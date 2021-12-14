 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва и Пекин сплачивают ряды под нажимом США, - В.Скосырев
00:01 15.12.2021

14.12.2021
Россия и Китай – не союзники, но противник у них общий
Владимир Скосырев

Владимир Путин и Си Цзиньпин не первый раз пообщаются в видеоформате.
Во время встречи по видеосвязи в среду президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят развитие двусторонних отношений в 2021 году и наметят планы на 2022-й. Более подробная информация будет раскрыта после саммита, сказал на брифинге в Пекине представитель МИД Китая. Тем не менее западные СМИ утверждают, что две державы намерены дать совместный ответ на давление, которое оказывает на них Вашингтон. Цель – вынудить его распылить силы на двух фронтах, украинском и тайваньском, и поставить в оборонительное положение. Однако эксперты "НГ" говорят, что встреча организована не в силу чрезвычайных обстоятельств и призвана показать миру, что российско-китайские отношения носят прочный характер и не зависят от конъюнктуры.
О предстоящей беседе двух лидеров высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Конференция будет продолжительной и с очень широкой повесткой дня. Будет обсуждаться международная проблематика, а также энергетика.

Как передает агентство АР, в последние годы Китай и Россия все в большей степени координируют усилия, чтобы противостоять США, диктующим свои порядки в международной экономической и политической сфере. Обе державы подвергаются санкциям из-за курса, проводимого внутри страны. При этом Китай обвиняют в преследованиях мусульман-уйгуров в Синьцзяне и подавлении движения за демократию в Гонконге. Пекин и Вашингтон враждуют также из-за споров в торговле, технологиях и Тайваня, который Китай, как говорят американцы, "запугивает". А Кремль президент США Джозеф Байден предупредил, что Россию, если она снова вторгнется в Украину, ждут болезненные экономические последствия.

South China Morning Post предсказывает, что после встречи будет опубликовано заявление, которое покажет общность позиций по многим международным проблемам. Демонстрация поддержки со стороны Пекина важна для России, поскольку она находится на грани новой конфронтации с Западом из-за Украины. Но и Китай нуждается в близком партнере, так как его связи с Западом ухудшаются, а несколько стран даже объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине.

Эксперты в Китае, в частности Ли Юнхуэй, профессор университета при Академии общественных наук, говорят, что российский и китайский лидеры обязательно обсудят и итоги личной встречи на прошлой неделе между Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Москва и Дели договорились об укреплении военных связей, совместном производстве вооружений. Это беспокоит Китай, ведь у него с Индией обострился пограничный спор.

Впрочем, журнал Newsweek усмотрел в предстоящем виртуальном саммите угрозу сговора Москвы и Пекина, который вынудит Байдена реагировать на кризисы сразу на двух фронтах. Ссылаясь на обзор оборонной стратегии Пентагона и исследование американского мозгового треста Defense Priorities, издание пишет, что американская администрация не обладает возможностью адекватно отреагировать на каждый из этих кризисов. И хотя "США сильнее, чем Россия и Китай, взятые поодиночке, единство этих стран окажется стратегически слишком большим испытанием для Вашингтона". Если дело дойдет до боевых действий высокой интенсивности на украинском и тайваньском фронтах, то "мы можем проиграть, по крайней мере на первой стадии войны", говорит эксперт вышеупомянутого мозгового треста журналу.

В интервью для "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Китайский и российский лидеры беседуют друг с другом регулярно. Отношения между ними устойчивые, никакой чрезвычайной ситуации, которая обуславливала бы встречу, нет. Естественно, будут обсуждаться международные и региональные вопросы. Путину есть что рассказать о недавней беседе с Байденом, у китайского лидера тоже есть чем поделиться о взаимодействии с США на глобальном и региональном уровнях. Отношения у России с Америкой плохие, но они не более конфликтны, чем у Китая с США. То, что происходит в Восточной Европе и вокруг Тайваня, может стать триггером для глобальной конфронтации. На этом фоне пограничный спор между Китаем и Индией не столь значителен".

А ведь американцы толкуют о возможности войны с применением ядерного оружия, напомнил эксперт. "В Конгрессе США даже призвали нанести превентивный ядерный удар по России. На это последует ответный удар. Если события будут развиваться по такому сценарию, то даже заключение российско-китайского военного союза, которого так боятся на Западе, не успеет сыграть роль. Ни китайские солдаты не успели бы добраться до Украины, ни российские десантники – до Тайваня. В случае конфликта на Тайване Китай будет решать вопрос своими силами. Точно так же, если что-то плохое случится в Украине, военное присутствие Китая там не потребуется. Наши две страны поддерживают друг друга на площадках ООН, региональных международных организаций именно для того, чтобы не допустить такого трагического сценария", – заключил Ломанов.

Но Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики, сказал "НГ", что встреча Путина и Си связана именно с нынешним обострением международной обстановки. Виновата в этом администрация Байдена. Она разожгла истерию вокруг того, что Россия вот-вот введет войска в Украину, а Китай нападет на Тайвань. Эта истерия в какой-то мере объясняется внутренними противоречиями в США, противоречиями между демократами и сторонниками экс-президента Дональда Трампа, полагает Лукин.

Источник - ng.ru
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