Кыргызские вояки сломали боевой самолет и пытались скрыть это

07:26 14.12.2021

14 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: ЧП в армии

В Силах воздушной обороны серьезно повредили самолет и скрыли это



Военная прокуратура ведет проверку по факту ЧП в войсковой части Сил воздушной обороны. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Ранее в войсковой части 23565 стоявший в ангаре самолет АН-26 упал. По некоторым данным, командование скрыло факт.



"Самолет стоял в ангаре, затем у воздушного судна по ошибке обслуживающего персонала сложились шасси. Самолет упал на фюзеляж и повредил конструкцию. При падении самолета пострадал один военнослужащий. На сегодня воздушное судно находится в непригодном для полетов состоянии. В тот период командиром войсковой части был Акимжан Таштанов", - сообщили редакции.