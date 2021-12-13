Байден торжественно похоронил давний проект Вашингтона об "альянсе демократий" как альтернативе ООН

08:29 14.12.2021 "Далеко не отличник в плане демократии, и уж тем более не пример для подражания"



Идея проведенного 9-10 декабря главой Белого дома Джо Байденом двухдневного визуального саммита "За демократию", привлекшего представителей 110 стран мира, не нова. Ее уже не раз пытались запустить демократические президенты США с целью сохранения ускользающего от страны мирового лидерства.



Джо Байден на Саммите за демократию



И всегда, вопреки провозглашаемым идеалам, эти попытки сопровождались большой кровью. Первоначально инициативу проведения подобного саммита, с последующим образованием формализованного "альянса демократий" под эгидой Вашингтона, намеревался реализовать в период югославского кризиса Билл Клинтон.



Б. Клинтон объявляет о начале операции "во имя демократии" на Балканах



Б. Клинтон объявляет о начале операции "во имя демократии" на Балканах



Плоды "демократизации" бывшей Югославии



Плоды "демократизации" бывшей Югославии



Ему в первую очередь это нужно было для того, чтобы заручиться в обход ООН "широкой международной поддержкой" жестоких акций американских ВВС на Балканах. Особенно усердствовала по части создания этой, по сути, замещающей ООН структуры госсекретарь Мадлен Олбрайт, в свою очередь, позаимствовавшая данную концепцию у известной ученой – политолога Энн-Мари Слотер (Anne-Marie Slaughter). Но тогда план не был реализован до конца из-за "слившего" его своим аморальным поведением Билла Клинтона, поскольку проштрафившегося американского президента стало трудно презентовать как лидера "свободного мира".



Энн-Мари Слотер



Энн-Мари Слотер



Барак Обама также начал свой мандат с попыток "демократизации" и "либерализации" всего мира, предполагавших в том числе выделение из него альянса тех, кто, по мнению США, могли бы стать в этом процессе "учителями и наставниками" остального человечества. Однако на первом же этапе осуществления данного плана на Ближнем Востоке, который был выбран в качестве испытательного полигона, вместо ожидаемой гармонии возник кровавый хаос "арабской весны". Разного рода международные сборы "демократических" стран в поддержку своих действий Обама тоже проводил, но на фоне происходившей резни с многотысячными жертвами они остались практически незамеченными и к ощутимым результатам не привели.



Карикатура времен "арабской весны"



Карикатура времен "арабской весны"



Мы присутствуем, по существу, при третьем запуске идеи "альянса демократий" на этот раз со стороны администрации Байдена, но также на фоне крайне напряженной ситуации уже непосредственно у российских рубежей на Украине. Мотивы те же – подмена ООН, оптимизация собственных ресурсов в борьбе с геополитическими противниками за счет мобилизации сил как можно большего числа стран, закрепление своего "мирового лидерства" на века.



Еще одним мотивом советников Байдена, подвигнувших его к проведению состоявшейся манифестации, видимо, было стремительное снижение рейтинга "шефа", особенно в области внешней политики. Показав американцам его "соло" на международном саммите, они, по всей видимости, рассчитывали и на рост популярности президента внутри страны. В целом нынешняя команда Белого дома демонстрирует недюжинную страсть к образованию всякого рода союзов и блоков (QUAD, AUKUS), что само по себе свидетельствует о ее потере веры в cвои способности самостоятельно сохранять имеющиеся позиции в мире. Но так же как хрупки оказываются эти блоки, мертворожденными могут оказаться и намерения Вашингтона по созданию дееспособного "альянса демократий". Недавний визит В. Путина в "крупнейшую демократию мира" и его встречи с индийским премьером Н. Моди убедительно показали, что Дели, например, отнюдь не собирается слепо следовать по начертанному для него за океаном курсу. Пресловутый QUAD (США, Австралия, Индия, Япония) имеет все шансы так и не перерасти в какой-либо внятный союз.



В. Путин и Н. Моди



В. Путин и Н. Моди



Вполне евроатлантически настроенная немецкая Handelsblatt прямо пишет, что своим саммитом Байден, определив состав его участников по крайне сомнительным критериям, "разделил мир". По мнению данного органа, опасность для демократии исходит не только от авторитарных держав, но и от внутренней слабости демократических стран, в том числе самих США. Газета приводит мнения известных американских деятелей, в частности президента исследовательского центра Eurasia Group Иана Бреммера, считающего, что "в этом деле США не должны брать на себя руководящую роль, поскольку и в Америке с демократией не все гладко". Такой же позиции придерживается Фрэнсис Фукуяма, в свое время преждевременно, как он сейчас признает, провозгласивший окончательную победу либерального Запада в мировой истории.



Выдвинутые Белым домом на саммите конкретные инициативы на деле имели мало что общего с универсальностью демократических идей, а скорее были продиктованы его своекорыстными интересами. К таким можно, например, отнести предложение о создании нового "демократического интернета", поскольку существующий, дескать, захвачен "высокотехнологичными диктатурами". Практически это означает признание своей неспособности в цифровую эпоху вести идейную борьбу с основными противниками и стремление обеспечить себе односторонние преимущества политическими методами.



Об этом говорит и призыв США к участникам саммита ограничить передачу высоких технологий "авторитарным режимам". То есть присоединиться к разного рода санкциям и эмбарго, прежде всего, в отношении Китая и России.



Традиционно предложено ради "продвижения демократии" усилить борьбу с коррупцией и отмыванием денег. Крайне избирательный подход американской администрации в этой сфере хорошо известен. Нет сомнений, что, как и раньше, "коррупционерами" будут назначаться в первую очередь неугодные ей лица, а не те, кто что-то украл.



При этом неопределенными остались перспективы организационного построения данного формата в будущем. Как будто поговорили и достаточно.



Кто все эти люди?



Кто все эти люди?



Наблюдатели констатируют даже крайне недемократичный вид всего действа. Один – доминирующий над всеми американский президент и масса "виртуальных" статистов где-то вдалеке без намека на подобие равноправия. Вряд ли кто-то их них в этот момент чувствовал себя уютно, уж в слишком приниженном положении они оказались. При этом вещающий перед стеной мельтешащих телеэкранов Байден выглядел крайне неубедительно. С его флегматичной ("сонной" по определению Трампа) манерой выражаться едва ли можно было надеяться на то, что он хоть сколько-нибудь зажжет далеких собеседников идеей крестового похода "за демократию". Содержательно, многие обращают внимание на признание Байденом того, что "американская демократия сама проходит крайне сложный период". Не признать эту очевидную истину невозможно. Ну а коли так, то какое моральное право имел он вообще поучать других азам свободомыслия? Неприглашенные на саммит китайцы от имени своего МИД подвели итог, к которому про себя наверняка пришли и многие участники "разговора с Байденом". Вашингтон "далеко не отличник в плане демократии, и уж тем более не пример для подражания". Да и внутри страны никто не ожидает повышения рейтинга президента под впечатлением от проведенного им в высшей степени странного "саммита". Многие из приглашенных выступить скорее только еще больше порочили Байдена своим появлением на экранах, как, например, президент Украины В. Зеленский.



В. Зеленский "участвует" в саммите "за демократию"



В. Зеленский "участвует" в саммите "за демократию"



Многие эксперты полагают, что трудно было себе представить более неблагоприятный момент для проведения подобного мероприятия, чем нынешний. Начиная с ковидных ограничений, которые не позволили американцам провести его с надлежащей помпой, и заканчивая пришедшим сообщением о решении британского суда выдать в США журналиста-разоблачителя Джулиана Ассанжа. Уж какой тут разговор о демократии! На этом фоне издевательски звучало обещание Байдена выделить $424 млн на поддержку журналистов-расследователей, борьбу с коррупцией и защиту прав человека, видимо, везде, кроме самих Соединенных Штатов. В обеих основных партиях Америки Байдена упрекают за то, что он "впустую" расстрелял столь важный политико-пропагандистский "снаряд". Не устраивать же постоянно такие мероприятия по той причине, что предыдущее было не очень успешным.



В. Зеленский "участвует" в саммите "за демократию"



Свободу Джулиану Ассанжу!



По известным поверьям, третий раз часто бывает последним, за которым четвертому уже не бывать. Высока вероятность того, что своим крайне неудачным третьим явлением в качестве "демократического мессии" Байден окончательно "похоронил" и саму концепцию постепенного формирования некоего всемирного союза "без лести преданных" Вашингтону стран.



Дм.Минин

13.12.21 Источник - fondsk.ru

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