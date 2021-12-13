В кыргызском Алае старую мечеть превратили в спортивный зал

18:13 14.12.2021

В селе Көлдүк Алайского района Ошской области открыл спортивный зал для тренировок по борьбе.



Об этом сообщил глава айыл окмоту Алай имени К.Белекбаева Анарбек Кулов.



По его данным, спортзал открыт в здании старой мечети, где провели ремонт.



"Сдача в эксплуатацию прошла 8 декабря. С помощью спонсоров провели ремонтные работы на 180 тыс. сомов. Между тем айыл окмоту купил спортивный инвентарь", - сказал А.Кулов.