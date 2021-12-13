Раскол раскалывается. Обострился конфликт в так называемой Православной церкви Украины, - И.Друзь

00:53 14.12.2021 Раскол раскалывается. Обострился конфликт в так называемой Православной церкви Украины

Игорь Друзь

13.12.2021

Раскол раскалывается

На примере Украины вновь подтвердились православные богословские истины, в которые можно верить или не верить, но они сбываются. Так, наши святые не раз говорили, что Церковь устоит в истине до конца времен, а единожды предавшие веру иуды будут все время без остановки катиться в бездну, идя на все новые предательства и мерзости. И еще: всякий раскол имеет свойство раскалываться дальше и дальше. И ныне украинские униаты и раскольники в полной мере подтвердили данные закономерности.



Напомню, что митрополит Онуфрий – глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и член Священного Синода РПЦ, с самого начала отказался пойти на соглашение с антихристианским майданным режимом, враждебным идеалам Святой Руси. В том числе – он не раз дал понять о своей негативной позиции насчет продолжения войны в Донбассе и, среди прочего, демонстративно отказался встать в Верховной раде для поминания "героев" донбасской карательной операции. Также он отказался войти в раскол ПЦУ. Хотя в случае согласия митрополита Онуфрия на вхождение в ПЦУ он наверняка вошел бы в число самых влиятельных людей Украины, получив пост главы этой конфессии, а также звезду Героя Украины. Но он отказался и поставил этим под угрозу не только свое положение, но и саму жизнь. Так же поступили и почти все остальные украинские епископы, среди которых нашлось всего двое предателей из девяноста иерархов.



И сегодня священноначалие УПЦ опять продемонстрировало свою стойкость. На Украине идет накалывание людей непонятно какими препаратами, причем принудительное. Без QR-кодов там уже нельзя ездить в общественном транспорте, отказников изгоняют с работы, травят в СМИ. УПЦ МП официально заявила, что не отрицает современную медицину, но всякая вакцинация может быть только добровольной.



Кроме того, православные требуют предоставить информацию о том, нет ли в предлагаемых западными компаниями вакцинах недопустимых для христиан абортивных материалов, и о том, прошли ли эти вакцины нужные сроки испытаний. Однако ни одна предлагаемая на Украине "вакцина" нужных сроков испытаний не прошла, все они содержат абортивные материалы и навязываются силой. СМИ Украины сообщают об огромном количестве негативных последствий после применения данных экспериментальных препаратов, вплоть до летальных исходов.



Поэтому священноначалие УПЦ, несмотря на все угрозы режима Зеленского, выразило свое негативное мнение насчет их принудительного применения. На сегодня УПЦ МП – это единственная конфессия Украины, которая не стала пропагандировать сомнительное зелье. За это Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины, контролирующем спецслужбы и армию, обвинил УПЦ в агитации против вакцинации. И главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в своем интервью заявил, что "… проблемы с точки зрения коммуникации мы наблюдаем со стороны УПЦ МП, с которой довольно сложно работать". Замечу, что Совбез Украины возглавляет А. Данилов, который истерически требует захватить ЛДНР любой ценой. Также он требовал запретить русский язык на Украине, а вторым государственным сделать английский. Будучи очень богатым человеком, Данилов бросил родную мать в Луганске, где она в возрасте почти девяноста лет одиноко влачит практически нищенский образ жизни. Спрашивается, можно ли поверить в то, что этот "высокоморальный" человек действительно хочет спасти народ Украины продукцией глобальной "Биг фармы" и что истерия его подчиненных против УПЦ МП вызвана заботой о здоровье людей? Или эти вопли лоббистов принудительной вакцинации вызваны все же их финансовыми и политическими интересами? Вопрос, конечно, риторический…



Митрополит Онуфрий в этой ситуации не зря заявил, что к коронавирусу нужно относится проще, что люди всегда болели и умирали, а теперь прямо все списывают на коронавирус. "Сегодня много говорят о земной жизни, о том, что надо делать прививки, иначе человек умрет. Однако есть вакцина вечности – это покаяние", – сказал Предстоятель Украинской православной церкви.



Как отметил Архипастырь, сейчас людьми овладел страх, что если не пройдем вакцинацию, то не проживем долго. При этом все говорят только о земной жизни, а о главном – о жизни вечной – забывают.



Также и митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры, заявил: "Сами врачи не хотят признавать эти вакцины… Я не буду принимать".



При этом "церкви майдана", которые все время голосили о своей любви к украинскому народу, стали активнейше подталкивать его к участию в этом медицинском эксперименте, последствия которого непредсказуемы для будущих поколений украинцев. Главари униатов и раскольников не только пропагандируют продукцию западной "Биг фармы" по приказу марионеточного режима Зеленского, но и предоставили для "вакцинации" непонятно чем свои кафедральные храмы. Это еще больше увеличивает риск для здоровья их прихожан, ибо эти здания не приспособлены для медицинских целей. Зато "церкви майдана" еще раз доказали, что являются государственными конфессиями, готовыми исполнить даже самые преступные приказы правящих политиков.



Но как бы послушно и монолитно не исполняли раскольники приказы преступной власти, в их рядах нарастает разделение. В последние месяцы усилился раскол в ПЦУ, который еще раз показал, что ничего христианского там нет, а есть лишь политическая и финансовая составляющая под вывеской православия. Как известно, непризнанный в православном мире "почетный патриарх Филарет" (Денисенко) по-прежнему претендует на первенство в так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Хотя ныне ее при помощи киевских властей и их кураторов из Госдепа США контролирует его бывший ученик и помощник "митрополит Епифаний" (Думенко). Главной составляющей в созданной ПЦУ стал основанный Филаретом "Киевский патриархат". Однако после его слияния с более мелким расколом УАПЦ и после выдачи данному объединению неканоничного томоса от Варфоломея структурой завладел Думенко. С чем Денисенко категорически не согласился и стал создавать большие проблемы ученику, превзошедшему учителя в аферизме.



В данный момент обострение их конфликта вызвал тот факт, что Денисенко "постриг в монахи" некоего клирика Богдана Згобу из США. Думенко тут же издал указ, где обругал его за такой шаг, и запретил "почетному патриарху" совершать постриги и рукоположения (то есть ставить новых священников).



Думенко исходит из того, что Денисенко находится на покое и не имеет реальных прав. Однако на это Филарет справедливо возразил, что Думенко – это вообще никто и ничто: "... Митрополит Епифаний не был избран на Поместном соборе автокефальной УПЦ, поэтому он не является Предстоятелем Украинской Православной Церкви. Митрополит Епифаний также не является Предстоятелем Украинской Православной Церкви Киевского патриархата… Поэтому указ митрополита Епифания и упомянутые в нем запреты являются недействительными и незаконными, ведь это вмешательство в дела другой Церкви".



Также Денисенко метко кольнул Думенко тем, что еще раз показал кабальность полученного им от патриарха Варфоломея беззаконного томоса. Ведь согласно томосу "митрополит Епифаний" должен был навсегда отказаться от своих заграничных приходов в пользу Варфоломея, которые, однако, по юридическим нормам США остались в распоряжении филаретовского "КП": "Протоиерей Богдан Згоба (иеромонах Лука), который принял монашество, не является клириком Православной Церкви Украины и не может им быть, ведь согласно Томосу ПЦУ, зарубежные приходы не могут входить в состав ПЦУ. Иеромонах Лука (Згоба) является секретарем зарегистрированного в государственных органах Соединенных Штатов Америки Викариата УПЦ Киевского Патриархата в США и Канаде, который находится под руководством Патриарха Филарета. Это значит, что запрет митрополита Епифания в священнослужении иеромонаха Луки является незаконным, ибо он не относится к юрисдикции ПЦУ".



Далее в своем спиче разгневанный на своего неблагодарного ученика, поднятого им с сельских низов, Филарет недвусмысленно сравнил его с собакой: "В связи с описанными выше словами вспоминается народная поговорка: "собаки ругают, а караван идет"".



Денисенко, конечно, вряд ли сможет выиграть в борьбе за ПЦУ полностью, но вот создать большие проблемы Думенко он может вполне, и уже их создает. По сведениям из ряда осведомленных источников, он оставил себе большую часть финансов раскола. Также в его руках остался самый значительный собор "Киевского патриархата" – Владимирский, еще некоторые храмы Украины и большая часть зарубежных приходов. Филарет олицетворяет собой старую партноменклатуру УССР, создавшую как бы независимую Украину. Он был другом семьи первого секретаря ЦК КПУ Кравчука, позже ставшего президентом. Денисенко играл немалую роль в сфере религии еще при Хрущеве, когда он занял пост ректора Киевской духовной семинарии и управляющего делами Украинского Экзархата.



Уже в ту пору он стал политическим интриганом и конъюнктурщиком, хотя в раскол тогда еще не уходил – расклад не позволял. Он в те времена заставлял семинаристов петь коммунистические песни и сам прославлял "родную партию" – КПСС в своих выступлениях.



Сейчас Филарет заставляет семинаристов петь другие песни, колеблясь в соответствии с генеральной линией уже других партий, но его прошлое у всех на памяти, поэтому американцы и Варфоломей не хотят видеть столь одиозную фигуру, давно преданную анафеме, во главе ПЦУ. В своем яростном спиче против Думенко Денисенко сам ненароком коснулся своего удивительного прошлого. Причем той его части, которая еще похлеще советской. Он вспомнил о том, что стал "патриархом" еще в бурные 90-е годы, когда уголовные разборки шли не только в сфере бизнеса:



"Киевским Патриархатом продолжает руководить ее Предстоятель – Святейший Патриарх Филарет, начиная с момента образования в 1992 г. (в качестве заместителя Патриарха) и с 1995 г. после избрания Патриархом Киевским и всей Руси-Украины на Поместном соборе. Поэтому указ митрополита Епифания и упомянутые в нем запреты являются недействительными и незаконными, ведь это вмешательство в дела другой Церкви".



Как говорится, в доме повешенного не говорят о веревке, но Денисенко сам зачем-то заговорил о своем "избрании". Дело в том, что когда он был "заместителем патриарха" Владимира Романюка, то у него был сильнейший конфликт с Романюком. Последний даже подал заявление на Филарета, обвиняя его в краже огромных средств – трех миллиардов рублей по ценам 1990 года, в переводе этих средств в валюту и выводе за рубеж.



Также Романюк заявил, что Денисенко связан с преступным миром и угрожал ему. Конфликт закончился тем, что Романюка нашли погибшим при очень странных обстоятельствах. Его сын Тарас прямо заявил, что смерть отца была насильственной. Тем не менее дело замяли, спихнув все на естественный сердечный приступ, а Филарет благодаря его смерти возглавил "Киевский патриархат".



Конфликт Денисенко – Романюк весьма похож на нынешний конфликт Денисенко с Думенко. За Романюком тоже стояли западные посольства, но поддержка Филарета местными руководящими товарищами в то время пересилила их. Однако теперь западные посольства стали неизмеримо более влиятельными на Украине. Да и не 90-е годы ныне на дворе, чтобы бороться старыми радикальными методами. Так что "трупы под ковром" маловероятны, хотя все-таки возможны. Но всякий "несчастный случай" с любым из этих "христианских" спорщиков вызвал бы непредсказуемые политические последствия, так что стороны конфликта, очевидно, ограничатся судебной и медийной борьбой, другими сравнительно легальными методами. Неизменным остается только меркантильность всей верхушки раскольников, крайне далекой не только от христианства, но и от нравственности.



Меткую характеристику ей дал укронационалист Дмитрий Корчинский, фактически руководивший боевиками "Киевского патриархата", с помощью которых захватывались православные храмы. Вот что Корчинский в своей книге "Война в толпе" написал о столь странно ушедшем из жизни предшествннике Денисенко:



"Его ("патриарха" Владимира Романюка) вообще не столько интересовала вера, сколько борьба за веру. Это был наш человек. На столике возле его кровати всегда валялось что-нибудь из книг мадам Блаватской или Гурджиева (известные оккультисты, осужденные Православной Церковью) Библии я там не замечал. Еще он считал, что церковная служба слишком затянута".



То есть филаретовский помощник Корчинский признал, что "первоиерарха" Романюка интересовала не христианская вера, а некая "борьба за нее", не Библия, а книги оккультных философов. Также "патриарх" мечтал сократить богослужения.



Далее Корчинский, как сейчас говорят, постебался над Денисенко, который после смерти любителя Блаватской стал главой "КП":



"Центральной фигурой снова оказался Филарет. На последнем соборе он был выбран на удивительную должность заместителя патриарха. Киевский патриархат успел внести много нового в развитие православия. Этим он мне и нравился. Я предлагал Филарету поэксперементировать с альбигойством, но он не соглашался".



Да, "заместитель патриарха" – это такой же нонсенс в православии, как и "почетный патриарх", коим Денисенко является теперь.



А насчет "экспериментов с альбигойством", то раскольники "прогрессируют", и ныне вплотную к ним приблизились. Среди прочего, средневековая тоталитарная секта альбогойцев практиковала и половые извращения. А, как известно, Думенко требовал от некоторых клириков сотрудничать с "ЛГБТ-организациями" и обещал сделать украинское общество более толерантным к такому явлению.



В этом плане Думенко, ведомый западными послами, далеко превзошел своих предшественников – Денисенко и Романюка. Потому и шансов на победу у него все-таки больше, чем у Филарета. Источник - Столетие.Ру

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