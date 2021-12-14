Затраханные тренером Нассаром амер-гимнастки отсудили у родного НОК $380 млн

16:18 14.12.2021

Байлз и другие гимнастки получат 380 млн долларов из-за сексуального насилия от Нассара



14 декабря 2021,

Федерация гимнастики США и Национальный олимпийский и паралимпийский комитеты согласились выплатить 380 млн долларов жертвам сексуального насилия гимнастке Симоне Байлз и другим спортсменкам. Об этом проинформировало агентство Associated Press.



По его данным, более 90 процентов пострадавших, число которых насчитывает 500, проголосовали за предварительное соглашение, заключенное еще в сентябре. Сумма компенсаций, ранее составлявшая 425 млн долларов, была изменена судом и составила 380 млн.



Напомним, что Байлз в сентябре принимала участие в слушаниях в Сенате США по делу Ларри Нассара. Экс-врач сборной США по спортивной гимнастике был обвинен в насилии, по меньшей мере, 250 молодых женщин и девочек, начиная с 1992 года.



Отметим, что скандал вокруг Нассара, разгоревшийся в 2015 году в свете обвинений в его адрес в насилии сексуального характера, стал причиной ухода в отставку главы Федерации гимнастики США Стива Пенни. В 2018 году Нассара приговорили к тюремному заключению на срок до 175 лет за сексуальное насилие.



Степан Шереметьев