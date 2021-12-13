Энергокризис окупил затраты "Газпрома" на "Северный поток – 2", - "НГ"

09:38 14.12.2021 Текущий отопительный сезон Европа пройдет без поставок по спорному трубопроводу

Ольга Соловьева

13.12.21



Глава "Газпрома" Алексей Миллер доволен впечатляющими экспортными доходами холдинга.

Новое правительство ФРГ не в восторге от проекта российского газопровода "Северный поток – 2". Глава МИДа Анналена Бербок заявила, что трубопровод должен быть сертифицирован в соответствии с энергонормами ЕС. При этом она считает, что СП-2 может никогда не "подключиться к сети" в случае эскалации конфликта России и Украины. Даже при успешной сертификации СП-2 вряд ли будет введен до конца отопительного сезона. При этом формально "Газпром" свои расходы на строительство газопровода уже отбил. Только по итогам 10 месяцев доходы компании от экспорта удвоились, достигнув 40 млрд долл.



Газопровод "Северный поток – 2" в настоящее время не может быть сертифицирован, поскольку он не соответствует требованиям энергетического законодательства Евросоюза, объявила в воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF. "При нынешнем положении дел этот трубопровод не может быть одобрен, поскольку он не соответствует требованиям европейского энергетического законодательства и вопросы безопасности остаются открытыми", – отметила она. Глава МИДа также сообщила, что новая правящая коалиция в ФРГ договорилась, чтобы ко всем энергетическим проектам применялось европейское право в области энергетики. Рынки на заявления главы немецкого МИДа отреагировали ростом. Так, в понедельник стоимость голубого топлива в Европе подскочила до 1360 долл. за тысячу кубометров за январский фьючерс на бирже ICE Futures, что стало максимумом с начала октября. В то же время текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы достиг отметки в 62,83% от их максимальной вместимости, что на 17 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет.



Позднее Бербок объяснила свои слова про "несоответствие праву ЕС" проекта СП-2 тем, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС. "Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, потому что есть четкие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга (принцип разведения по разным юридическим лицам ролей владельца трубопровода, его оператора и поставщика ресурса. – "НГ") и других вопросов. Это было сделано еще несколько дней назад агентством", – заявила Бербок.



При этом в интервью ZDF Бербок также отметила, что "в случае дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной газопровод тем более не может быть подключен к сети". "Это было согласовано прежним федеральным правительством с Конгрессом США", – приводит ее слова Deutsche Welle.



Речь, в частности, идет о совместном заявлении, принятом США и Германией летом 2021 года. В нем говорилось, что Берлин будет готов вводить санкции против России в сфере энергетики и ряде других сфер, если Москва попытается использовать поставку энергоносителей "в качестве оружия". Согласно заявлению, это решение нацелено на то, чтобы Россия не использовала какой-либо газопровод, в том числе СП-2, "для достижения политических целей посредством использования энергетики в качестве оружия".



Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в понедельник призвал министров иностранных дел государств ЕС как можно скорее ввести СП-2 в эксплуатацию. Проект завершен, и "теперь его необходимо использовать", подчеркнул Шалленберг.



Он отметил, что считает ошибочным ставить под сомнение использование трубопровода каждый раз, когда у ЕС возникают дискуссии с Москвой.



В настоящий момент газопровод проходит процедуру одобрения регулятором – Федеральным сетевым агентством Германии. Однако процесс был приостановлен, после того как регулятор посчитал необходимым для швейцарского оператора газопровода Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица. После того как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс. Сообщается, что это может занять несколько месяцев.



Между тем новый руководитель МИД ФРГ известна своим негативным отношением к трубопроводу "Северный поток – 2". По мнению экспертов, позиция главы немецкого внешнеполитического ведомства видится довольно опасной. Как считает научный директор Германо-Российского форума Александр Рар, заявления Бербок отражают конфликтную ситуацию внутри кабинета министров. "Зеленые" же пришли в правительство с повесткой, предусматривающей остановку проекта, и такая позиция представляет опасность для газопровода, продолжает он.



274-4-4480.jpg

Многие эксперты сомневаются в том, что газ

по СП-2 пойдет раньше весны.

Иллюстрация Depositphotos/PhotoXPress.ru"Газпром" же, несмотря на задержки с запуском СП-2, наращивает свою прибыль благодаря рекордно высоким ценам на газ. По итогам десяти месяцев этого года доходы холдинга увеличились более чем в два раза в годовом выражении и составили почти 40 млрд долл. Об этом в понедельник сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России. При этом физический объем экспорта голубого топлива за отчетный период вырос всего на 5,7%, составив 171,5 млрд куб. м.

Только в октябре российская газовая компания поставила почти 14 млрд куб. м газа. При этом в стоимостном выражении экспорт газа увеличился на 30,8% – до 6,17 млрд долл.



В октябре 2021 года средняя экспортная цена поставок газа выросла до 443,5 долл. за тысячу кубометров против 308 долл. в сентябре и 282,4 долл. в августе 2021 года.



С учетом рекордных поступлений можно было бы сказать, что "Газпром" уже отбил свои расходы на строительство спорного трубопровода. Но, по подсчетам экспертов, это не совсем так. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напоминает, что затраты "Газпрома" на строительство СП-2 составляют около 5 млрд долл., еще около 4,5 млрд долл. – у европейских партнеров. В случае отмены запуска газопровода потеряют все участники проекта. "Отдавать кредиты должна компания-оператор за счет денег за прокачку. Не будет прокачки – и европейцы не вернут себе 4,5 млрд долл., и "Газпром" не вернет 5 млрд долл. Это прямые потери будут для "Газпрома", плюс его запрут на украинском транзите", – рассказывал Юшков.



И если РФ придется опять подписывать договор с Украиной, то перекачка газа по такому маршруту приведет к росту выбросов парниковых газов, что также плохо для европейцев, так как этот маршрут на 1,9 тыс. км длиннее. При этом Юшков сомневается, что газопровод получит сертификацию раньше весны-лета 2022 года. А это значит, что в текущем отопительном сезоне СП-2 помочь европейцам не сможет.



Cмешивать разные источники доходов некорректно, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. "То, что получил "Газпром" в этом году за счет высоких цен на газ, – это выручка текущего года. Окупаемость же газопровода "Северный поток – 2" начинается с момент его запуска", – отмечает он. Эксперт добавляет: тот факт, что газопровод так и не начал свою работу, означает упущенную выгоду для "Газпрома" и увеличение сроков окупаемости проекта. Хотя формально по цифрам выручки в этом году можно сказать, что проект окупился, соглашается Деев.



"Газпром" практически в одно время начал строительство трех новых газовых ниток: "Северный поток – 2", "Сила Сибири" и "Турецкий поток". И по двум в отличие от СП-2 газ уже поставляется", – обращает внимание исполнительный директор департамента компании "Универ Капитал" Артем Тузов. По его словам, корректнее говорить об окупаемости всех проектов "Газпрома".



"По оценкам, стоимость строительства "Силы Сибири" составила 21 млрд долл., "Турецкого потока" – 7 млрд долл., "Северного потока – 2" – 9,5 млрд евро. Таким образом, доход "Газпрома" от экспорта газа за 10 месяцев этого года в размере 39,58 млрд долл. сопоставим со стоимостью строительства названных газовых магистралей. Однако общий доход был получен в том числе от инфраструктуры, построенной во времена СССР, и не может быть отнесен только к новым проектам", – рассуждает эксперт. Вопросы об окупаемости строительных проектов "Газпрома" текущая прибыль снимает.



При текущих ценах на газ окупаемость проектов холдинга сократится до 5–10 лет, считает Тузов. "Другое дело, что высокая цена на газ возникла из-за временного дефицита газа в Азии и Европе. Этот дефицит газа будет сокращаться по мере вывода газовых проектов на полную мощность, что будет толкать цены на газ вниз и отодвигать сроки окупаемости проектов", – сообщает аналитик. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639463880

Новости Казахстана

- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2021 года №709

- Сенаторы рассмотрят законопроект об Уполномоченном по правам человека

- Чинить нельзя построить. Часть седьмая

- Подведены итоги работы седьмой межправительственной комиссии по комплексу "Байконур"

- Е. Тугжанов провел совещание по вопросам развития сфер кино и театра

- Кадровые перестановки

- Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан совершил рабочий визит в Вашингтон

