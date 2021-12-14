Франция: предвыборные страсти, - В.Малышев

10:42 14.12.2021 Раздавит ли "Бульдозер" в лице Валери Пекресс Эммануэля Макрона?

Владимир Малышев

14.12.2021

Франция: предвыборные страсти

За несколько месяцев до предстоящих в апреле во Франции президентских выборов страсти там уже кипят вовсю. Совсем недавно говорили о сюрпризе для нынешнего президента Эммануэля Макрона в лице экстравагантного журналиста Эрика Земмура, о котором уже писало "Столетие", а сегодня самым опасным его соперником называют уже даму. И это не его традиционный оппонент – лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. Вызов Макрону бросает другая женщина, глава столичного региона Иль-де-Франс 54-летняя Валери Пекресс.



"Бульдозер, который станет первой женщиной–президентом Франции. Сторонники называют ее худшим кошмаром Эммануэля Макрона, но перед ней стоит сложная задача – свергнуть его", – так пишет о Валери Пекресс английская газета Guardian. Она – кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы", которым Пекресс стала, победив недавно по итогам внутрипартийного голосования. А американское агентство Bloomberg, ссылаясь на советника правительства Макрона, пишет, что "Пекресс может представлять серьезную угрозу для его переизбрания".



Кто же эта, внезапно появившаяся новая "звезда" на политическом небосклоне Франции? Пекресс, опытный политик, занимала министерские посты – сначала отвечала за высшее образование, потом за бюджет Пятой республики при президенте Николя Саркози в правительстве Франсуа Фийона.



Однако оба они после серии коррупционных скандалов и судов остались за пределами большой политики. А вот Валери Пекресс, как кандидат от республиканцев, вполне может составить конкуренцию Эммануэлю Макрону. Эксперты не исключают, что те, кто в 2017 году голосовал за Фийона, а потом переориентировался на Макрона, будут теперь голосовать за Пекресс. Поэтому шансы выйти во второй тур у нее, как считают, действительно весьма существенные.



"У меня хорошая новость, – заявила сама Пекресс, обращаясь к участникам партийного съезда республиканцев. – Впервые партия Де Голля, Помпиду, Ширака и Саркози выдвинула кандидата-женщину. Я отдам все, это сражение моей жизни, и я его выиграю. Мы вернем Францию в число первых мировых наций и реорганизуем Европу. Франция станет непобедимой, ее будут уважать во всем мире!".



Что она обещает



Кандидат в президенты от "Республиканцев" в своих выступлениях обещает "защищать социальную справедливость и снизить безработицу", выступать "за более справедливую глобализацию" и строгий контроль за этим процессом. Она отметила влияние "бесконтрольной глобализации" на французские предприятия и сельское хозяйство, подчеркнув при этом, что "еще ничего не потеряно".



"Деловая женщина бросает вызов президенту республики в его любимой сфере: экономике…. Из всех противников главы государства она напоминает его больше всего: она пошла по пути совершенства, говорит на нескольких языках, хочет, как и он, привлечь таланты. На европейской и международной арене ее имя хорошо известно, потому что на большом рынке привлекательности Иль-де-Франс занимает много места", – пишет о Пекресс французская газета Monde.



Пекресс считает необходимым ужесточить правосудие и охрану полиции, подавить нелегальную иммиграцию и сократить государственный сектор. Ее предложения включают сокращение вдвое количества видов на жительство для мигрантов из стран, не входящих в ЕС. Она хочет провести референдум, чтобы изменить конституционный закон и ввести иммиграционные квоты.



"У нас есть история, которую нужно защищать, наследие, образ жизни. Мы должны быть едиными и гордыми, но я вижу вокруг нас насилие и сепаратизм. Я вижу людей, которые пользуются щедростью Франции и устраивают гетто в наших городах. Мы должны поддержать полицию в борьбе с этим беззаконием, – заявляет Валери Пекресс. – Я чувствую гнев людей, которые ощущают себя бессильными перед лицом насилия и роста исламистского сепаратизма, которые чувствуют, что их ценностям и образу жизни угрожает неконтролируемая иммиграция".



А говоря о своих оппонентах в лице Марин Ле Пен и журналиста крайне правых взглядов Эрика Земмура, Пекресс отмечает, что "не нужно быть экстремистом, чтобы занимать наступательную позицию". "В нашей истории ни один сторонник раскола не стал спасителем", – указала кандидат республиканцев.



С Путиным будет говорить по-русски?



Пекресс родилась в городке Нейи-сюр-Сен к западу от Парижа в семье голлистских интеллектуалов. Ее отец был профессором экономики, а дедушка по материнской линии –ведущим психиатром, лечившим дочь бывшего президента Ширака от анорексии. Ее дедушка и бабушка со стороны матери были активными участниками французского Сопротивления и прятали английских парашютистов во время Второй мировой войны. В 16 лет она получила степень бакалавра, поступила в самую престижную бизнес-школу Франции, а позже вошла в число лучших учеников французской школы подготовки старших государственных служащих.



По вопросам международной политики Пекресс пока высказывается осторожно. Но что касается ее отношения к России, то известно, что родители Пекресс – поклонники Достоевского и Толстого, – настояли на том, чтобы дочь учила русский, и даже отправили ее в Крым, в пионерский лагерь "Артек". Так что не исключено, что если она станет президентом, то, как и Меркель, сможет разговаривать с Путиным по-русски.



Описывая ее политическую карьеру, Guardian отмечает, что Пекресс "традиционно считалась в среде правоцентристов умеренным политиком, но в регионе Иль-де-Франс, которым она управляет, и который включает в себя многоэтажные пригороды вокруг столицы, она всегда занимала жесткую позицию, призывая соблюдать "закон и порядок"". Она запретила носить буркини, и выступила против однополых браков.



"Пекресс сравнивает себя с Маргарет Тэтчер за храбрость и "твердую руку", но она стремится вести себя больше, как Ангела Меркель, которая, по ее словам, была способна к консенсусу и покинула Германию, сделав ее "богаче, сильнее и сплоченнее", – отмечает Guardian.



Словом, да здравствует феминизм! Что вполне в рамках современных европейских трендов, где уже даже некоторые министры обороны щеголяют в юбках. Совсем недавно опросы общественного мнения показывали, что Пекресс может набрать всего около 11 процентов голосов на президентских выборах. Это давало ей мало шансов пройти во второй тур, не говоря уже о том, чтобы выиграть его. Но в последние дни ситуация изменилась. Она уже обошла Марин Ле Пен, а Земмур и вовсе опустился в рейтингах на четвертое место. Причем в середине минувшей недели победу над Макроном во втором туре соцопросы отдавали именно Пекресс.



В любом случае появление незадолго до голосования в списке кандидатов в президенты еще одной харизматичной женщины резко меняет расклад сил в предвыборной гонке.



Во-первых, это удар по Ле Пен, которая перестает быть единственной женщиной-кандидатом и главным соперником Макрона. К тому же взгляды у Пекресс, в частности, на проблему мигрантов, не менее радикальны, чем у нее. Во-вторых, это удар и по Эрику Земмуру, который своими необычными выходками уже начинает пугать французского обывателя. Так, недавно он пообещал, что выведет Францию из НАТО, что наверняка сделает его персоной "нон грата" не только для США, но и для Брюсселя. А говоря об Украине, Земмур вообще произнес фразу, шокирующую не только нынешний Киев, но и всех западных союзников Франции, о том, что Украина – это Россия, и упрекнул Запад в том, что он не сдержал данное Горбачеву обещание не расширять альянс на Восток.



Главный соперник



Сам Макрон пока официально не объявлял о своем выдвижении, но по предвыборным рейтингам пока лидирует именно он. Основные политические оппоненты признают результативность мер, осуществленных правительством для сдерживания пандемии COVID-19. В сфере экономики уровень безработицы является самым низким за последние 15 лет. Поэтому в первом туре 10 апреля за него готовы голосовать 23% избирателей. Это практически обеспечивает ему выход в финальный раунд 24 апреля.Но именно Валери Пекресс сейчас – его главный соперник.



"В ее пользу будет тенденция "Все, кроме Макрона". И это именно во втором туре может сыграть для нее положительную роль. В ее пользу то, что ее отец работал на Болоре, это один из олигархов, который контролирует множество СМИ, в том числе телевидение", – заявил французский политический обозреватель Дмитрий де Кошко.



Сможет ли политический "бульдозер" в лице Пекресс бросить в итоге всем кандидатам на пост президента реальный вызов? Посмотрим. В любом случае ясно, что предвыборная борьба во Франции становится все более острой и все менее предсказуемой. Источник - stoletie.ru

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