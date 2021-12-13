ЕС ввел санкции против росЧВК "Вагнер"

23:51 13.12.2021

13.12.2021

ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Евросоюз ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России, якобы связанных с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.



В документе перечислены восемь российских граждан, которые якобы "причастны к действиям, угрожающим миру, безопасности или стабильности Ливии", "суверенитету и территориальной целостности Украины", а также вовлечены в дестабилизацию ситуации в Сирии. Кроме того "группу Вагнера" обвиняют в нарушениях прав человека в Судане, ЦАР и Мозамбике, в том числе "в пытках, внесудебных и произвольных казнях и убийствах".



В черный список ЕС также подпали работающие в нефтегазовом секторе в Сирии компании из России "Евро Полис", "Велада", "Меркурий". В документах утверждается, что "Евро Полис" связана с ЧВК "Вагнер". В Брюсселе считают, что горнодобывающая компания заключила ряд контрактов с сирийским правительством, и ему отходит 25% денежных поступлений от эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, "захваченных" ЧВК. А ООО "Велада" и "Меркурий", по данным ЕС, получили ранее от парламента САР разрешение разрабатывать нефтяные и газовые месторождения в этой стране, в том числе в контролируемых Дамаском районах на северо-востоке республики и к северу от Дамаска. В Брюсселе считают, что обе компании "извлекают выгоду от сирийского режима или поддерживают его".



Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза, замораживание активов и запрет на сотрудничество.



Европарламент на ноябрьской пленарной сессии принял резолюцию, в которой призвал страны Африки не сотрудничать с ЧВК "Вагнер" и предложил обсудить тему частных охранных компаний на предстоящем 17-18 февраля 2022 года саммите ЕС – Африка.



По материалам РИА Новости, ТАСС, "Интерфа