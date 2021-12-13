 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.12.2021
13:06  Космос, гниющий изнутри: Россия сходит с орбиты, - "МК"
12:39  Катастрофическая ситуация с Covid-19 назревает в Южной Корее
11:53  "Новый Узбекистан", "Третий Ренессанс" и обязательное ношение тюбетейки, - Б.Мусаев
11:35  Почему Казахстану душно нужна именно АЭС? - профессор Батырбеков
11:31  Дернул не ту титьку. Экс-глава Кыр-маммологического центра Абдылдаев подал в суд по факту своего увольнения
11:23  На побывку? Экс-през Кыргызстана Аскар Акаев прибыл в Бишкек
11:20  О чем договорились Узбекистан и США в рамках "Диалога стратегического партнерства"

10:44  Кто был настоящим автором распада Советского Союза, - В.Кузнечевский
10:42  Франция: предвыборные страсти, - В.Малышев
10:32  "Гиена Европы" метит в сверхдержавы. Польские геополит-мечталки, - И.Ходаков
10:31  Когда распадется Америка. Вашингтон попал в конституционный капкан, - К.Сивков
10:15  Многоходовочка узб-"оппозиционерки" Бухарбаевой: подробности и прогнозы, - Б.Курбанов
10:10  Захар Прилепин: Банде прохиндеев в Киеве скоро конец
09:38  Энергокризис окупил затраты "Газпрома" на "Северный поток – 2", - "НГ"
09:33  Газовый кризис в ЕС усиливается. "Генерал Мороз" погасит немецкий "Светофор", - О.Никифоров
08:29  Байден торжественно похоронил давний проект Вашингтона об "альянсе демократий" как альтернативе ООН
07:26  Кыргызские вояки сломали боевой самолет и пытались скрыть это
03:25  Россия и ее соседи: между геополитикой и историей, - Т.Бордачев
00:53  Раскол раскалывается. Обострился конфликт в так называемой Православной церкви Украины, - И.Друзь
Понедельник, 13.12.2021
23:51  ЕС ввел санкции против росЧВК "Вагнер"
22:58  Украина – ситуацию назад не отыграть? - Св.Князев
22:54  Кыргызскую "Национальную академию Манас и Ч.Айтматова" возглавил Талантаалы Бакчиев
22:22  Тегеран пытаются отрезать от торговых посредников, - И.Субботин
21:46  Набор кадров в МИД КНР приостановлен. Коронавирус заставил Пекин урезать расходы на внешнюю политику
21:06  Киргизия обретает свой собственный голос, - Глеб Простаков
17:11  Умер кино-режиссер Сергей Соловьев ("Асса")
16:15  Президентом Приднепровской Республики переизбран Вадим Красносельский
11:34  Ташкент. Главную елку страны расположили в парке "Новый Узбекистан"
11:32  Механизмы глобальной стабильности и модернизация БРИКС, - С.Шахрай
11:30  Газовые санкции США бьют по России, но попадают... по Европе. - Donya-e Eqtesad
11:28  И вашим, и нашим.., - Замир Кабулов о рос-политике в Афгане (апология бесхребетности)
11:21  Юная казахстанка Жибек Кулымбетова стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
11:16  Индианка Харнааз Сандху выиграла конкурс "Мисс Вселенная"
11:12  КазСпорт возглавил керлингист и петангист Жарасбаев
11:09  Кыргызский Джала-Абад. На крышу дома упали... две лошади (фото)
10:42  Проект Тюркского мира уже стал серьезным геополитическим фактором, - И.Стародубцев
09:59  Блокируй и властвуй. Кому и зачем нужна "цифровизация"? - М.Хазин 
09:54  "Современный Казахстан сравним с Украиной нулевых", - депутат ГосДумы Бородай
09:50  Число умерших от COVID-19 в США достигло 800 тысяч, - Голос Америки
09:46  30 новеньких Т-72Б3М приехали в Тадж. Защищать Рахмона от талибов
09:41  Atlantico (Франция): миф о Западе как единственной цивилизации рабовладельцев и правда об исламском рабстве
09:38  Узбеки запустили аэропорт в окруженном кыргызами анклаве Сох
09:37  Голубой водород вместо угля. Но почему активисты-экологи в ужасе от планов правительства Японии? - ВВС
09:30  Апартеид по-казахски. Мисс Орал прикусила язык, обижаясь на русских, - "СП"
09:20  Путин: мигранты должны приезжать в Россию, уже зная язык и законы (ненаучная фантастика)
09:14  Итоги Кырвыборов. Осужденный за коррупцию Нурлан Ражабалиев стал депутатом парламента
09:04  Демократия сегодня. Это что? - Владимир Овчинский
08:05  Токаев наградил Назарбаеву орденом "Барыс" 1 степени
07:24  Президентские выборы в Ливии как фактор риска, - К.Семенов
01:22  Почему Назарбаев не спас Советский Союз?
00:34  Стоит ли США воевать за Украину? - Spectator
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Катастрофическая ситуация с Covid-19 назревает в Южной Корее
12:39 14.12.2021

Южная Корея испытывает острый дефицит медицинского персонала в борьбе с Covid-19. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает портал m.hani.co.kr.

"Медики очень устали. Они просто медленно выгорают. Им приходится лечить не только в больницах, но и следить за теми, кто проходит лечение на дому. Они считают, что для того чтобы быстрее освобождать нехватающие больничные койки, пациентов, чьи симптомы хоть немного улучшаются, надо сразу выписывать. Персонала катастрофически не хватает", - говорится в публикации.

Медработники Южной Кореи критикуют правительство за то, что оно увеличивает количество больничных коек, забывая при этом об увеличении нагрузки на медперсонал, численность которого остается неизменной. Профсоюз сотрудников здравоохранения требует немедленного прекращения перехода к "Жизни с Covid-19". По словам врачей, власти каждый день откладывают новое усиление карантинных мер, что грозит коллапсом медицинской системы страны.

Тем временем, во вторник был зарегистрирован очередной антирекорд числа смертей от последствий Covid-19. За минувшие сутки скончались 94 случая. Количество тяжелобольных составило 906 человек

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639474740
Новости Казахстана
- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2021 года №709
- Сенаторы рассмотрят законопроект об Уполномоченном по правам человека
- Чинить нельзя построить. Часть седьмая
- Подведены итоги работы седьмой межправительственной комиссии по комплексу "Байконур"
- Е. Тугжанов провел совещание по вопросам развития сфер кино и театра
- Кадровые перестановки
- Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан совершил рабочий визит в Вашингтон
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  