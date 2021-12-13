Стали известны темы видео-переговоров Путина и Си Цзиньпина

17:19 14.12.2021

14 декабря 2021, Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином международную проблематику, включая агрессивную риторику НАТО и США, а также энергетику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Песков сообщил, что переговоры лидеров состоятся в среду в формате видеоконференции. Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества, передает РИА "Новости".



"Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином. Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так со стороны Соединенных Штатов Америки, это требует нашего с китайцами обсуждения", – отметил представитель Кремля.



Также традиционно будет и обмен мнениями по региональным проблемам. На вопрос, будет ли на повестке дня тема поставок газа в Китай и новых контрактов, Песков сказал, что "энергодиалог будет обязательно на повестке".



Основное место в переговорах, по словам Песков, займут двусторонние отношения: "Это широчайшая абсолютно повестка дня. Это и энергодиалог, и сотрудничество в области высоких технологий, и совместные инвестиции, и торговля".



Он отметил, что это "чрезвычайно важные переговоры". Ожидается, что "это будет достаточно продолжительный по времени контакт", передает ТАСС.



Отмечается, что первая часть встречи будет открытой для прессы, затем с журналистами пообщается помощник президента России Юрий Ушаков.



Ранее о встрече Путина и Си Цзиньпина сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. В Кремле сообщали, что планируется также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам.