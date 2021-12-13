Дернул не ту титьку. Экс-глава Кыр-маммологического центра Абдылдаев подал в суд по факту своего увольнения

11:31 14.12.2021

Бывший директор маммологического центра Абдылдаев подал в суд по факту своего увольнения



Предыстория: Дамир Абдылдаев освобожден от должности директора маммологического центра

"Здоровье" (АКИpress) - Бывший директор Маммологического центра Дамир Абдылдаев подал в суд для восстановления трудовых прав. Об этом АКИpress сообщил представитель по доверенности Абдылдаева Темирбек Джуманалиев.



По данным Джуманалиева, в 2006 году приказом Министерства здравоохранения Дамир Абдылдаев был назначен на должность директора Маммологического центра.



"Работая на должности директора, Абдылдаев не имел дисциплинарных взысканий со стороны работодателя.



18 ноября 2021 года приказом №298 директора Национального центра онкологии и гематологии Бактыгуль Султангазиевой применены меры дисциплинарного взыскания в форме выговора в отношении Абдылдаева. Этот приказ основывается на рапорте врача-эпидемиолога Ю.Давыдова, с чем не ознакомлен Абдылдаев.



Приказом от 23 ноября за №305-осн. директором центра онкологии Султангазиевой был объявлен выговор в отношении Дамира Абдылдаева.



Также 30 ноября вновь объявлен выговор в отношении Абдылдаева. В приказе от 30 ноября 2021 года №316-осн. указывается причина применения дисциплинарного взыскания, а именно неисполнение приказа центра от 18 ноября об освобождении кабинетов.



В самом приказе от 18 ноября не указан срок освобождения кабинетов. Приказом от 30 ноября Дамир Абдылдаев уволен с занимаемой должности.



Дамир Абдылдаев выражает свое несогласие относительно вышеуказанных приказов по следующим основаниям.



В соответствии с абзацем 2 статьи 147 Трудового кодекса КР, следует, что до применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано письменное объяснение.



Следовательно, в случае выявления неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих трудовых обязанностей, перед применением того или иного дисциплинарного взыскания, центр онкологии и гематологии должен был запросить у Абдылдаева письменное объяснение, чего не было сделано. Такое объяснение необходимо для выяснения всех обстоятельств.



Тем самым, нарушаются права работника Дамира Абдылдаева, предусмотренные пунктом 13 статьи 19 Трудового кодекса, работник имеет право: на защиту своих трудовых прав и свобод с использованием способов, предусмотренных законами, включая право на судебную защиту.



Нарушается основной принцип правового регулирования трудовых отношений, предусмотренный статьи 2 Трудового кодекса, защита от необоснованного увольнения.



Кроме этого, согласно пункту 6.2. положения о Маммологического центра, директор центра назначается и освобождается от должности по представлению администрации Национального центра онкологии и гематологии приказом Министерства здравоохранения.



Следовательно, работодателем в данной ситуации является Министерство здравоохранения КР и меры дисциплинарных взысканий, применяемые НЦОГ в отношении Абдылдаева, незаконны.



Необходимо обратить внимание, что все четыре дисциплинарных взысканий были применены в течение двух недель - с 18 ноября по 30 ноября, что показывает субъективное отношение работодателя к работнику, а также заранее запланированное увольнение работника.



Также увольнение Абдылдаева было произведено без согласия профсоюзного комитета Национального центра онкологии и гематологии.



Согласно абзацу 1 статьи 84 Трудового кодекса, увольнение работников, являющихся членами профсоюзной организации либо иного представительного органа работников, по пункту 5 статьи 83 настоящего Кодекса не допускается без предварительного письменного согласия соответствующей профсоюзной организации либо иного представительного органа работников данной организации.



В связи с этим сторона Абдылдаева подала документы в судебные органы в целях восстановления трудовых прав", - говорится в заявлении.