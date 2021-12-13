Газовый кризис в ЕС усиливается. "Генерал Мороз" погасит немецкий "Светофор", - О.Никифоров

09:33 14.12.2021 Введение в строй "Северного потока – 2" может затянуться до мая

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



Этой зимой ФРГ ждут суровые холода, что может дополнительно взвинтить цены на энергоносители.

Эксперты утверждают, что Германию ждет суровая зима 2021/22 года. Возможно, это будет "самая холодная зима всех времен", утверждает интернет-издание Maennersache. Температуры до минус 30 градусов по Цельсию – это то, с чем придется столкнуться немцам на этот раз. Практический вопрос состоит в этих условиях в гарантированном энергоснабжении. Однако при явно недостаточном производстве электроэнергии с помощью таких альтернативных источников, как солнце и ветер, на первый план выходят такие энергоносители, как газ.

Напомним, что Германия поспешила в свое время отказаться от атомной энергетики и планирует быстрое закрытие всех электростанций, работающих на угле (до 2030 года – в идеальном случае). Но сейчас это приводит к растущим ценам на газ и вынуждает поэтому потребителей ограничивать его использование. По всей Европе растут тарифы для конечных потребителей, закрываются производители азотных удобрений, которые использовали газ в качестве сырья, страдают фермерские хозяйства из-за нехватки удобрений. То есть возникает дефицит отдельных товаров. Кто-то должен за все это ответить, Еврокомиссии надо объяснить людям, кто же в этом виноват", – считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Известно, что Россия поставила в Европу по газопроводам в 2020 году 168 млрд куб. м своего газа. На Германию пришлось 56,3 куб. м российского газа. Кроме того, Европа получила 17,2 млрд куб. м российского сжиженного природного газа (СПГ). Эти данные приводит немецкий портал statista.de. Более половины всех поставок трубопроводного газа пришлось на Германию из России. Остальной газ она получала из Норвегии и Нидерландов. В целом энергоснабжение Германии на более чем 90% зависит от импорта газа. В настоящее время, утверждает портал, никаких терминалов СПГ в Германии в строй не введено. Поэтому главными поставщиками российского газа для Германии остаются газопроводы "Северный поток" и ожидающий ввода в строй "Северный поток – 2".



Но, судя по всему, "Северный поток – 2" будет запущен не скоро. Более того, агентство Bloomberg не исключает, что его старт может затянуться вплоть до 8 мая 2022 года. Причем технически такое действительно возможно. Именно столько времени ФРГ и ЕС имеют право использовать для рассмотрения документации по газопроводу.По формальным правилам немецкий регулятор должен вынести решение по газопроводу до 8 января 2022 года. Потом он должен направить его на рассмотрение в Еврокомиссию, которая изучит документ с точки зрения соответствия энергетическим правилам союза. При этом решение Еврокомиссии носит лишь рекомендательный характер. Германия может не слушать советы Брюсселя, например, такие как не вводить в эксплуатацию российский газопровод. Но и Брюссель легко может затянуть вынесение решения. У нее на это есть два месяца плюс возможность продлить обсуждение еще на два месяца, например, чтобы выслушать протест со стороны какого-то члена ЕС. Отсюда и выходит максимальный срок – до 8 мая. Желающий затянуть старт работы газопровода имеется – это Польша, которая уже неоднократно своими надуманными исками вставляла палки в колеса российского проекта. Конечно, Bloomberg берет все максимальные сроки, которые только возможны.



Происходящие задержки связаны с тем, что немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство, BNA – приостановил сертификацию газопровода, хотя до этого Петер Альтмайер (ХДС), который тогда возглавлял Министерство экономики и энергетики Германии, никогда ни одним словом не обмолвился о необходимости приостановки процесса сертификации "Северного потока – 2". Более того, 26 октября руководимое им министерство направило в BNA свое заключение по сертификации проекта, в котором говорится, что этот проект не будет представлять опасности для газоснабжения. Дословно в заключении говорится, что "Министерство экономики в своем анализе приходит к выводу о том, что выдача сертификата не поставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и ЕС".Минэкономики ФРГ завершило исследование данного вопроса и продолжает процесс сертификации газопровода. Отмечается, что ведомство консультировалось в процессе разработки заключения с другими странами – членами ЕС. Привлекает внимание, что решение о приостановке процесса сертификации было принято именно BNA, которое входит в структуру федерального Министерства экономики и энергетики.



Известно, что президент Федерального сетевого агентства Йохен Гоманн близок к Cвободной демократической партии (СвДП), которая выступает против запуска газопровода. Нельзя исключать, что за действиями агентства в отношении "Северного потока – 2" стоит именно Гоманн.



Какие факторы могут говорить в пользу намеренных действий Федерального сетевого агентства, не согласованных с Министерством экономики и энергетики? Прежде всего это очевидная растерянность как в верхушке министерства, так и в швейцарской компании Nord Steram 2 AG, которая и подавала заявку на сертификацию российского газопровода. В Министерстве экономики и энергетики решение своего ведомства поспешили назвать "исключительно регуляторным".



А в ответе, который получила "НГ" из пресс-службы Nord Stream 2 AG, говорится: "Компания Nord Stream 2 прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Это относится в том числе и к закону об энергетическом хозяйстве ФРГ (German Energy Industry Act, EnWG), имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство. Наша цель – предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее".



Напомним, что по вопросу обновленной Газовой директивы ЕС уже давно ведется спор и он пока остается неразрешенным. Эта директива вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании, то есть не тому, кто поставляет газ. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток – 2" из-под действия документа.



Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации. И, кроме того, задержка была вызвана угрозами США наложить санкции на фирмы, участвовавшие в строительстве газопровода. Это вынудило их отказаться, а поиск новых фирм занял время практически до года.



Как известно, проектная компания "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG обжаловала и в Федеральном суде Германии, и в Европейском суде отрицательное решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа по "делу об освобождении от норм Газовой директивы ЕС".Nord Stream 2 AG утверждает, что подвергается незаконной дискриминации, учитывая, что все другие газопроводы для импорта газа в ЕС, в которые были вложены инвестиции до вступления в силу новых правил, имеют право на такое исключение в связи с внесением изменений в Газовую директиву. Отклонение заявки Nord Stream 2 об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной Газовой директивы ЕС, ранее комментировал оператор проекта. Швейцарская компания Nord Stream 2 AG хотя и является "дочкой" "Газпрома", но формально зарегистрирована в Европе, правда не в зоне ЕС. А тут немецкий регулятор BNA требует уже создания немецкой, а не европейской фирмы для руководства эксплуатацией газопровода на территории ЕС. Другими словами, немецкие бюрократы явно перебарщивают.



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Работы по укладке "Северного потока – 2"

завершены, но технические и политические

проблемы могут превратить трубопровод

в монументальное подводное захоронение.

Фото с сайта www.nord-stream2.comСудя по всему, решение немецкого регулятора было неожиданным прежде всего для "Газпрома". Как отмечает Игорь Юшков в разговоре с российским "Рамблер", агентство сообщает, что "сложно сказать, была ли у "Газпрома" информация о том, что надо зарегистрироваться в Германии. По всей видимости, он изначально этого не предполагал и считал, что и швейцарской юрисдикции будет достаточно". Правда, Юшков полагает, что возможность перерегистрации швейцарской "дочки" "Газпрома" в Германии вместо поиска независимого от "Газпрома" оператора – в какой-то степени это позитивная новость. Потому что изначально была интрига: может ли вообще компания Nord Stream 2 AG быть компанией – оператором данного газопровода? И противники проекта – Польша, Украина – всячески критиковали его и говорили, что по антимонопольному законодательству ЕС функция поставщика должна быть отделена от функции оператора газопровода, то есть что дочерняя компания "Газпрома" не может управлять трубой, по которой идет газ "Газпрома". Но, как считает Юшков, на самом деле в европейском законодательстве есть пункт, согласно которому, если вы докажете, что компания ведет себя полностью независимо от материнской компании, то есть от "Газпрома", она может быть оператором. И нынешнее решение немецкого регулятора как раз говорит о том, что Nord Stream 2 AG действительно может быть компанией-оператором и, по сути, будет ею, если "выполнит наши требования". "Ну вот надо перерегистрироваться в Германии. Зачем им это? Я думаю, что немецкий регулятор уже полностью и открыто видел всю деятельность компании, все ее поступки и убедился, что она действительно ведет себя независимо от материнской структуры – от самого ПАО "Газпром", – предполагает Юшков.

Вместе с тем не стоит исключать, конечно, и того факта, что чиновники BNA предполагали, что в Брюсселе (а окончательное, хоть и рекомендательное слово в этом процессе сертификации принадлежит ЕС) могли саботировать выдачу сертификата газопроводу именно по причине Газовой директивы и предпочли опередить Комиссию ЕС. Хотя требование именно немецкой регистрации компании-оператора и передачи ей активов, связанных с газопроводом, на немецкой земле вместо европейской регистрации кажется надуманным.



Понятно, что отсрочка сертификации вызвала позитивные отклики в стане противников проекта, к которым в Европе относятся прежде всего Польша и Украина, которые, как отмечает Financial Times, имеют право на участие в слушаниях во время процесса сертификации. Газета приводит мнение Павла Маевски, руководителя польской государственной энергетической компании PGNiG. Он считает, что по правилам ЕС невозможно планируемую "дочку" швейцарской компании Nord Stream 2 сертифицировать как самостоятельного оператора и также невозможно учредить оператора газопровода только для территориальных вод Германии. Однако последние события, связанные с обострением ситуации на демаркационной линии между Украиной и непризнанными республиками Донбасса и Луганска, могут иметь и далеко идущие последствия для "Северного потока – 2". Дело в том, что в США и в Европе раздаются голоса, требующие вообще запрет на использование газопровода в случае "вторжения российских войск на территорию Украины". В этом случае на запуске газопровода России придется поставить крест.



Не стоит удивляться, что после объявления об отсрочке сертификации рост цен на газ в Европе продолжился. Берлинская газета Berliner Zeitung утверждает, что цены сразу подскочили на 12%. Относительно роста цен на газ в Европе имеются различные мнения. В качестве причины называют относительно малые объемы газа в хранилищах при одновременном росте спроса на газ в международном разрезе вплоть до искусственного создания дефицита "Газпромом", чтобы ускорить введение в строй "Северного потока – 2".



Крупнейшие подземные газовые хранилища (ПХГ) "Газпрома" в Европе – Rehden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии – начали пустеть и так и не перешли в режим интенсивной закачки. Сейчас запасы там находятся на критически низком уровне. По данным европейских операторов ПХГ, уровень запасов Rehden оценивается в 9,58%; из Jemgum (87,4%) и Haidach (54,2%), идет отбор и уже откачано 10 и 6 млн куб. м соответственно. Еще одно хранилище – Bergermeer в Нидерландах – заполнено на 30,71%, но там тоже начался отбор. В свою очередь, в "Газпроме" пояснили, что показатели нетто-отбора или закачки необъективны, поскольку в ПГХ газ хранит не только российская компания. В то же время уровень заполнения собственных хранилищ компании в Европе остается втрое ниже, чем в среднем по ЕС.



Таким образом наверстать отставание в текущем году уже невозможно. Аналитик Fitch Дмитрий Маринченко подчеркнул, что для этого нужно закачать по крайней мере 5 млн куб. м газа. С учетом, что совокупная максимальная проектная производительность Rehden, Jemgum, Haidach и Bergermeer на закачку составляет около 80 млн куб. м в сутки, российской монополии придется максимально использовать мощности газопровода Ямал–Европа до конца года, однако в ноябре они были забронированы на минимальном уровне. Как известно, мощности украинской ГТС также используются на минимальном уровне.



Отсюда и возникает "теория" намеренных действий "Газпрома", чтобы принудить европейцев к запуску "Северного потока – 2". Она пользуется популярностью в кругах, близких к Еврокомиссии. Еврокомиссия хочет добиться от РФ еще большей помощи в борьбе с энергокризисом помимо начавшегося увеличения поставок газа.Однако ЕС такой помощи "Газпрома" недостаточно. Брюссель хочет больше. И для этого он готов прибегнуть к "самому мощному политическому оружию" – ЕК планирует антимонопольное расследование против "Газпрома", утверждает американское издание Politico. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что антимонопольное управление ЕК уже начало собирать материалы о возможном влиянии российской компании на рост цены газа в ЕС.Если Брюссель сможет доказать вину "Газпрома" в манипулировании ценами, то ему грозит штраф в размере 10% от годового оборота, или около 7 трлн руб. Либо Брюссель может добиться еще больших скидок на российский газ для европейских покупателей.



Эти планы поддерживаются администрацией президента США, отмечает Politico. Брюссель вынужден начать антимонопольное расследование против "Газпрома", чтобы выставить его виноватым в высоких ценах на газ. Европа сама называет ситуацию кризисом, и ей надо как-то на это реагировать.Одновременно Еврокомиссии надо отвести подозрения от себя и своей газовой политики. "Россия четко обозначила, в том числе на уровне президента, что европейцы сами виноваты в кризисе, потому что они слишком быстро начали выдавливать уголь и газ из энергобаланса в рамках энергоперехода к безуглеродной экономике, не закачали достаточные объемы газа в подземные хранилища и т.д. Еврочиновники хотят снять с себя эту ответственность и предложить альтернативного виноватого", – считает собеседник издания. На эту роль как нельзя лучше подходит "Газпром".



Но есть и другие мнения. Ситуация на рынках природного газа, СПГ и угля, которые переживают период ценовых максимумов, вызвана недостаточными инвестициями в этих отраслях и отсутствием регулирования по примеру ОПЕК+. Такую позицию выразил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели.



По словам бен Сальмана, "углеродная нейтральность не должна быть самоцелью", так как подобные амбиции нарушают стабильность на энергорынках. "Мы видим уже рост цен на газ на 500%, очень высокие цены на уголь и рост цен на СПГ на 200%. Если бы эти рынки получали такой же уровень внимания, какой мы оказывали рынку нефти, как ОПЕК+, то, безусловно, ситуация сейчас там была бы намного лучше", – утверждает он. "Если мы посмотрим на рынок газа и угля, то увидим, что они нуждаются в подобном регуляторе. Возможно, им просто следует сделать copy-paste и повторить то, что мы делаем на рынке нефти", – предложил принц.



С позицией саудовского принца согласен российский президент Владимир Путин. "Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую", – заявил он 13 октября 2021 года на пленарном заседании Российской энергетической недели, объясняя причины энергокризиса в Европе (цитата по Интерфаксу). "Все последнее десятилетие в европейскую энергетику закладывали системные изъяны – именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе", – отметил он. По мнению Путина, рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот: сократилась выработка на ветряных электростанциях, доля которых в энергобалансе Европы за последние годы выросла. Также, по словам президента, после прошлой длительной зимы, опустошившей европейские хранилища газа, многие игроки европейского газового рынка не стали спешить с закачкой, понадеявшись на спот, "на невидимую руку рынка", что придало ценам дополнительный импульс в условиях ажиотажного спроса.



Конечно, надо понимать, что ажиотажный спрос на газ в Азии во многом связан с попытками Китая ужесточить национальные экологические стандарты. Сократив потребление угля, Китай начал наращивать объемы закупок газа. Поставки американского СПГ "уплыли из Европы в Азию, когда сложилась соответствующая ценовая конъюнктура, – отметил на форуме Путин. – Из всего выпадающего объема поставок СПГ на европейский рынок, а этот объем свыше 14 млрд куб. м газа в пересчете на СПГ, половина примерно недопоставлена операторами США". С президентом России согласился главный исполнительный директор французской энергокомпании Total Патрик Пуянне. Он отметил, что все газовые рынки взаимосвязаны. "Нельзя думать только о том, какой спрос в Европе. Общий спрос на газ растет, в том числе на СПГ", – сказал Пуянне.



Сейчас Европе неоткуда получать дополнительные объемы газа, и отсрочка запуска "Северного потока – 2", вызванная бюрократическими, а скорее всего политическими причинами, ситуацию с энергоснабжением ЕС только усугубляет.



13.12.21 Источник - ng.ru

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