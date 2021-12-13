Ковид-вакцинация в США: красные штаты против синего президента

18:11 14.12.2021 Трещина, разделяющая Америку на части, превращается в пропасть



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Как только президент США Джо Байден занял Белый дом и вступил в должность, он объявил, что берет курс на борьбу с COVID-19 путем вакцинации населения. В сентябре программа команды Джо Байдена по вакцинации была предельно конкретизирована. 9 сентября Байден в телеобращении к нации сообщил, что подписал распоряжение, требующее, чтобы все государственные служащие были вакцинированы против COVID-19. Это же требование распространяется на сотрудников компаний-подрядчиков федерального правительства.



Кроме того, Байден дал указание Минтруду США потребовать от всех предприятий со штатным расписанием 100 и более сотрудников, чтобы все их работники прошли вакцинацию или сдавали еженедельно тест на COVID-19. Президент США также сообщил, что 300 тыс. преподавателей в федеральных программах Head Start должны быть вакцинированы, и призвал губернаторов требовать вакцинации учителей и всего персонала школ. Помимо прочего, американский президент потребовал, чтобы были полностью вакцинированы 17 миллионов медицинских работников в учреждениях, получающих средства от федеральных агентств Medicare и Medicaid. Байден резюмировал: "Требования по вакцинации в моем плане затронут примерно 100 млн американцев - две трети всех занятых в стране".



В своем обращении Байден не затронул тему вакцинации военнослужащих. Это отдельная большая тема. Да и к тому времени большая часть военных в США успела пройти полную или частичную вакцинацию.



Надо признать, что к тому моменту, когда Байден сделал свое резонансное заявление, подавляющая часть американцев, которые хотели вакцинироваться, уже получили прививку (один или два укола). На середину сентября таковых оказалось 62,86%. Не вакцинированных, но желающих привиться, согласно опросам общественного мнения, было 6,73%. На неопределившихся пришлось 6,32%. А вот доля настроенных решительно против вакцинации в населении страны оказалась равной 24,09%. Это, кстати, самый высокий показатель среди экономически развитых стран, по которым регулярно проводятся аналогичные обследования. Например, в Австралии он равен примерно 15%, в Испании 14%, а в Японии всего 12%.



Вот эта четверть населения Америки встретила призыв Байдена к всеобщей вакцинации в штыки. Среди противников обязательной вакцинации преобладают республиканцы. И свое несогласие с заявлениями американского президента сразу высказали губернаторы тех штатов, где власть контролируется республиканцами. Таких штатов на сегодня примерно половина.



На политической карте США американцы любят использовать краски: синим цветом обозначаются штаты, контролируемые демократами; красным цветом – контролируемые республиканцами. Для тех штатов, где нет четкого доминирования тех или других, используется фиолетовый цвет.



Ряд штатов приняли временные решения, суть которых сводилась к тому, что указ президента не вступает в силу на их территории до выяснения его легитимности. Так, губернатор Алабамы Кей Айви (Kay Ivey) в октябре подписал распоряжение об оспаривании "вакцинации", предписываемой указом.



Со второй половины октября начался вал судебных исков со стороны красных штатов в окружные суды. Причем исков коллективных, подписываемых губернаторами или генеральными прокурорами нескольких штатов. Очень резонансным стал коллективный иск, поданный в начале ноября в 8-й окружной апелляционный суд США в Сент-Луисе генеральными прокурорами 11 штатов (Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Северная Дакота, Аляска и Вайоминг). В нем оспаривается легитимность требования администрации президента США по вакцинации для частных компаний. В исковом заявлении обращается внимание на то, что устанавливать подобные требования полномочны штаты, а не федеральные власти.



Спустя несколько дней СМИ сообщили, что власти 26 американских штатов подали в суд на Байдена из-за вакцинации. Подписантами искового заявления выступили губернаторы. Среди них наиболее радикальные противники обязательной вакцинации – губернатор Флориды Рон ДеСантис и губернатор Техаса Грег Эбботт. Оба уже заявили, что будут баллотироваться на пост президента США в 2024 году, и обещают, что разберутся с той коррупцией на федеральном уровне, которая является причиной беспардонного "прививочного" давления на граждан Америки.



Некоторые из судов уже прореагировали в пользу истцов. Так, в апелляционный суд пятого округа (Нью-Орлеан, штат Луизиана) было подано исковое заявление нескольких предприятий, правозащитных групп и властей штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Южная Каролина и Юта. 12 ноября суд вынес решение о приостановке действия указа президента Джо Байдена о вакцинации сотрудников американских компаний.



И вот новые судебные решения в пользу истцов от красных штатов. 1 декабря американские СМИ сообщили, что окружной судья США Грегори Ван Татенхов (Gregory Van Tatenhove) отменил как незаконное требование Джо Байдена о проведении обязательной вакцинации сотрудников компаний, выступающих в качестве федеральных подрядчиков. В обширном тексте заключения судьи отмечается несоответствие указа Байдена Конституции США и ряду федеральных законов. Подчеркивается, что вопросы вакцинации людей на местах относятся к компетенции властей штатов согласно 10-й поправке к Конституции. В заключении обращается внимание на экономическую сторону вопроса. Обязательная вакцинация в компаниях-подрядчиках может дезорганизовать не только работу этих компаний, но и федерального правительства, деятельность которого зависит от подрядчиков.



Затрагиваются также чисто медицинские аспекты вопроса. Отмечается, что используемые для прививок от ковида препараты пока не сумели продемонстрировать свою эффективность. Дается ссылка на исследования, свидетельствующие, что естественный иммунитет человека (особенно перенесшего инфекцию ковида) намного лучше защищает его от заразы, чем искусственный иммунитет, создаваемый прививочными препаратами. Тем более что последний сохраняется недолго и нацелен лишь на ковид (естественный иммунитет является универсальным).



Решение окружного судьи, приостанавливающее действие указа президента в отношении федеральных подрядчиков, распространяется на три штата - Кентукки, Огайо и Теннесси. Однако это решение может стать прецедентом для других окружных судов и других красных штатов.



1 декабря стало также известно о решении окружного судьи США Мэтью Шелпа (Matthew Schelp). Оно явилось ответом на исковое заявление 10 штатов по поводу обязательной вакцинации сотрудников медицинских учреждений, финансируемых из федерального бюджета. В заключении судьи данное требование Джо Байдена квалифицируется как незаконное.



Аналогичное решение принято судьей западного округа Луизианы Терри Даути (Terry Doughty). Оно стало ответом на исковое заявление генерального прокурора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри (Jeff Landry), к которому присоединились еще 13 штатов. Лэндри приветствовал решение окружного судьи. Более того, он назвал Байдена "злодеем", который покусился на права "американских героев в сфере здравоохранения" (имеется в виду, что медики находятся на передней линии фронта в борьбе с ковидом). Впрочем, Байден покусился не только на права, но и жизнь "американских героев". Генеральный прокурор дал явно понять, что применяемые в США вакцинные препараты он оценивает негативно, считает их угрожающими здоровью и жизни человека. Лэндри считает, что выполнение требования Джо Байдена по обязательной вакцинации медицинского персонала приведет к полному развалу американского здравоохранения.



Генеральный прокурор Джефф Лэндри сегодня входит в десятку самых активных противников президентского указа об обязательной вакцинации (первыми в этом списке числятся уже упомянутые губернаторы-республиканцы Рон ДеСантис и Грег Эбботт). Вот фрагмент его заявления в связи с положительным решением окружного судьи: "Хотя наша борьба еще далека от завершения, я рад, что суд предоставил предварительную защиту от неконституционной и аморальной атаки президента не только на наших медицинских работников, но и на доступ к медицинским услугам для наших бедных и пожилых людей". Также: "Я доведу это дело до конца - борюсь на каждом шагу, чтобы помешать федеральному правительству навязывать медицинскую тиранию нашим гражданам и превратить прошлогодних героев здравоохранения в безработных в этом году".



Градус борьбы в Америке в связи с президентским указом о вакцинации нарастает. Еще до "пандемии" некоторые эксперты прочили Америке развал. Сегодня трещина, разделяющая Америку на части, превращается в пропасть. Вашингтонские чиновники уже начинают нервничать. Обвиняют губернаторов, генеральных прокуроров и других деятелей красных штатов в сепаратизме. С моей точки зрения, они пытаются переложить все с больной головы на здоровую. Виноват Джо Байден (вернее, его окружение). Сентябрьский указ президента об обязательной вакцинации назвать иначе как провокационным нельзя. Складывается впечатление, что он предназначен не для того, чтобы защищать граждан страны от зловредного вируса, а для того, чтобы довести Америку до полного развала. Источник - Фонд стратегической культуры

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