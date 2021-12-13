В Казахстанском Актюбинске забастовали водители автобусов

00:16 15.12.2021

Десятки водителей автобусов не вышли на работу в Актобе

Причиной молчаливой забастовки водителей называется лишение их премий за противодействие новым правилам оплаты проезда



НУР-СУЛТАН, 14 дек – Sputnik. 37 водителей автопарка в Актобе отказались выходить на работу во вторник. Пассажирам приходится второй день мерзнуть подолгу на остановках, передает телеканал "Астана".



К примеру, во вторник на маршрут не вышли 17 автобусов ТОО "Автопарк".



Сами водители автобусов не объяснили СМИ своего недовольства. А руководство автопарка назвало причиной такого водительского демарша лишение работников годовых премий.



Как заявили в руководстве автопарка, таким образом водителей решили наказать за нарушения: отключение терминалов оплаты, а также присвоение выручки при оплате проезда наличными.



"Поступали от жителей жалобы. Они отключали терминалы по оплате, плюс к тому были случаи, когда водители брали наличными деньгами меньше установленного тарифа. Многие хотят себе каждый день все-таки забирать, и соответственно берут не 150 тенге, это дифференцированный тариф, а согласны и на 80 тенге и на 60 и на 40 тенге, но каждый день чтобы были деньги в кармане, а не ждать итогов месяца", - говорит официальный представитель ТОО "Автопарк" Руслан Жилкаманов.



Водители автобусного парка в Семее снова устроили забастовку



Как пояснили в автопарке, водители работают по сдельной системе оплаты. Все зависит от количества отработанных дней. В среднем водители получают 200 тысяч тенге.



Несмотря на то, что водителей в автопарке и так не хватает, руководство намерено уволить самых злостных нарушителей новых правил.