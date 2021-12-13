Катастрофическая ситуация с Covid-19 назревает в Южной Корее

12:39 14.12.2021

Южная Корея испытывает острый дефицит медицинского персонала в борьбе с Covid-19. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает портал m.hani.co.kr.



"Медики очень устали. Они просто медленно выгорают. Им приходится лечить не только в больницах, но и следить за теми, кто проходит лечение на дому. Они считают, что для того чтобы быстрее освобождать нехватающие больничные койки, пациентов, чьи симптомы хоть немного улучшаются, надо сразу выписывать. Персонала катастрофически не хватает", - говорится в публикации.



Медработники Южной Кореи критикуют правительство за то, что оно увеличивает количество больничных коек, забывая при этом об увеличении нагрузки на медперсонал, численность которого остается неизменной. Профсоюз сотрудников здравоохранения требует немедленного прекращения перехода к "Жизни с Covid-19". По словам врачей, власти каждый день откладывают новое усиление карантинных мер, что грозит коллапсом медицинской системы страны.



Тем временем, во вторник был зарегистрирован очередной антирекорд числа смертей от последствий Covid-19. За минувшие сутки скончались 94 случая. Количество тяжелобольных составило 906 человек