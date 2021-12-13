Почему Казахстану душно нужна именно АЭС? - профессор Батырбеков

11:35 14.12.2021

Почему в Казахстане нужно строить именно АЭС, ответил глава НЯЦ



Генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК", доктор физико-математических наук, профессор Эрлан Батырбеков прокомментировал планы по строительству АЭС в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Он рассказал, почему нужно строить именно АЭС и почему нельзя строить и эксплуатировать ТЭС (тепловая электростанция).



"Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть на эту проблему с точки зрения экологии и экономики. Ни для кого не секрет, что в мире угрожающе растет концентрация углекислого газа и других вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу тепловыми станциями, сжигающими углеводородное сырье. Тепловая станция, даже снабженная современными системами очистки продуктов сжигания угля, выбрасывает за один год в атмосферу, в зависимости от мощности и по различным оценкам, от 7 до 120 тысяч тонн окислов серы, от 2 до 20 тысяч тонн окислов азота, от 700 до 1500 тонн пепла (без очистки - в два-три раза больше) и выделяет от 3 до 7 миллионов тонн углекислого газа", - говорит Батырбеков.



В результате, по его словам, образуются сотни тысяч тонн золы, содержащей сотни тонн токсичных металлов (мышьяк, кадмий, свинец, ртуть и т. д.).



"Может показаться странным, но тепловая станция выбрасывает в атмосферу намного больше радиоактивности, чем АЭС той же мощности. Экспериментально установлено, что индивидуальные дозы облучения в районе крупной ТЭС превышают аналогичную дозу вблизи АЭС в 5-10 раз. Это обусловлено наличием в топливе и исходном сырье для ТЭС природных радионуклидов, которые выбрасываются в атмосферу вместе с продуктами горения. При этом вблизи АЭС в процессе нормальной эксплуатации регистрируется исключительно природный, естественный радиоактивный фон. Один ГВт установленной мощности АЭС позволяет экономить за год 5,9 миллиона тонн угля, или 2,2 миллиона тонн мазута, или 2,6 миллиарда кубометров газа. При этом предотвращается выброс огромного количества вредных газов, образующихся при сжигании органического топлива, и образование твердых отходов в количестве до 830 тысяч тонн в год (для угля)", - говорит эксперт.



Необходимо отметить, что в 2016 году в рамках Парижского соглашения Республика Казахстан приняла на себя обязательства сократить выброс парниковых газов к 2030 году на 15 процентов относительно уровня 1990 года. Тогда в Казахстане в атмосферу выбрасывалось около 386 миллионов тонн парникового газа, а в 2018 году зафиксированы выбросы на уровне 402 миллионов тонн, и основным источником выбросов является именно энергетический сектор.



Парижское соглашение – первый в истории юридически обязательный документ, объединяющий 196 стран в стремлении достичь общей цели в отношении борьбы с изменением климата и адаптации к нему. Он был принят на 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 12 декабря 2015 года в Париже. Вступление соглашения в силу состоялось 4 ноября 2016 года.



"Вместе с этим глобальные экологические проблемы заставляют развитые страны вводить так называемый "углеродный налог". С 2023 года он напрямую затронет и Республику Казахстан. При экспорте нашей продукции за рубеж (включая природные ресурсы и сырье) мы будем вынуждены платить такой налог в соответствии с долей энергии, произведенной в нашей стране с использованием сжигания углеводородного топлива. Это существенно ударит по конкурентоспособности нашей продукции на внешнем рынке и приведет к огромным убыткам", - считает Батырбеков.



Отметим, что Президентом Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача прийти к углеродной нейтральности к 2060 году. "Данная задача в части генерации базовой мощности может быть решена только с использованием экологически чистой атомной энергетики", - резюмировал профессор.



Зачем Казахстану нужна АЭС? Насколько это будет безопасно? Что будут делать с ядерными отходами? И кто же будет строить и эксплуатировать АЭС в Казахстане? Полное интервью с главой Национального ядерного центра Эрланом Батырбековым читайте в ближайшее время на Tengrinews.kz.