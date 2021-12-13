На побывку? Экс-през Кыргызстана Аскар Акаев прибыл в Бишкек

11:23 14.12.2021

Бывший президент Аскар Акаев прилетел в Кыргызстан, сообщили 14 декабря АКИpress источники.



По предварительным данным, он прилетел рейсом Москва-Бишкек в 4:40. Акаев вернулся в Кыргызстан вместе с сыном Илимом.



Информацию о приезде подтвердили в окружении Акаева.



Пока неизвестно, по какой причине он прибыл в Бишкек.



Ранее, в августе 2021 года, Акаев побывал в Кыргызстане. Он сообщил, что прибыл для дачи показаний по делу о Кумторе.

Подробнее: kg.akipress.org/news:1750247/?f=cp