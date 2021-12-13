 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Днепропетровске варварски разрушили памятники Российским имперским адмираламВ Днепропетровске варварски разрушили памятники Российским имперским адмиралам
15:28 14.12.2021

Полное затмение разума: в Днепре местные дикари снесли бюсты украинских героев-моряков
В Днепре уничтожили "аллею адмиралов" в Севастопольском парке

Александр ГРИШИН

В Днепропетровске, ныне именующем себя Днепром (а фактически, в малороссийском Екатеринославе) уничтожили так называемую "аллею адмиралов" в Севастопольском парке.

Когда на Украине начался "ленинопад" и уничтожение памятников деятелей советских времен, KP.RU предсказывала, что дело только лишь "декоммунизацией" не ограничится и следующим этапом станет уничтожение памятников всего, что связано с Россией. Мы, к сожалению, оказались тогда правы. В Киеве демонтирован памятник Александру Суворову, в разных городах уничтожены памятники Кутузову, Пушкину, князю Потемкину-Таврическому. Под постоянной угрозой Екатерина Великая. Но мы тогда и предполагать не могли, что украинцы не остановятся и на этом.

В Днепропетровске, ныне именующем себя Днепром (а фактически, в малороссийском Екатеринославе) уничтожили так называемую "аллею адмиралов" в Севастопольском парке. Во время Крымской войны именно Екатеринослав был тем городом, куда свозили всех раненых из Крыма. Там же и хоронили умерших от ран. По некоторым данным, на братском кладбище были похоронены около 40 тысяч солдат и матросов, защищавших Севастополь. Потом на его месте возник этот Севастопольский мемориальный парк, а Александр Второй даже построил там храм, неподалеку от памятника погибшим героям. Большевики храм разрушили, но ни памятник, ни мемориальный парк не тронули. Его разрушили потом немцы во время оккупации в Великую Отечественную, но Советская власть памятники восстановила, в том числе и бюсты героев – защитников Севастополя.

И вот теперь нынешняя городская власть Днепра все эти бюсты снесла. Кому? Основоположнику военно-полевой хирургии Николаю Пирогову, героине обороны Севастополя сестре милосердия Даше Севастопольской, адмиралам Нахимову, Корнилову, Истомину. И рядовым героям, вошедшим в легенды, матросам Петру Кошке, Игнатию Шевченко, Федору Заике. Трое последних были уроженцами нынешней Украины – Кошка, вообще, родом из Винницкой области.

Самому знаменитому охотнику обороны Севастополя не повезло трижды. Сначала его переименовали из Кошки в Кiшку. Был Петр Маркович Кошка, а стал какой-то невнятный до непотребства Петро Кiшка. Потом бюст герою свалили и украли в его родном селе на Винничине. А теперь еще и сбросили на аллее героев в Днепре (не реке, не мотоцикле и не холодильнике). Игнатий Шевченко тоже из украинской семьи. А Федор Заика не просто украинец по национальности, а, судя по фамилии, как раз из тех запорожских казаков, которыми сейчас так гордятся свидомые патриоты –националисты. Был бы жив Кошка, намотал бы он на штык кишки нынешних укрорадикалов не хуже, чем как он это делал с французами и англичанами.

- Пишаюся тим, що нашим завданням було прибрати з центральної алеї адміралів Російської Імперії. Вони вже історично не відповідають нашим історичним реаліям! – с гордостью отчиталась о выполнении демонтажа памятников начальница отдела коммунального предприятия "Агентство развития Днепра" Олена Iваницька. - Демонтаж проведено з дотриманням усіх норм через документацію (для тех, кто не понял мовой, перевожу: "Горжусь тем, что нашей задачей было убрать с центральной аллеи адмиралов Российской империи. Они уже исторически не отвечают нашим историческим реалиям").

Впрочем, чего еще было ожидать от дикарей? Раньше на центральной площади Днепропетровска стоял огромный памятник Ленину. Естественно, его снесли, но буйная украинская фантазия болезненно разыгралась, и из бронзовой руки вождя, который щедро прирезал Украине русские земли, сделали писсуар. А еще поставили его в здании городской администрации. Говорят, на тот этаж, где сидит мэр, печально известный Борис "авешатьмыбудемпотом" Филатов И теперь свидомые укропатриоты испражняются в руку вождя, поздравляя друг друга с облегчением. Правда, не все, а особо ценные и проверенные на предмет патриотизма и свидомости дикари.

Полное ощущение, что нынешняя Украина – это кошмарные сумерки разума, такое его долгое затмение.

Источник - КП
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