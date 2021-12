"Все склоняются перед ним"... Будни Аркадага

00:27 15.12.2021 "Все склоняются перед ним"

Как глава Туркмении читает рэп и бьет спортивные рекорды, пока страна утопает в коррупции



Официально Гурбангулы Бердымухамедов - президент Туркмении и председатель кабинета министров страны. Однако в действительности он - правитель с неограниченной властью, указы и запреты которого держат в страхе все население. Бердымухамедов возглавляет одну из самых строгих диктатур, которую порой сравнивают с Северной Кореей. Этот эксцентричный лидер имеет множество хобби: пишет книги, читает рэп, учит чиновников заниматься спортом, однако не успевает выполнять свою главную задачу - обеспечивать благополучие своему народу. Об образе жизни президента Туркмении и его семьи - в материале "Ленты.ру" из цикла о правителях всех времен и народов.



На все руки мастер



"Каждый вечер туркменское телевидение потчует народ бесконечными рассказами о том, что сделал президент, обладающий многими талантами. То он листает бумаги за столом, заваленным пучками лекарственных трав и растений, то бренчит на гитаре вместе со своим внуком Керимгулы, играющим на клавишных. Ведущий объясняет, что глава государства заканчивает свою очередную книгу о растениях. Если верить выпускам новостей, то Бердымухамедов - великолепный водитель гоночного автомобиля, игрок в гольф, автомеханик, велосипедист, меткий стрелок, любитель собак и жокей, носящий официальный титул народного коневода. Его подвигам аплодируют выстроенные в шеренги заводские рабочие и солдаты. Время от времени из толпы выбегают люди, чтобы вручить ему совершенно одинаковые букеты цветов. Каждый склоняется перед президентом в низком поклоне", - описывает происходящее в Туркмении британская газета The Times.



В Туркмении шутят, что не существует того вида деятельности, в котором не проявил бы себя правитель. Из-за непреодолимой тяги к авантюрам он нередко попадает в опасные для жизни ситуации. Так, восемь лет назад Бердымухамедов вылетел из седла лошади, которая неслась по ипподрому со скоростью 60 километров в час. Сотрудники спецслужб обежали все трибуны, чтобы изъять мобильные телефоны, заснявшие падение президента. Но это не помогло: ролик с полетом туркменского лидера облетел интернет. Несмотря на ушибы, глава государства вышел на публику и даже попытался поцеловать сбросившего его скакуна. Бердымухамедов стал победителем тех скачек и выиграл 11 миллионов долларов, а также семь коней, каждый из которых стоил около двух миллионов долларов.



Президент любит демонстрировать, что он активный сторонник здорового образа жизни: вся страна знает, когда лидер посещает спортзал. После этого в сети появляется множество шуток и мемов. Самым запоминающимся среди них стало видео, в котором Бердымухамедов поднимает штангу с золотым грифом и без "блинов". Так он учил членов кабинета министров держать себя в форме.



Президент обучает чиновников жиму штанги



Спортом Гурбангулы занимается с детства. В 15 лет он стал чемпионом страны по вольной борьбе, а еще через год - по стрельбе. Сейчас у него множество спортивных званий. В 2017 году, когда страна готовилась к Азиаде, Ашхабад застроили белокаменными дворцами и небоскребами. Бердымухамедов лично проверял чертежи, вносил в них правки, ругал подрядчиков и поставщиков, посещал строительные объекты.



Особое увлечение президента - музыка. Он играет на клавишных и струнных инструментах, сочиняет песни. Гурбангулы дебютировал в 2011 году с лирической композицией "Тебе - мои белые цветы". Критики говорили, что у песни был другой автор, но эту версию никто не подтвердил. С тех пор он регулярно балует граждан произведениями в разных стилях: от романтических баллад до рэпа.



Его песня "Вперед, вперед, только вперед, край родной Туркменистан" вошла в книгу рекордов Гиннесса: одновременно ее исполнили более четырех тысяч человек



Исполняет Бердымухамедов песни и на иностранных языках. В 2015 году на новогодней елке он выступил с треком Джастина Тимберлейка Can"t stop the feeling. В какой-то момент глава государства отложил гитару и встал за диджейский пульт.



Политик во всем стремится быть первым. Гостелеканалы показали, как Бердымухамедов якобы лично спроектировал, а впоследствии сам построил гоночный автомобиль по своим чертежам. Кроме того, однажды президент участвовал в гонках на раллийных машинах и обыграл профессионала, а посетив Центр автоспорта, он разработал чертеж, по которому создали внедорожник. Тест-драйв, конечно, проводил сам лидер.



Помимо прочего, президент пишет книги: "Туркмения - страна здоровых и высокодуховных людей", "Ахалтекинец - наша гордость и слава". В государстве есть специальный штат специалистов, переводящих опусы лидера на разные иностранные языки. Президент рассуждал в своих сочинениях о красоте музыки и природы, важности спорта и образования, разведении лошадей, алабаях - тех самых собаках, которых он дарил Владимиру Путину. Помимо этого, он выпустил в девяти томах энциклопедию "Лечебные травы Туркменистана". Этот сборник рекомендовали использовать в разных медучреждениях страны. Книги президента читают в прямом эфире, заучивают в школе, а при получении экземпляра от самого автора счастливчик должен поклониться в пояс и поцеловать его руку.



Верный сын отечества



Гурбангулы родился в небольшом селе Бабарап, в 50 километрах от Ашхабада, в семье учителей. В официальной биографии главы государства его родственники имеют особое значение. Местные школьники с детства знают, кем были дед и отец президента: в их честь называют улицы, площади и воинские части. В семье Бердымухамедовых было шестеро детей: пятеро девочек и мальчик.



После школы будущий лидер решил стать стоматологом. По окончании мединститута он работал в городских и сельских клиниках. Какое-то время он учился в Москве, стал кандидатом наук, через некоторое время возглавил стоматологический факультет университета. Звание доктора медицинских наук ему присвоили уже после того, как он стал президентом.



Бывший лидер Туркменистана Сапармурат Ниязов благоволил Бердымухамедову: назначил его министром здравоохранения и не трогал во время аппаратных чисток. По этому поводу в стране ходило много слухов: одни говорили, что Гурбангулы - личный стоматолог президента, и этим он снискал расположение бывшего лидера, другие называли его внебрачным сыном главы государства, все больше отмечая сходство политиков. Впрочем, один раз он все же попал под горячую руку Ниязова, задержав зарплату медикам. Ему объявили выговор и на три месяца лишили дохода.



Получив власть из рук Сапармурата Ниязова, Бердымухамедов первым делом развенчал культ личности предшественника: фотографии и бюсты экс-правителя заменили изображениями Бердымухамедова. Доходило и до абсурда: например, с 2013 года всех молодоженов в стране обязали фотографироваться в ЗАГСе на фоне портрета президента.



"Диктатура, попавшая в тиски экономического кризиса"



Президент старается тщательно скрывать, чем занимаются его многочисленные родственники. Но некоторые сведения все же просочились в сеть благодаря служебной переписке сотрудников американского посольства в стране и работников Госдепа, опубликованной Wikileaks. Они рассказали, что у главы государства есть сын Сердар и две дочери Гульджахон и Гульшан. Старшая живет в Лондоне вместе с мужем Иласгельды Амановым - представителем Туркменского госагентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов в Великобритании. Младшая - в Париже. Она замужем за сотрудником посольства Туркменистана во Франции, у пары имеется вилла на Лазурном берегу.



Американские дипломаты также раскрыли, что у Бердымухамедова есть неофициальная русская жена Марина. Она работала медсестрой в той же стоматологической клинике, что и будущий президент. У пары, по слухам, есть общая дочь. В 2010 году, когда сообщения попали в сеть, Марина с дочерью жили в Лондоне



О сыне Сердаре известно гораздо больше. К сорока годам он построил головокружительную карьеру. Инженер по образованию, он успел стать доктором наук, подполковником, заслуженным тренером страны, депутатом парламента и замминистра иностранных дел. В июле этого года его назначили вице-премьером по вопросам финансов и экономики. Сердар считается главным преемником Бердымухамедова. Фактически он выступает в роли главы кабинета министров. Периодически ему доверяют встречать в аэропорту высокопоставленных зарубежных чиновников.



Сестры президента тоже получили довольно высокие посты. Например, одна из них - Гульнабат - глава национальной организации Красного Полумесяца. При этом особое место в сердце президента занимает его внук Керимгулы, сын старшей дочери Гульджахон. Они часто появляются на публике вместе: читают рэп или катаются на лыжах.



Центр по исследованию коррупции и организованной преступности выяснил, что и племянник президента Хаджимырат Реджепов живет на широкую ногу. Журналисты и сотрудники организации обратили внимание на то, что родственник главы государства получил многомиллионные контракты на импорт продовольствия, несмотря на то что у него не было опыта в этой сфере.



В соцсетях Реджепова периодически проскальзывает его увлечение роскошью и информация о его дорогостоящих поездках за рубеж. После заключения одной из сделок дизайнер интерьера выставил видео с трехэтажным особняком, который, предположительно, принадлежит Реджепову. Ролик впоследствии удалили.



Утонченным вкусом славится и сам президент. Например, в 2013 году на свой день рождения он пригласил Дженнифер Лопес. Кроме того, он запретил ввозить в страну черные автомобили, заявив, что этот цвет приносит местным жителям несчастье. Для себя он выбрал белый Mercedes G-класса, тюнингованный по особому заказу.



Если верить официальным данным, то Туркмения - страна обильных урожаев, мраморной архитектуры и доброжелательной власти. На самом же деле она все более напоминает диктатуру, попавшую в тиски экономического кризиса

The Times



В Туркмении сложилось тяжелое экономическое положение, к тому же страна считается самым коррумпированным государством Центральной Азии и одной из самых коррумпированных стран мира, занимая 165 место из 180. Критики небезосновательно удивляются, когда при таком насыщенном образе жизни Бердымухамедов успевает выполнять свою главную обязанность - служить народу.



Ксения Архипова Источник - Lenta.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639517220

