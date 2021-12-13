 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Миллиарды в трубу. В какую сумму Бишкеку обходится смогМиллиарды в трубу. В какую сумму Бишкеку обходится смог
15:26 14.12.2021

Юрий КОПЫТИН
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Смог над Бишкеком. Мы привыкли говорить об его экологических последствиях. Доктор экономических наук Рахат Сабырбеков взглянул на ситуацию с несколько иной стороны - экономической. Исследователь Академии ОБСЕ посчитал, в какую примерно сумму загрязнение воздуха обходится экономике. Своими расчетами и мыслями он поделился с 24.kg. Забегая вперед, скажем - цифра вышла с девятью нулями.

- Как вам пришла идея взглянуть на бишкекский смог через призму экономики?

- Экологическая тема широко обсуждается у нас не первый год. Специалисты пытаются высчитать, насколько сильно и от чего в большей степени загрязняется город. К сожалению, дальше этого дело не заходит.

Сегодня экология - это не просто наука о сохранении природы. Без экономической составляющей она уже невозможна.

Мне как экономисту стал интересен наносимый экономический урон. Начал проводить анализ и расчеты.

- Как долго длилось исследование?

- На сбор данных и формирование модели, позволяющей сделать расчеты, ушло порядка полугода.

- Что удалось выяснить?

- По моим подсчетам, приблизительные потери от загрязнения воздуха в Бишкеке составляют до 2,6 процента ВВП.

В пересчете это 228 миллионов долларов или 19 миллиардов сомов в год.

- Как высчитывалась эта сумма?

- Использовалась методология определения ценности экономической жизни человека. Говоря простым языком, загрязнение воздуха влияет на здоровье граждан, что в свою очередь снижает их трудоспособность и, в конце концов, приводит к экономическим потерям. Существуют свои формулы вычислений.

- Какая из сфер экономики страдает от смога больше всего?

- Падение продуктивности рабочей силы отражается на всех сферах экономики. Смог в конце концов добирается до всех - и до торговца на рынке, и до депутата Жогорку Кенеша. Экономический урон наносится всем.

Чем больше зарабатывает человек, тем больше он теряет.

Грубо говоря, если в месяц вы зарабатываете 12 тысяч сомов, то один пропущенный по болезни рабочий день обходится вам в 480 сомов. Если вы зарабатываете 120 тысяч в месяц, то в день теряете 4 тысячи 800 сомов.

- Можно ли посчитать прямой урон. Допустим, сколько лично я теряю денег из-за смога?

- Да. Но, здесь факторов еще больше. Вам необходимо посчитать затраты на ваше здоровье. Из-за плохой экологии вы вынуждены чаще лечиться, покупать лекарства. И это только видимая часть ваших трат.

Из-за загрязнения воздуха в Бишкеке вы вынуждены чаще делать уборку дома от пыли, чаще включать пылесос, больше расходовать электроэнергию.

По той же чаще стали пачкаться ваши вещи. А это более частые стирки, больше расходуемого электричества и стирального порошка, ускоренный износ вещей и бытовой техники. Если вы автовладелец, то из-за грязного снега или дождя, вы вынуждены чаще мыть машину. В совокупности - все это наносимый вам экономический ущерб, который вы даже не замечаете.

- Насколько я знаю, в своем исследовании вы провели параллели между Кыргызстаном, странами Европы и Африки...

- Да, дело в том, что в Европе загрязнение воздуха идет в основном за счет увеличения объемов производства. Люди ухудшают экологию, но зарабатывают. И там стоит дилемма - больше заработать, или меньше загрязнить экологию. У нас, как и у некоторых стран Африки, такой выбор не стоит. Мы загрязняем, потребляя. Сжигаем уголь в печах, ездим на машинах и так далее.

- На ваш взгляд, в какую сумму может обойтись борьба со смогом в Бишкеке?

- Это очень интересная тема, но таких экономических расчетов у нас еще никто не делал. Исследований такого плана никто не проводил.

Даже правительственный план по борьбе со смогом говорит о необходимых мерах, но не говорит о соотношении выгоды и издержек при их реализации.

К примеру, мы можем перевести все частные дома на отопление газом. Но в республике своих запасов топлива нет. Завтра мировые цены на газ взлетят, и миллиарды потраченные на газификацию могут улететь в трубу. Люди вернутся к отоплению углем. Так, например, произошло в этом году с теми, кто отапливался электричеством. Грянул кризис - перешли на уголь.

- Некоторые эксперты считают, что столичная ТЭЦ - один из факторов загрязнения. Но ее же нельзя взять и выключить?

- Верно. Нужно сделать так, чтобы она меньше "коптила". Посмотрите на Бишкек - подавляющая часть отапливаемых теплоцентралью многоквартирных домов еще советской постройки. Их теплоизоляция оставляет желать лучшего. Идут большие энергопотери. В итоге ТЭЦ вынуждена увеличивать объемы производства тепла и как конечный итог - увеличивается количество выбросов в атмосферу.

Если вспомнить, что мы загрязняем - потребляя, то выход из ситуации нужно искать в рациональном потреблении.

Также и отказ от частного транспорта и морально устаревших маршруток в пользу современных городских автобусов мог бы снизить вредные выбросы в городе приблизительно на одну треть. Но мы не видим, чтобы в этом направлении делались реальные шаги.

- А как к этим вопросам подходят в странах Европы?

- Там показатели ценности экономической жизни первостепенны при утверждении любого проекта. Допустим, возникает вопрос строительства дороги из пункта "А" в пункт "Б" для транспортировки грузов. Специалисты делают расчет экономической выгоды и потерь. Если второй показатель превышает первый, то дорогу попросту не станут строить. И такой подход используется во всех сферах.

- Вы успели презентовать свое следование на различных площадках. Проявили ли к нему интерес наши чиновники?

- На одной из презентаций присутствовали представители Минэконома. Сказали, что исследование интересное, и оно им понравилось. Но какого-либо отражения в официальных документах оно пока не нашло. По крайней мере, мне об этом ничего неизвестно.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639484760
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