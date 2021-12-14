Вашингтон пытаются лишить оперативного пространства в Сирии, - И.Субботин

00:03 15.12.2021

14.12.2021



Атаки на позиции американских и курдских сил на северо-востоке участились

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Американские позиции в Сирии в очередной раз оказались в зоне риска. Лояльные официальному Дамаску СМИ сообщили о падении реактивных снарядов в районе лагеря Демократических сил Сирии (ДСС) – близких к США неправительственных формирований, костяк которых составляют курдские отряды, – на северо-востоке. Это вторая за почти две недели попытка поставить под удар интересы Вашингтона в Арабской Республике. Нападения, которые стабильно приписывают проиранским силам, участились на фоне операций ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В экспертной среде называют обстрелы частью общей тактики оппонентов США, которая имеет сомнительную выгоду.

О том, что несколько реактивных снарядов разорвалось вблизи лагеря ДСС, который расположен рядом с военной базой США на севере провинции Дейр эз-Зор, сообщило агентство SANA. Сведений о пострадавших и материальном ущербе не было. Инцидент стал продолжением серии нападений на американские позиции. Последний эпизод произошел 5 декабря, когда база США и западной антитеррористической коалиции, находящаяся рядом с населенным пунктом ат-Танф, подверглась ракетному обстрелу. По данным канала Al-Arabiya, тогда ударов было несколько, а на территории самого военного объекта были слышны несколько взрывов. Ответственность за подобные вылазки традиционно возлагают на шиитские формирования.



По данным арабских и западных изданий, проиранские силы, которые поддерживают правительственную Сирийскую арабскую армию (САА), заметно участили атаки на американские позиции после того, как ВВС ЦАХАЛ провели 8 и 14 октября операцию в районе аэродрома Т-4, который находится к юго-востоку от Пальмиры. Тогда сообщалось, что ущерб от израильских нападений понес центр по управлению полетами иранских беспилотников. В последнее время еврейское государство заметно расширило географию ударов на сирийской арене. Так, одно из недавних нападений пришлось на якобы принадлежащие проиранским силам склады, которые находились в порту Латакии – в 15 км от российской базы "Хмеймим".



О том, что обстрелы американских позиций на северо-востоке Арабской Республики стали носить характер возмездия, газета New York Times сообщала еще в ноябре. По данным издания, нападения на район ат-Танфа, которые произошли в октябре, были асимметричным ответом шиитских группировок на действия израильтян. Отмечалось, что в них были задействованы беспилотники иранского производства. Акция, впрочем, носила скорее символический характер: так, за несколько часов до описываемого удара по ат-Танфу большая часть из 200 военнослужащих США, дислоцированных на военном объекте, была эвакуирована благодаря оперативно поступившим разведывательным данным о готовящейся военной диверсии.



Вполне очевидно, что соответствующие удары рассчитаны на то, чтобы заставить администрацию президента Джозефа Байдена свернуть деятельность своих сил в определенных районах северо-востока. Соответствующий фон создают и завершение активной боевой миссии США в Ираке, и поспешный уход иностранного контингента из Афганистана. Однако пока что американская сторона не намерена понижать свою активность. Так, агентство SANA на днях сообщило, что вертолеты ВВС США высадили на восточном берегу реки Евфрат в Дейр эз-Зоре десант, который провел операцию против некой ячейки "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России). Высадка стала результатом совместных действий американцев и курдских бойцов.



"Обстрел позиций ДСС и американских войск – очередной эпизод в тактике сужения оперативного пространства, в которую сепаратно друг от друга вовлечены как российские и сирийские правительственные силы, так и ячейки разведки, маскирующиеся под ИГ, различные ополчения с разной степенью иранского влияния и арабские племена, поставляющие бойцов для лояльных Дамаску Сил национальной обороны, – заявил "НГ" приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Кроме того, определенную роль в этом играют турецкие военные и союзные им силы сирийской оппозиции".



Аналитик допускает, что между Россией и Турцией есть намеченные в ходе астанинского процесса договоренности о давлении на американскую зону интересов. "Успех подобных попыток отгрызть очередные куски от территории, условно не контролируемой Башаром Асадом, зависит от политического решения со стороны Вашингтона – продлять миссию на востоке Сирии и поддерживать ДСС или нет, – обратил внимание Марадсов. – Учитывая желание части американского политического истеблишмента вывести войска, подобные эпизоды – обстрелы из минометов, переброска средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы – дают поводы для новой критики в Конгрессе". Это, по его словам, тешит самолюбие оппонентов США.



"С другой стороны, Америка как контролировала воздушное пространство на востоке Сирии, так и продолжает контролировать со всеми вытекающими отсюда последствиями вроде необходимости согласования российской стороной перемещения своей авиации, – рассуждает собеседник "НГ". – Кроме того, такое давление играет против процесса переманивания курдов на правительственную сторону: несмотря на все визиты, переговоры и продажу нефтепродуктов Асаду через братьев Катерджи (лояльные Дамаску сирийские бизнесмены. – "НГ"), представители ДСС прекрасно знают, кто организовывает диверсии на их территории и чего ожидать от Дамаска, который несколько лет назад уже показал, что готов наносить авиаудары по их территории".