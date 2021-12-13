Кыргызские вояки сломали боевой самолет и пытались скрыть это

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07:26 14.12.2021
14 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: ЧП в армии
В Силах воздушной обороны серьезно повредили самолет и скрыли это
Военная прокуратура ведет проверку по факту ЧП в войсковой части Сил воздушной обороны. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Ранее в войсковой части 23565 стоявший в ангаре самолет АН-26 упал. По некоторым данным, командование скрыло факт.
"Самолет стоял в ангаре, затем у воздушного судна по ошибке обслуживающего персонала сложились шасси. Самолет упал на фюзеляж и повредил конструкцию. При падении самолета пострадал один военнослужащий. На сегодня воздушное судно находится в непригодном для полетов состоянии. В тот период командиром войсковой части был Акимжан Таштанов", - сообщили редакции.