с мизерными остатками экономического суверенитета.



"Взять хотя бы структуру украинского экспорта – за прошедших 100 лет она практически не изменилась. В 1913 году в структуре экспорта с территории, на которой сейчас находится государство Украина, более 80% составляли зерновые и металл. Смотрим на 2021 год – этот показатель составляет 74%. Да, в Украине был период индустриализации, но 30-летний период деиндустриализации в независимой Украине отбросил структуру украинского экспорта на 100 лет назад. Украина таким образом превращается в аграрную страну. Но, как известно, богатых аграрных стран не бывает. Чем выше доля сельского хозяйства в экономике страны, тем беднее страна... У стран с высоким доходом доля сельского хозяйства составляет всего 1,4%, а у беднейших стран - более 30%", - написал Скаршевский на своей странице в "Фейсбуке".



Украина – ситуацию назад не отыграть?



По его мнению, никакая формула успешного развития Украины не может быть реализована, пока страна не обретет реальный экономический суверенитет и не перестанет действовать в интересах внешних кредиторов, которые все сильнее загоняют республику в кабалу, используя механизмы внешнего управления вроде наблюдательных советов государственных компаний и иностранных экспертов, назначающих украинских судей.



Даже свет в конце туннеля украинская экономика не видит. Если по итогам 2020 года промышленное производство на Украине упало на 5,2%, то в сентябре 2021-го после небольшого роста оно снизилось еще на 0,9%, рухнув ниже и без того низкой кризисной базы. Это официальные данные украинского Госстата. Реальность может быть еще страшнее.



Однако о первопричине всех бед Украины живущие в этой бывшей советской республике открыто говорить боятся - за это можно поплатиться уголовной ответственностью. Не имея крупных запасов природных ресурсов, законченных циклов большинства производств и внешнеполитического веса, официальный Киев, даже если захочет, экономического суверенитета добиться не сможет. Европа и Китай, ставшие сейчас крупнейшими внешнеторговыми партнерами Украины, относятся к ней до цинизма прагматично, покупая преимущественно сырье.



Единственный перспективный рынок для украинских товаров с высокой добавленной стоимостью – это Россия. В рамках Советского Союза РСФСР и УССР вместе прошли путь индустриализации, и их промышленные комплексы были самым тесным образом связаны. Это был единый народнохозяйственный комплекс, но его до основания разрушили. Теперь РФ сама решает все больше задач в сфере развития своего машиностроения. Касается это, в частности, производства газовых турбин, а также двигателей для вертолетов и кораблей.



Украина – ситуацию назад не отыграть?



Запретив своим предприятиям машиностроения сотрудничать с Москвой, Киев фактически обрек их на гибель. Причем речь идет не только о конечном внутрироссийском рынке. Ведь Украина могла бы участвовать в совместных с Россией промышленных проектах, нацеленных на рынки Индии, Китая, стран Африки и Латинской Америки, куда саму Украину в жизни не пустят ее нынешние западные хозяева. И времени на то, чтобы попытаться отыграть ситуацию назад, у Украины почти не остается.