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Талибы выдавливают из себя пакистанское, - "Къ"
00:13 15.12.2021

13.12.2021,

Новое правительство Афганистана пытается ограничить влияние своего ключевого союзника

Новое правительство Афганистана, состоящее из представителей запрещенного в России движения "Талибан", выступило против государства, которое считается их основным союзником,- Пакистана. По словам замминистра культуры и информации Забихуллы Муджахида, политику Исламабада нельзя назвать соответствующей нормам ислама. Тем временем афганским чиновникам запретили без согласования с МИДом страны общаться с иностранными дипломатами, и эта мера, по данным СМИ, тоже направлена в первую очередь против активности пакистанского посольства. По словам опрошенных "Ъ" экспертов, речь идет о последствиях усиления радикального крыла "Талибана", и экономический кризис, в котором оказалась страна, способствует этому процессу.

Замминистра культуры и информации в правительстве талибов Забихулла Муджахид на днях резко высказался в адрес властей Пакистана, которые считались главным союзником "Талибана" как до, так и после его прихода к власти. "Государственная система Пакистана не является исламской, и ислам не имеет значения для пакистанских официальных лиц",- сказал он в интервью местной редакции "Радио Свобода" (весь холдинг признан в России СМИ-иноагентом). Более того, чиновник сравнил власти в Исламабаде с прежним правительством Афганистана, которое, по его словам, руководствовалось лишь материальной выгодой, а не нормами религии.

А в понедельник стало известно, что талибским чиновникам запретили встречаться с иностранными дипломатами без согласования с МИДом страны.

Об этом заявил начальник управления МИДа по политическим вопросам Закир Джалали, уточнив, что подобные контакты должны регистрироваться во внешнеполитическом ведомстве.

Как рассказал агентству "РИА Новости" афганский политический активист Адиль Навин, эта мера тоже направлена против нежелательной активности Пакистана. "Мы видим, что посол Пакистана (Мансур Ахмад Хан.- "Ъ") почти каждый день приглашает в посольство представителей "Талибана" или сам посещает министерства. Это полностью противоречит принципам дипломатии, но, к сожалению, талибы, не очень разбираются в дипломатии",- пояснил он.

Тем временем и в самом Пакистане усилились противоречия между властью и родственной "Талибану" группировкой "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в России). В пятницу, 10 декабря, боевики заявили, что прекращают режим перемирия, который удалось установить месяц назад при посредничестве афганских талибов. Представители ТТП обвинили власти страны в том, что они нарушали режим прекращения огня.

Российский эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов считает эти события частью одного процесса.

"В противостоянии между двумя крыльями "Талибана" - дипломатическим и военным - победило военное во главе с Джалалуддином Хаккани и муллой Якубом. А ранее часто цитируемый мулла Абдул Гани Барадар, руководивший катарским офисом движения, вообще не появляется в публичном пространстве,- сказал эксперт "Ъ".- Критика в адрес Пакистана принадлежит именно Хаккани, потому что он надеялся быть главным миротворцем в переговорах между правительством в Исламабаде и ТТП. Он был очень недоволен этим и потому обвинил во всем Исламабад. Талибы стремятся к тому, чтобы снизить свою зависимость от Пакистана и в идеологическом, и в кадровом плане. Поэтому сейчас в Афганистане открываются медресе, которые будут обозначены как в полной мере соответствующие законам шариата, в отличие от пакистанских".

Как целая страна продолжает существовать лишь в посольствах
Похожим образом высказался и глава Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. "О том, что отношения талибов с Пакистаном не так просты, было известно давно,- сказал он "Ъ".- Но, как выясняется, не только талибы во многом зависят от Пакистана, но и наоборот. Семья Хаккани действительно сильно влияет на пакистанских талибов. Джихад (священная война.- "Ъ") в Афганистане закончился, и энергию нужно направлять в другое русло, например, против правительства Пакистана. Но я думаю, что на самом деле это торги и Исламабаду все же удастся договориться".

Кроме того, по словам господина Нессара, критика в адрес Исламабада нужна талибам для улучшения имиджа внутри страны - многие афганцы обвиняют их в излишней покорности Пакистану.

Тем не менее, как сообщил афганский телеканал 1TV, уже 19 декабря делегация "Талибана" отправится в Исламабад на экстренный саммит Организации исламского сотрудничества, который созван Саудовской Аравией и будет посвящен гуманитарной ситуации в Афганистане. Пакистанский посол в Кабуле Мансур Ахмад Хан заявил агентству ТАСС, что на мероприятии будет представлена и Россия.

Необходимость содействия новому правительству Афганистана, чтобы не допустить голода и массовых смертей, стала главным тезисом, который талибы транслируют на внешнюю аудиторию. В частности, об этом высказался глава МИДа в правительстве талибов Амир-Хан Муттаки в интервью агентству AP. "Санкции против Афганистана не принесут никакой выгоды,- заявил он.- В создании нестабильности или слабом правительстве в Афганистане не заинтересован никто".

После этого господин Муттаки призвал международное сообщество к "жалости и состраданию" и напомнил о примерно $10 млрд, которые принадлежали прежнему правительству Афганистана и были заморожены после прихода талибов к власти.

"Чем более радикально будут относиться к новым афганским властям западные игроки, тем хуже будет для всех, потому что такая ситуация и подкрепляет радикальное крыло,- уверен господин Дубнов.- Талибам становится очевидно, что нужно действовать жестче и опираться только на собственные силы, так как уступки и дипломатия не приносят никакой пользы".

Хотя небольшие успехи в этом направлении все же есть. После того как талибы опубликовали указ о правах женщин, где говорилось, что "женщина - это не собственность, а благородный и свободный человек", Минфин США разрешил афганцам, проживающим за границей, отправлять на родину денежные переводы. Правда, без проблем обменять полученные деньги смогли далеко не все адресаты: опасаясь дальнейшего падения курса национальной валюты - афгани, власти закрыли некоторые обменники, не обратив внимания на скопившиеся возле них огромные очереди.

Кирилл Кривошеев

Источник - kommersant.ru
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