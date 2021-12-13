 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дело политзаключенного Ассанжа. США обесценивают демократию, - Андрей Манчук
00:53 15.12.2021

Дело политзаключенного Ассанжа. США обесценивают демократию
Андрей Манчук

13.12.2021,

Дело политзаключенного Ассанжа. США обесценивают демократию
© РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк
"Саммит за демократию" превратился в смотр американских союзников и сателлитов
Президент США Байден провел глобальный "Саммит за демократию", который состоялся в онлайн-режиме, с участием представителей 110 стран мира. Это мероприятие было анонсировано еще летом, и с самого начала стало мишенью для иронических комментариев. Потому что повестка сетевой конференции слишком явно не соответствовала ее реальному содержанию и заявленным целям.

Организаторы позиционировали эту встречу в качестве глобального смотра демократических сил, призывая их сплотиться перед угрозой со стороны авторитарных режимов, которые "тянут руки за пределы своих границ".

"Демократия и права человека находятся под угрозой по всему миру. Демократии - формирующиеся или устоявшиеся за десятилетия - сталкиваются с серьезными проблемами внутри своих границ и за их пределами", - заявили перед началом саммита в Белом доме.

Действительно, большинство стран мира испытывают давление экономического и социального кризиса, усугубившегося благодаря коронавирусной пандемии - и даже богатые государства Первого мира переживают сейчас достаточно серьезные потрясения. Пропасть между простолюдинами и элитой растет, отчужденные от государственного управления избиратели все меньше доверяют власти, потому что сменяющие друг друга политики обеспечивают продолжение прежнего, очевидно тупикового курса. И это отчаяние прорывается стихийными бунтами, вроде восстания Желтых жилетов или американских протестов против полицейской жестокости и расизма.

Однако видеоконференция не ставила своей целью утверждение солидарности и не представляла попытку осмыслить причины деградации демократических институтов. Задачи саммита были совсем другими. Состав его участников ясно говорил о том, что это перекличка союзников и сателлитов США, всеобщий смотр сил и мобилизация перед предстоящей схваткой. Потому что лидеры свободного мира намерены бороться за сохранение своей гегемонии, и разделяют мир на два противостоящих друг другу лагеря - проводя черту между своими и чужаками.

"Нечего терять, кроме своих жилетов". Протест как дух времени
"Нечего терять, кроме своих жилетов". Протест как дух времени
© РИА Новости, Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк
Верность Белому дому была необходимым и достаточным критерием, чтобы гарантировать себе участие в саммите. Благодаря такому подходу на него пригласили весьма специфических "защитников демократии". Достаточно сказать, что в их числе оказалась Колумбия - страна, где совсем недавно расстреливали мирные демонстрации, проходившие под социальными лозунгами, когда народ восстал против очередных поборов и политического террора.

Коррумпированный колумбийский режим устроил бойню, в результате которой погибло свыше восьмидесяти человек, и никто из чиновников не понес за это реального наказания. Если говорить откровенно, в этом не было ничего удивительного: колумбийские власти систематически расправляются с несогласными с помощью ультраправых боевиков-парамилитарес, и эта жестокая война продолжается в Колумбии более полувека. Но в Вашингтоне всегда смотрели на это сквозь пальцы, потому что США полностью контролируют местные политические элиты, которые всегда будут считаться твердыми приверженцами демократии - до тех пор, пока они не возражают против размещения американских военных баз.

То же самое касается Чили. Правое чилийское правительство расстреливало выступления студенческой молодежи и индейцев-мапуче, а президент Пиньера засветился в резонансном коррупционном скандале. Однако США по-прежнему числят это государство среди образцовых мировых демократий, потому что американцы поддерживали в свое "демократический" режим диктатора Пиночета. Но зато соседнюю Боливию не пригласили на виртуальный саммит - потому что эту страну возглавляют социалисты, вернувшиеся после правого переворота, который активно поддерживал Вашингтон.

Среди участников "Саммита за демократию" оказались представители Бразилии, где правит одиозный президент-антивакцинатор Жаир Болсонару, а его главные политические оппоненты попали по сфабрикованным делам за решетку. На видеоконференцию пригласили Израиль - несмотря на то, что политика дискриминации населения Палестины вызывает критику у видных представителей американской Демократической партии. Демократией оказался даже Пакистан - хотя Госдепартамент обвинял Исламабад в поддержке исламистских боевиков. А участницы фемдвижения протестовали против участия Польши, которая приняла закон о фактическом запрете абортов.

Конечно, все это в принципе обесценивает понятие демократии, которая приравнивается к лояльности политическому курсу США. Между тем, американское правительство систематически нарушает базовые права человека. На это указывает бедственное положение миллионов малоимущих, которые лишены полноценной медицинской помощи и жилья, подвергаясь жесткой эксплуатации со стороны крупного бизнеса.

Антидемократический курс Соединенных Штатов Америки наиболее наглядно проявляется в области внешней политики, где Вашингтон обеспечивает существование самых реакционных режимов нашего времени - начиная от националистического правительства Украины и заканчивая полуфеодальными монархиями Ближнего Востока.

"Сенат США поддержал Байдена и его сделку по продаже оружия Саудовской Аравии на $650 млн. С его помощью коалиция душегубов продолжит растаптывать Йемен.

Каждые девять минут в Йемене гибнет ребенок. 80% жителей этой страны живут за чертой бедности. Шестнадцать миллионов человек недоедают. Пять миллионов находятся на грани голода. Пятнадцать милионов не имеют стабильного доступа к воде и базовым нуждам. Около 380 тысяч - убито в результате семи лет войны.

Это - крупнейший гуманитарный кризис нашего времени. 79% оружейного импорта Саудовской Аравии идет из США. 9.3% - из Британии. 4% - из Франции. Вспомните об этом, когда вся эта предприимчивая публика будет рассказывать про права человека", - пишет об этом украинский политбеженец Анатолий Ульянов, проживающий сегодня в Лос-Анжелесе.

Настоящей лакмусовой бумажкой для американского саммита стали последние события в драматическом деле Джулиана Ассанжа. 10 декабря, как раз во время итогового заседания видеоконференции, Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадировать основателя Викиликс в США - где ему грозит пожизненный срок. Хотя этот человек всего лишь рассказал правду о военных преступлениях Пентагона, раскрывая маленькие грязные тайны "демократической" политики - включая убийства мирных иракцев и пытки в секретных тюрьмах.
Любые призывы к борьбе за права человека, которые озвучивают сейчас в Вашингтоне, выглядят на этом фоне циничным фарсом. Потому что они прикрывают собой борьбу за экономические и политические интересы империализма - а для его критиков не предусмотрено ни прав, ни свобод.

Политика отмены демократии проводится сейчас во всем мире, под предлогом противостояния авторитарным режимам. И мы можем видеть это буквально всюду - на примере идеологической цензуры в Фейсбуке, или в ситуации с Украиной, где американские вассалы отменили демократические права для всех несогласных.

Хотите поговорить об американской демократии? Поговорите о ней с ее жертвами - начиная с политзаключенного Ассанжа.

Источник - ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639518780
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